Okan Bayülgen'e üvey babasından miras

11 Mayıs 2017 Perşembe, 13:22:39 | Güncelleme: 13:55:15
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Bodrum'da bir gece kulübü açan Okan Bayülgen'in ticarete atılma nedeni ortaya çıktı.
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Duymayan Kalmasın'ın haberine göre ünlü şovmene üvey babası İsmet Görgün’den büyük bir miras kaldı.
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Bayülgen’e portakal bahçeleri, arsalar ve şu anda işletmecilik yaptığı bina olmak üzere yüklü bir miras bırakan İsmet Görgün, ünlü şovmenin annesi Ayla Hanım’ın 2. eşiydi...
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İsmet Görgün, kendi evladı gibi sevdiği, ikinci adı Kaan olan Okan Bayülgen’i ileride mirasından yararlanabilmesi için küçük yaşlarda nüfüsuna kaydettirmiş; ünlü şovmen de kendisini yetiştiren İsmet Görgün’ü gerçek babası saydığını açıklamıştı.