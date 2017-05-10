Vatanım Sensin
TELEVİZYON

Stavro'nun sonraki hamlesi ne olacak?

Vatanım Sensin 27. yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Yeni bölümde Cevdet, Azize'nin gerçeklerle ilgili bilmek istediği sorulara ne cevap verecek?

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 18:33:29 Güncelleme: 18:39:19

Başrollerini Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in paylaştığı Vatanım Sensin 27. yeni bölümüyle seyirciyle buluşacak. Dizinin yeni bölümünde Cevdet, gerçek görevini Azize'ye söyleyecek mi? Leon, tüm olaylardan ve kaçak bir hayat yaşamak istemediğinden dolayı artık taraf değiştirmeyi kafasına koymuştur. İşte Vatanım Sensin 27. son bölüm fragmanından detaylar...

VATANIM SENSİN 27. SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

CEVDET GERÇEK GÖREVİNİ AZİZE'YE SÖYLEYECEK Mİ?

Takipçileriyle 27. randevusuna çıkacak olan Vatanım Sensin'de olaylar şöyle gelişecek: Stavro, Cevdet'in gerçek amacını öğrenecek mi? Cevdet, Azize'nin gerçeklerle ilgili bilmek istediği sorulara ne cevap verecek?

Yıldız, Leon'da yaşadığı tüm duygu kırıklıklarından sonra Ali Kemal ile konuşmaya başlar. Yıldız, artık hayatında ebediyen kalacak ve her şeye göğüs gerebilecek birisini ister. Ali Kemal, her şeyi görmezden gelip, Yıldız'a olan duygularını açabilecek mi?

Azize, yaşanmışlıklardan parçaları birleştirmeye başladığında artık Cevdet ile ilgili farklı bir durum olduğuna inanmaya başlar. Buna en doğru cevabı öğrenmek için sorularını Cevdet'e yöneltir. Cevdet, gerçek vazifesini Azize'ye açıklayacak mı?

Leon, tüm olaylardan ve kaçak bir hayat yaşamak istemediğinden dolayı artık taraf değiştirmeyi kafasına koymuştur. Cevdet'in de ılımlı baktığı bu durum hangi sonuçlara gebe olacak?

Cevdet ile tanıştığı andan itibaren güven sorunu yaşayan Stavro, kılık değiştirerek takip etmeye başlar. Yakup ile Cevdet'in buluşma mekanına kadar onları izleyen Stavro'nun sonraki hamlesi ne olacak?

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

"BEN VATANIM SENSİN DERDİM CEVDET'E"

Vatanım Sensin 26. bölümde olaylar şöyle gelişti: Leon, özgürlüğüne tekrar kavuşabilecek mi? Kara Fatma, Azize'ye gerçekleri söyleyecek mi?

Azize, tüm yaşanmışlıklara rağmen yine de Cevdet'in vatana ihanetini unutamaz. Bu duygularını en içten şekilde Kara Fatma ile paylaşır. Lakin Kara Fatma, Azize'nin gözlerinden Cevdet'e olan sevdasının hiç tükenmediğini anlar. Bu duygu dolu konuşma sonrası Kara Fatma, bildiği gerçekleri Azize ile paylaşacak mı?

Leon, yardım ürünlerinin yola çıktığı an silahlarında beraber gitmesine göz yumduğu için infaz ile cezalandırmak üzere beklemektedir. Cevdet, Leon'u bu tutumundan suçlu görmez ve evladı yerine koyarak onunla konuşur. Peki Leon tekrar özgür olup, Hilal ile olan aşkına kavuşabilecek mi?

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
İçerde'den anlamlı destek
TELEVİZYON

İçerde'den anlamlı destek
Fi 8. yeni bölüm ne zaman?
TELEVİZYON

Fi yeni bölümü için bekleyiş sürüyor
Ebu Mansur kimdir?
TELEVİZYON

Diriliş Ertuğrul'a Ebu Mansur dahil oluyor
Ural obasını alabilecek mi?
TELEVİZYON

Ebu Mansur diziye dahil oluyor
Şahin'in Ali için dövüştüğü mekanı polis basıyor
TELEVİZYON

"Benim toprağım da evim de sensin..."
Onur ve Lale boşanabilecekler mi?
TELEVİZYON

Onur ve Lale'ye hakim sürprizi
Kemal ile Nihan ilişkisi ne olacak?
TELEVİZYON

Kemal ile Asu tek celsede boşanıyor
Çınar, gerçek annesinin Zeyno olduğunu öğrenecek mi?
TELEVİZYON

Ekranlara veda ediyor!
YAZARLAR
  • ESİN ÖVET
    ESİN ÖVET BEN BU FİLMİ DAHA ÖNCE DE İZLEMİŞTİM
  • İPEK DURKAL
    İPEK DURKAL GÖLTÜRKBÜKÜ KÜLLERİNDEN DOĞUYOR
  • KADİR KAYMAKÇI
    KADİR KAYMAKÇI HER DUYGUYA BİR KELİME VAR MI?
  • OBEN BUDAK
    OBEN BUDAK ‘SENSE8’TE İKİNCİ RAUNT
  • DAMLA ÇELİKTABAN
    DAMLA ÇELİKTABAN BAKTERİLERİMİZİ SEVMEK İÇİN...
  • ECE SARUHAN
    ECE SARUHAN HEPİMİZ BU LABİRENTİN İÇİNDEYİZ
  • MEHMET AÇAR
    MEHMET AÇAR SAVAŞ VE AŞK
  • SUNA DUMANKAYA
    SUNA DUMANKAYA KIRILAN TIRNAKLARA AVOKADOLU REÇETE
  • SERMET SEVERÖZ
    SERMET SEVERÖZ DÜNYANIN ÇEKİM MERKEZİ DUBAİ
  • TAYFUN TOPAL
    TAYFUN TOPAL MEKÂNCILARIN EN BÜYÜK SIKINTISI
  • GÜNEŞ AKSÜS
    GÜNEŞ AKSÜS KALP YETERSİZLİĞİ 10 YILDA 2 KAT...
  • MUSTAFA DOĞAN
    MUSTAFA DOĞAN LEZZET YOLCULUĞU’NDA MASRAFLAR ŞİRKETTEN
Diğer yazarlar
HT TELEVİZYONDAKİLER
  • 1 İçerde'den anlamlı destek
  • 2 Fi yeni bölümü için bekleyiş sürüyor
  • 3 Diriliş Ertuğrul'a Ebu Mansur dahil oluyor
  • 4 Ebu Mansur diziye dahil oluyor
  • 5 "Benim toprağım da evim de sensin..."
  • 6 Onur ve Lale'ye hakim sürprizi