Başrollerini Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in paylaştığı Vatanım Sensin 27. yeni bölümüyle seyirciyle buluşacak. Dizinin yeni bölümünde Cevdet, gerçek görevini Azize'ye söyleyecek mi? Leon, tüm olaylardan ve kaçak bir hayat yaşamak istemediğinden dolayı artık taraf değiştirmeyi kafasına koymuştur. İşte Vatanım Sensin 27. son bölüm fragmanından detaylar...

VATANIM SENSİN 27. SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

CEVDET GERÇEK GÖREVİNİ AZİZE'YE SÖYLEYECEK Mİ?

Takipçileriyle 27. randevusuna çıkacak olan Vatanım Sensin'de olaylar şöyle gelişecek: Stavro, Cevdet'in gerçek amacını öğrenecek mi? Cevdet, Azize'nin gerçeklerle ilgili bilmek istediği sorulara ne cevap verecek?

Yıldız, Leon'da yaşadığı tüm duygu kırıklıklarından sonra Ali Kemal ile konuşmaya başlar. Yıldız, artık hayatında ebediyen kalacak ve her şeye göğüs gerebilecek birisini ister. Ali Kemal, her şeyi görmezden gelip, Yıldız'a olan duygularını açabilecek mi?

Azize, yaşanmışlıklardan parçaları birleştirmeye başladığında artık Cevdet ile ilgili farklı bir durum olduğuna inanmaya başlar. Buna en doğru cevabı öğrenmek için sorularını Cevdet'e yöneltir. Cevdet, gerçek vazifesini Azize'ye açıklayacak mı?

Leon, tüm olaylardan ve kaçak bir hayat yaşamak istemediğinden dolayı artık taraf değiştirmeyi kafasına koymuştur. Cevdet'in de ılımlı baktığı bu durum hangi sonuçlara gebe olacak?

Cevdet ile tanıştığı andan itibaren güven sorunu yaşayan Stavro, kılık değiştirerek takip etmeye başlar. Yakup ile Cevdet'in buluşma mekanına kadar onları izleyen Stavro'nun sonraki hamlesi ne olacak?

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

"BEN VATANIM SENSİN DERDİM CEVDET'E"

Vatanım Sensin 26. bölümde olaylar şöyle gelişti: Leon, özgürlüğüne tekrar kavuşabilecek mi? Kara Fatma, Azize'ye gerçekleri söyleyecek mi?

Azize, tüm yaşanmışlıklara rağmen yine de Cevdet'in vatana ihanetini unutamaz. Bu duygularını en içten şekilde Kara Fatma ile paylaşır. Lakin Kara Fatma, Azize'nin gözlerinden Cevdet'e olan sevdasının hiç tükenmediğini anlar. Bu duygu dolu konuşma sonrası Kara Fatma, bildiği gerçekleri Azize ile paylaşacak mı?

Leon, yardım ürünlerinin yola çıktığı an silahlarında beraber gitmesine göz yumduğu için infaz ile cezalandırmak üzere beklemektedir. Cevdet, Leon'u bu tutumundan suçlu görmez ve evladı yerine koyarak onunla konuşur. Peki Leon tekrar özgür olup, Hilal ile olan aşkına kavuşabilecek mi?