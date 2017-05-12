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TRT Spor yayın akışı (12 Mayıs)

Türkiye 2. ligi ve 3. Ligi karşılaşmalarının başlamasına yakın saatlerde vatandaşlar "TRT Spor yayın akışı" programını merak ediyor. İşte 12 Mayıs TRT Spor yayın akışı...

12 Mayıs 2017 Cuma, 15:01:21 Güncelleme: 15:04:24

Türkiye 2. ligi ve 3. Ligi karşılaşmalarının başlamasına yakın saatlerde vatandaşlar "TRT Spor yayın akışı" programını merak ediyor. İşte 12 Mayıs TRT Spor yayın akışı...

TRT SPOR YAYIN AKIŞI (12 MAYIS)

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Spor Bülteni

07:45 İlk Baskı

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:10 Süper Kahramanlar

10:15 Spor Dünyası

11:00 Spor Manşet

11:50 İslami Dayanışma Oyunları "Tanıtım"

11:55 Hava Durumu

12:00 Hava Atışı

12:55  UEFA U-17 Avrupa Şamp. Çeyrek Final Karş. "Macaristan - Türkiye"

13:55  Şampiyonlar Ligi Yarı Final Özetler

14:00 UEFA U-17 Avrupa Şamp. Çeyrek Final Karş. "Macaristan - Türkiye"

14:50 Ezeli Rekabetler

14:55 Hava Durumu

15:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

15:25 Nedir? Nasıl Oynanır? "Kürek"

15:30 Dürüst Oyun

16:55 Süper Kahramanlar

17:00 Spor Bülteni

17:20 Engelsiz Spor (Betimlemeli)

18:00 Spor Akşamı

18:45 Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi "Maça Doğru"

18:55 Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi Karş. "Fenerbahçe - Yakın Doğu Üniversitesi"

19:55 Nedir? Nasıl Oynanır? "Basketbol"

20:00 Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi Karş. "Fenerbahçe - Yakın Doğu Üniversitesi"

20:45 Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi "Maçın Ardından"

21:00 Süper Lig Yolunda

22:00 Nedir? Nasıl Oynanır? "Okçuluk"

22:05 Süper Kahramanlar

22:15 Muhabir Saati

23:30 Spor Artı

00:30 Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi Karş. "Fenerbahçe - Yakın Doğu Üniversitesi"

02:15  THY Avrupa Ligi "Fenerbahçe Finale Doğru"

02:30 Şampiyonlar Ligi Yarı Final Özetler

03:20 Nedir? Nasıl Oynanır? "Okçuluk"

03:25 Uzaklar Antarktika

03:55 Özel Röportaj "Zeljko Obradovic"

04:10  UEFA Avrupa Ligi Yarı Final Özetler

05:00 İslami dayanışma Oyunları "Açılış Töreni"

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