Türkiye 2. ligi ve 3. Ligi karşılaşmalarının başlamasına yakın saatlerde vatandaşlar "TRT Spor yayın akışı" programını merak ediyor. İşte 12 Mayıs TRT Spor yayın akışı...
TRT SPOR YAYIN AKIŞI (12 MAYIS)
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Spor Bülteni
07:45 İlk Baskı
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:10 Süper Kahramanlar
10:15 Spor Dünyası
11:00 Spor Manşet
11:50 İslami Dayanışma Oyunları "Tanıtım"
11:55 Hava Durumu
12:00 Hava Atışı
12:55 UEFA U-17 Avrupa Şamp. Çeyrek Final Karş. "Macaristan - Türkiye"
13:55 Şampiyonlar Ligi Yarı Final Özetler
14:00 UEFA U-17 Avrupa Şamp. Çeyrek Final Karş. "Macaristan - Türkiye"
14:50 Ezeli Rekabetler
14:55 Hava Durumu
15:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
15:25 Nedir? Nasıl Oynanır? "Kürek"
15:30 Dürüst Oyun
16:55 Süper Kahramanlar
17:00 Spor Bülteni
17:20 Engelsiz Spor (Betimlemeli)
18:00 Spor Akşamı
18:45 Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi "Maça Doğru"
18:55 Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi Karş. "Fenerbahçe - Yakın Doğu Üniversitesi"
19:55 Nedir? Nasıl Oynanır? "Basketbol"
20:00 Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi Karş. "Fenerbahçe - Yakın Doğu Üniversitesi"
20:45 Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi "Maçın Ardından"
21:00 Süper Lig Yolunda
22:00 Nedir? Nasıl Oynanır? "Okçuluk"
22:05 Süper Kahramanlar
22:15 Muhabir Saati
23:30 Spor Artı
00:30 Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi Karş. "Fenerbahçe - Yakın Doğu Üniversitesi"
02:15 THY Avrupa Ligi "Fenerbahçe Finale Doğru"
02:30 Şampiyonlar Ligi Yarı Final Özetler
03:20 Nedir? Nasıl Oynanır? "Okçuluk"
03:25 Uzaklar Antarktika
03:55 Özel Röportaj "Zeljko Obradovic"
04:10 UEFA Avrupa Ligi Yarı Final Özetler
05:00 İslami dayanışma Oyunları "Açılış Töreni"