Başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Gökçe Bahadır, Rojda Demirer, Almila Ada ve Cem Yiğit Üzümoğlu'nun paylaştığı Adı Efsane 16. yeni bölümüyle seyircilerin karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde Hakan ile Melis ikilisinin arasında yaşanan büyük tartışma, sert sözlere neden oluyor. İşte Adı Efsane 16. son bölüm fragmanı ve yeni bölümden tüyolar...

ADI EFSANE 16. SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

TARIK, TAKIMI BİR ARADA TUTMAYI BAŞARABİLECEK Mİ?

Kıvanç tarafından bir seçim yapmaya zorlanan Hakan kontrolünü kaybeder. Kıvanç’a zarar veren Hakan, nezarete girer. Yarı final maçı yaklaşmaktadır; Tarık, bir yandan takımını maça hazırlamak, diğer yandan da Hakan’ı içine düştüğü durumdan kurtarmak zorundadır. Melis, Hakan’la aralarına giren her kimse öğrenmeye kararlıdır…

Takımını hiçbir zaman yalnız bırakmayan Hakan’ı, arkadaşları yalnız bırakacak mı? Hakan, yaptığı seçimin bedelini nasıl ödeyecek? Melis, Hakan’la ikisini ayıranın babası olduğunu öğrenecek mi?

Hakan ile Melis aşkının üzerindeki kara bulutlar giderek artıyor; büyük kriz sonunda patlak veriyor! İkilinin arasında yaşanan büyük tartışma, sert sözlere neden oluyor. Hakan'ın hapse düşmesi ise herkesi büyük bir şaşkınlığa düşürüyor! Sibel'in sorunları ise devam ediyor.

Bahar ile Tarık arasında neler olacak? Tarık yeni haberleri nasıl karşılayacak?

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

BAHAR, TARIK'I HAYATINDAN ÇIKARACAK MI?

Adı Efsane 15. son bölümde olaylar şöyle gelişti: Tarık cephesinde işler iyice karışır. Bir tarafta takımın akıbeti, diğer yanda mahkemenin atadığı sosyal hizmetler görevlisinin vereceği rapor. Kızlarını alabilmek için, takımı bir arada tutması ve Melis’le arasını düzeltmesi gerekmektedir.

Bahar, Tarık’ın hayatında yeri olmadığına karar vermiştir. Hakan’la Tarık’ın arası giderek açılır. Hakan, Tarık’la Melis arasında sıkışıp kalmıştır...

Tarık, kızlarının velayetini alabilmek için sosyal güvenlik uzmanını ikna edebilecek mi? Hakan, Tarık’ı mı yoksa Melis’i mi tercih edecek?