Bodrum Masalı 35. son bölümde ortalık fena karışıyor

Başrollerini Şevval Sam, Timuçin Esen, Nejat İşler, Murat Aygen, Alperen Duymaz, Hilmicem İntepe, Dilan Çiçek Deniz, Toprak Sağlam, Serhan Onat ve Ezgi Şenler'in paylaştığı Bodrum Masalı 35. son bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde yaşadıkları olaydan sonra arkadaşlıkları bozulan gençler birbirleriyle barışacaklar mı? Gençler, eskisi gibi yeniden bir arada olabilecekler mi? İşte Bodrum Masalı 35. son bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

BODRUM MASALI 35. SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

ARASI BOZULAN GENÇLER, TEKRAR BİR ARAYA GELECEK Mİ?

Nerede yanlış yaptığını bir türlü anlamayan Faryalı, başta Yıldız olmak üzere Aslı, Ateş ve Kelebek'le konuşmak ister fakat bir türlü orta yolu bulamazlar.

Faryalı ve Maya ile birlikte aile kurmak isteyen Aslı, hayatının alt üst olduğunu düşünürken Ateş ise anne ile babasını bulup onlara kavuştuğu için Aslı'nın ne kadar şanslı olduğunu ve mutlu olması gerektiğini dile getirir. Ateş, burada mağdur olan aslında iki kişinin olduğunu, birinin annesi Yıldız diğerinin de Faryalı olduğu savunurken, bu durum Aslı ile Ateş'in aralarının açılmasına neden olur.

Diğer taraftan Kelebek, abisi Faryalı'yı, Su ise annesi Yıldız'ı savunurken ikili arasında gerginlik yaşanır. Kelebek ile Su'yun yaşadığı tartışmayı duyan Ateş ise kardeşini üzdüğü için Kelebek'i sert bir dille uyarır. Bir araya gelen Aslı ve Su da bu konuda birbirlerine ters düşer.

Yaşadıkları olaydan sonra arkadaşlıkları bozulan Aslı-Ateş, Kelebek-Su, Aslı-Su ve Kelebek-Ateş birbirleriyle barışacaklar mı? Gençler, eskisi gibi yeniden bir arada olabilecekler mi?

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

ATEŞ, BABASI EVREN'İ KURTARMASI İÇİN FARYALI'DAN YARDIM İSTİYOR



Bodrum Masalı 34. bölümünde olaylar şöyle gelişti: Ateş ve Kelebek, Yıldız’ın itirazına rağmen Evren’i kurtarmak için tehlikenin göbeğine doğru yola çıkar. Ateş, Faryalı’nın yardım etmesine razı olmaz ama Faryalı ister istemez olayın ortasındadır. Evren’in amacı götürüldüğü yerden kurtulup Bora’yı bitirme planına devam etmektir. Bora bir yandan Evren’i durdurmaya bir yandan da Maya’ya yaklaşmaya çalışır. Maya ise onunla arasına mesafe koymakta kararlıdır. Hem Maya ve Aslı, hem de Yıldız birlikte seyahat planları yapınca Faryalı yine kızı ve sevdiği kadın arasında kalır.

Hesaplaşmak üzere Yıldızlı Otel’e giden Gözde, Su’nun ona karşı öfkesini kaldıramaz ve fenalaşır, hastaneye kaldırılır. Karnındaki bebeği çoktan düşürdüğünü gizlemesi artık imkansızdır.