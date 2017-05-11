TELEVİZYON

Okan Bayülgen'e üvey babasından miras

11 Mayıs 2017 Perşembe, 13:22:39

  • 1 Okan Bayülgen'e üvey babasından miras
    1 | 9

    Bodrum'da bir gece kulübü açan Okan Bayülgen'in ticarete atılma nedeni ortaya çıktı.

  • 2 Okan Bayülgen'e üvey babasından miras
    2 | 9

    Duymayan Kalmasın'ın haberine göre ünlü şovmene üvey babası İsmet Görgün’den büyük bir miras kaldı.

  • 3 Okan Bayülgen'e üvey babasından miras
    3 | 9

    Bayülgen’e portakal bahçeleri, arsalar ve şu anda işletmecilik yaptığı bina olmak üzere yüklü bir miras bırakan İsmet Görgün, ünlü şovmenin annesi Ayla Hanım’ın 2. eşiydi...

  • 4 Okan Bayülgen'e üvey babasından miras
    4 | 9

    İsmet Görgün, kendi evladı gibi sevdiği, ikinci adı Kaan olan Okan Bayülgen’i ileride mirasından yararlanabilmesi için küçük yaşlarda nüfüsuna kaydettirmiş; ünlü şovmen de kendisini yetiştiren İsmet Görgün’ü gerçek babası saydığını açıklamıştı.

  • 5 Okan Bayülgen'e üvey babasından miras
    5 | 9
    • HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000