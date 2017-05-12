Fazilet Hanım ve Kızları
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Fazilet ve Şükriye kozlarını paylaşıyor

Fazilet Hanım ve Kızları 8. son bölümüyle ekranlara gelecek. Yeni bölümde Sinan, abileri arasındaki ihale krizini çözmek için harekete geçiyor

12 Mayıs 2017 Cuma, 18:58:55 Güncelleme: 19:09:01

Başrollerini Nazan Kesal, Mahir Günşıray, Deniz Baysal, Çağlar Ertuğrul, Afra Saraçoğlu, Alp Navruz ve Tolga Güleç'in paylaştığı Fazilet Hanım ve Kızları 8. son bölümüyle seyircisiyle buluşacak. Dizinin yeni bölümünde Sinan’ın beklenmedik itirafı geri dönüşü olmayan bir süreci başlatır. İşte Fazilet Hanım ve Kızları 8. son bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

FAZİLET HANIM VE KIZLARI 8. SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

ÜÇ KARDEŞİN YÜZLEŞMESİ

Kızları için en iyisini isteyen bir annenin hikayesinin anlatıldığı Fazilet Hanım ve Kızları 8. bölümüyle karşımızda. Yeni bölümde olaylar şöyle gelişecek:

Hazan, Ece’yi Yağız’ın evinde bulmanın şaşkınlığını yaşarken, abla ve kardeşin duygusal buluşması Yağız’ı etkilemiştir. Kızına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Fazilet, büyük rahatlamanın ardından ev meselesini çözmek için kolları sıvar. Fazilet’in ev hamlesi hem Hazan’ı hem de Sinan’ı zor durumda bırakır.

Bir taşla iki kuş vuran Fazilet, Saliha’nın kendine gelmesiyle, büyük tehdit altında olduğundan habersizdir. Ece’nin tüm yalvarmalarına karşılık Yasin’i affetmeyen ve şikayetini geri çekmeyen Fazilet, Şükriye ile kozlarını paylaşmak zorundadır.

Sinan, abileri arasındaki ihale krizini çözmek için harekete geçerken, üç kardeşin yüzleşmelerle dolu gecesi Sinan ve Yağız’ın girdikleri iddia ile bir anda raydan çıkar. Tehlikeli iddianın sonuçları Hazan ve Yağız’ı yeniden karşı karşıya getirirken, Sinan’ın beklenmedik itirafı geri dönüşü olmayan bir süreci başlatır.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

İKİ KARDEŞ KARŞI KARŞIYA KALIYOR

Hazan, Sinan’ın doğup büyüdüğü evi almasıyla neye uğradığını şaşırmıştır. Fazilet, Yasin’le kaçan Ece’yi bulmak için ortalığı birbirine katarken, Fazilet’in Ece’ye meydan dayağı attığını öğrenen Hazan, annesine öfkeli, kardeşinin peşindedir.

Sinan’ın Hazan’a ev alması, Yağız ve Sinan’ı bir kez daha karşı karşıya getirir. Saklandıkları evde duygusal anlar yaşayan Ece ve Yasin, kendilerini bir anda kabusun içinde bulur. Ece’den gelen yardım çağrısına cevap vermek, beklenmedik birine düşer.

Kardeşi için çok endişelenen Hazan, hayatının en zor gecelerinden birini Sinan’la paylaşmak zorunda kalır. Hazan’ın zor gecesi, Sinan’ın umduğu gibi gitmezken, Yağız’ın Hazan’la ilgili katı yargıları kırılmak üzeredir.

Diğer yanda, Hazan ev meselesini bir kenara atmışken, Fazilet’in duruma el koyması Sinan için de Hazan için de şaşırtıcı sonuçlar doğurur.

OYUNCU KADROSU

Kızları için en iyisini isteyen bir annenin hikayesinin anlatıldığı dizinin yapımcılığını Avşar Film üstleniyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Murat Saraçoğlu oturuyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda Nazan Kesal, Deniz Baysal, Afra Saraçoğlu, Mahir Günşıray, Gülsen Tuncer, Çağlar Ertuğrul, Alp Navruz, Tuğba Melis Türk, Tolga Güleç, Hazal Türesan, İdris Nebi Taşkan, Ecem Baltacı, Zerrin Nişancı ve Sevinç Erol’un yer alıyor.

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