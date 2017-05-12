İddialı kadrosu ve eğlenceli öyküsüyle izleyicilerin gönlünde taht kuran "Yeni Gelin", 10'uncu bölümüyle karşımızda. Cumartesi akşamlarının neşesi “Yeni Gelin”in bu bölümünde eltileri, bebek sahibi olmak için tedavi görmeye ihtiyacı olan Bella’yı gizlice ebeye götürüp derdine derman olmaya çalışacak. İşte Yeni Gelin 10. son bölüm fragmanı ve yeni bölümden tüyolar...

YENİ GELİN SON 10. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

GELİNLER BELLA İÇİN KOLLARI SIVIYOR

Takipçileriyle 10'uncu randevusuna çıkacak olan Yeni Gelin'de olaylar şöyle gelişece: Bella’nın hayatta en çok istediği şeye, bir bebeğe sahip olmak için tedaviye ihtiyacı vardır. Nazgül, duruma el koymuştur. Bu haber, üç elti arasında bir sır olarak saklanacak ve alternatif tedaviler denenecektir. Bu yüzden soluğu Durdu Ebe’de alırlar. Konaktaki kadınların gündemiyse bambaşkadır. Kadınlar, nikahtan vazgeçmiş ama güvence istemektedir.

Bu yüzden Kalender Ağa’nın mallarından hak isterler. Asıl sorun, ağalığın nişanesi Çukurtarla’nın kime gideceğidir. Nazgül, Bella’nın derdine çare olmaya çalışırken Kağan’la problemlerini de çözmeye başlamıştır. Bella ise Durdu Ebe’nin şifa diye önerdiği “sümbül teke” otunu bulmaya kararlıdır. Fakat bu kararlılık, onu kelimenin tam anlamıyla uçurumun kenarına getirecektir...

İşte Yeni Gelin 10. fragmanı;

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BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

“Yeni Gelin”in 9. bölümünde; Nazgül, canına kıymak isterken, başka bir canı taşıdığını öğrenmiş, hayata yeniden tutunmuştur. Bu haber, konaktaki herkesi mutlu ettiği gibi Kağan’ın fikirlerini de alt üst etmiş; genç ağa, yine karısıyla sevgilisi arasında kalmıştır. Yeni bebek müjdesi, konaktaki kadınların da elini güçlendirmiş; kadınlar, ağadan aldıkları icazetle Elmas’a hayatı zindan etmek için organize olmuşlardır. Elmas’a yeni Bozok Konağı’nda yeni gelin olmanın bedelini çok ağır ödetmeye karar vermişlerdir. Fakat Elmas, Bella kadar dayanıklı bir yeni gelin değildir. Konaktaki kadınlar, Elmas’ı yıldırma politikalarını yürütürken konaktaki diğer kadın Kamilla’nın da başı, Kalender’in babası Korkut’la derttedir. Korkut, Kamilla’yı eski aşığı Yaylagülü sanmaktadır.

Korkut’un hafızasındaki bu gel git başta zararsız gibi görünse de sonunda Kamil’in canını fazlasıyla yakacaktır. Kalender, konağın kadınlarını zapt etmeyi başaramamışken bir de babasıyla uğraşmaktadır. Kadınların nikahtan vazgeçmesi, Kalender’i mutlu eden en önemli gelişmedir. Bu yüzden bütün ailesini pikniğe götürmeye karar verir. Piknikte aile bağlarının güçleneceğini, güzel bir gün geçireceklerini zannederken, kadınların yine başına buyruk hareket etmesi, günlerini zehir etmeye yeter. Konak sakinleri, soluğu yine hastanede alır. Bozok’lar, evlerine gelip de her şey normale döndüğünde Bozok Konağı, yine birbiri ardına skandala sahne olur. Elmas’ın geçmişindeki sır perdesi aralanmıştır. Kağan, bunu öğrendiğinde hayatının şokunu yaşar. Bir diğer şoku da Bella yaşamaktadır. Hayatta en çok istediği şeyin gerçekleşemeyeceğini öğrenmiştir.

GENEL HİKAYE

Şehirli genç bir kızın yeni gelinlik hallerini konu alan Yeni Gelin dizisinin başrollerini Jessica May ve Tolga Mendi paylaşırken, Mustafa Avkıran, Dağhan Külegeç, Sema Keçik, Lale Başar, Renan Bilek, Yonca Şahinbaş, Burçin Bildik, Zeynep Kankonde, Esin Gündoğdu, Murat Kocacık ve daha birçok ünlü oyuncu yer alıyor. Dizinin yönetmenliğini ve senaryosunu Ersoy Güler üstleniyor.

