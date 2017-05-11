TRT 1'in Çarşamba akşamına damga vuran dizisi Diriliş Ertuğrul 87. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Moğollarla zorlu mücadele veren Ertuğrul'un hikayesini konu alan Diriliş Ertuğrul'un 88. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, dizinin yeni bölümünde neler olacak? İşte Diriliş Ertuğrul 88. bölüm fragmanı ve yeni bölümden tüyolar...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 88. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Ertuğrul'un 'Karacahisar kellesini almayıda, Vasilius'un kellesini imparatora yollamayıda iyi biliriz' dediği tanıtım izleyiciyileri ekran başına kilitledi.

Diriliş Ertuğrul 88. yeni bölümüyle 17 Nisan Çarşamba akşamı ekranlara gelecek.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 87. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Diriliş Ertuğrul'un 87. bölümünde olaylar şöyle gelişti: Ural hain beylerle bir olup son kozunu oynayarak obasını almak üzere harekete geçmiştir… Vasilius ise Ural’a destek sözü vermiştir. Birlikte Çavdar obasına darbe yapmaya giderlerken, yaptığı hata neticesinde obayı terk eden Dündar onları görmüş ve bu durumu Ertuğrul Bey’e iletmiştir. Ertuğrul önce hain beyleri, ardından Çavdar Obasındaki başta Ural olmak üzere tüm hainleri Aliyar ve alplarıyla birlikte öldürmüştür. Vasilius ise bir olmuş Türk Beyleriyle baş edemeyeceğini anlayarak orayı terk etmiştir.

Peki Vasilius şimdi hangi yoldan Ertuğrul’a saldıracak? İntikam almak için neler yapacaktır? Ertuğrul, Vasilius’un hamlelerine karşı nasıl bir önlem alacaktır? Diğer yandan Aslıhan, Ilgın’dan dönmüş; döner dönmez Ural’ın hain darbe teşebbüsüyle karşılaşmıştır… Aslıhan Ilgın’da olmaktan pek memnun olmadığını, yurdundan ayrılmak istemediğini ima etmiştir… Peki Aslıhan Sadettin Köpek’le evlenmek istemeyecek midir? Eğer istemezse Aliyar’ın ve Ertuğrul’un tepkisi ne olacaktır?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 86. BÖLÜM ÖZETİ



Diriliş Ertuğrul'un 86. bölümü verilen bir hafta aranın ardından 3 Mayıs Çarşamba günü izleyiciyle buluştu. Dizinin 85. bölümünde Ertuğrul Bey, kardeşi Dündar'ı kurtarmak için kaleyi basmış, Bamsı da, Helena'yı Bizans şövalyelerinden kurtararak Kayı Obası'na getirmişti.

Ertuğrul Bey, kardeşi Dündar'ın zaafa düştüğünü ve Doğan Alp'in ölümünün onun zaafından kaynaklandığını dile getirerek, kardeşini beylik ve alplikten almıştı. Yine 85'nci bölümde Bamsı'nın, Helena'yla nikahı kıyıldı, Helena, müslüman oldu ve Hafza Hatun adını kullanmaya başladı.

Ural Bey, 85'inci bölümde 3 hain oba beyi ile anlaşarak, Ertuğrul'un Türkmen Beyleri'ni Hanlı Pazar'da toplamasını istedi. Aliyar ve Ertuğrul'un yokluğunda Çavdar Obası'nı ele geçirmek isteyen Ural, son kozunu oynayarak Vasilyus ile anlaştı.