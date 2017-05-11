Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Tuba Büyüküstün'ün paylaştığı Cesur ve Güzel 26. son bölümüyle seyircisiyle buluşacak. Dizinin yeni bölümünde Sühan’ın sessizliğinin ardındaki gerçeği bulmaya kararlı olan Cesur, tehlikeli bir yolculuğa çıkar. İşte Cesur ve Güzel 26. bölüm fragmanı ve bölüm özeti...

CESUR VE GÜZEL 26. SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

CESUR SÜHAN'I İHANETLE SUÇLUYOR

Takipçileriyle 26. randevusuna çıkacak olan Cesur ve Güzel'de olaylar şöyle gelişecek: Cesur tarafından ihanetle suçlanan Sühan, sevdiği adamı kendinden uzaklaştırmak pahasına kalbinin sesini susturur ve onun sorularını cevapsız bırakır. Fakat Cesur’un pes etmeye hiç niyeti yoktur.

Adalet’ten haber alamayan Tahsin Korludağ’ın aklı onunla meşgulken fırsattan istifade eden Rıza’nın hedefinde Sühan vardır.

Bülent’le Cahide arasındaki savaş giderek alevlenirken Tahsin’in tepkisi ikisi için de sürpriz olur. Onların şaşkınlığından faydalanan Hülya, bu savaşın asıl kazananı olmak için elinden geleni yapacaktır.

Sühan’ın sessizliğinin ardındaki gerçeği bulmaya kararlı olan Cesur, tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Cesur’un ensesinde olduğunu hisseden Rıza, elindeki kozu büyük ustalıkla oynayarak Sühan’ı bir kez daha avucunun içine almaya çalışır fakat bu sefer oyunun sonu hiç de umduğu gibi olmayacaktır.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

SÜHAN GERÇEKLERİ ÖĞRENİYOR

Cesur ve Güzel 25. bölümde olaylar şöyle gelişti: Rıza’dan gerçekleri öğrenen Sühan, bir kez daha sevdiği adamla babası arasında bir seçim yapmak zorunda kalır. Kapıldığı girdabın içinde kaybolmaktan onu yine Cesur kurtaracaktır.

Aşkı için Rıza’nın tehditlerine boyun eğen Adalet’in hapiste aldığı haberler dünyasını derinden sarsar. Bundan sonra hayatının kontrolünü eline almaya kararlıdır. Bu yolda en tehlikeli adımı atar.

Tahsin Korludağ ve Korhan arasındaki savaş tüm gücüyle devam ederken bu sefer en büyük darbeyi Cahide alır. Yaşadığı büyük ihanetin bedelini ödetmeye kararlı olan Cahide, kendisine yeni bir kurban seçer.

Cesur’un aklındaki şüpheler giderek büyümektedir. Annesinin ölümüyle ilgili gerçekleri ortaya çıkarmak için kurduğu büyük tuzak onu bir kez daha Sühan’la karşı karşıya getirir. Cesur merak ettiği tüm soruların cevabını almaya kararlıdır.