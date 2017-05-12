Kalbimdeki Deniz
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Hülya, Nejat'ı elden kaçırmamaya çalışıyor

Kalbimdeki Deniz 29. son bölümüyle ekranlarda. Yeni bölümde Artun'un yaptığı ince planla Deniz'e evlenme teklif edeceğini Hülya'dan öğrenen Mirat deliye döner

12 Mayıs 2017 Cuma, 19:14:40 Güncelleme: 19:18:51

Başrollerini Özge Özberk, Kutsi ve Yeşim Ceren Bozoğlu'nun paylaştığı Kalbimdeki Deniz 29. son bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde Mustafa ve Berke'nin karıştığı kaza, iki aileyi karşı karşıya getirir ve İbrahim, Zahide'nin evini basar. İşte Kalbimdeki Deniz 29. son bölüm fragmanı ve yeni bölümden tüyolar...

KALBİMDEKİ DENİZ 29. SON BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Takipçileriyle 29. randevusuna çıkacak olan Kalbimdeki Deniz'de olaylar şöyle gelişecek: Figen'in intihar girişimi herkesi etkiler ama Turgut kızını evlendirme konusunda kararlıdır. Mirat ve Deniz aralarındaki yanlış anlaşılma ve kıskançlığın etkisiyle gergin zamanlar geçirirken, Artun ve Hülya da bu durumdan yaralanmanın yollarını ararlar. Mustafa ve Berke'nin karıştığı kaza, iki aileyi karşı karşıya getirir ve İbrahim, Zahide'nin evini basar.

Raşel İngiltere'ye eli boş ve buruk dönerken, Artun Deniz'in sempati ve güvenini kazanmak için adımlar atar. Hülya ise bir yandan Deniz ve Mirat'ın arasını açmaya, diğer yandan Nejat'ı elden kaçırmamaya çalışır. Diyar ilk kez abisi Şirzat'la nerdeyse burun buruna gelir ve kabusu canlanır.  Artun'un yaptığı ince planla Deniz'e evlenme teklif edeceğini Hülya'dan öğrenen Mirat deliye döner.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Kalbimdeki Deniz 28. bölümünde olaylar şöyle gelişti: “Sen bu evcilik oyununu fazla ciddiye almaya başladın. Sen onun kocası değilsin!” Ayaz öfke içinde; Mete yanlış anlaşıldığı için üzgün; Öykü ise iki arkadaşın arasında en kötüsü de gazetecilerin önünde zor durumda… Bir de üstüne karakolluk oluyorlar. İyi niyetle başlayan oyun herkesi hiç beklenmedik şekilde etkiliyor.

Eline geçen fırsatı iyi değerlendiren Şeyma, Öykü’nün elindeki her şeyi alıyor. Ancak Ayaz ve Öykü arasındaki derin bağ hala değişmiyor ve iki çılgın aşık kendileri için yazılan kadere kimi zaman neşeyle, kimi zaman kızgınlıkla kafa tutmaya devam ediyor. Yüzük meselesi ise evcilik oyununun da sonu oluyor. Ancak tüm bu olanlar içinde kimse kafası karışmış Mete’nin ne hissettiğini fark etmiyor. Mete’nin kendisi bile!

KALBİMDEKİ DENİZ OYUNCULARI

Deniz Öztuna(Özge Özberk), Mirat Yavuz(Kutsi), Fikriye Yılmaz(Yeşim Ceren Bozoğlu), Alihan Öztuna(Hakan Eratik), Ece Öztuna(Hazal Adıyaman), Mustafa Tarhan(Batuhan Ekşi), Diyar Sarıkaya(Sebahat Kumaş), Cemile Şahin(Güzin Usta), Nejat Aksal(Hakan Vanlı), Ozan Öztuna(Çağlayan Doruk Ozanoglu), Hülya Aksal(Devin Özgür Çınar), Figen Yılmaz(Nazlı Pınar Kaya).

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