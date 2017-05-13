Bodrum Masalı
TELEVİZYON

Bodrum Masalı 35. son bölümde ortalık fena karışıyor

Bodrum Masalı'nın bu hafta 35. yeni bölümü yayınlanacak. Ortalığın fena karışacağı bölümde gençlerin arası açılacak

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 18:46:44 Güncelleme: 18:53:35

Başrollerini Şevval Sam, Timuçin Esen, Nejat İşler, Murat Aygen, Alperen Duymaz, Hilmicem İntepe, Dilan Çiçek Deniz, Toprak Sağlam, Serhan Onat ve Ezgi Şenler'in paylaştığı Bodrum Masalı 35. son bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde yaşadıkları olaydan sonra arkadaşlıkları bozulan gençler birbirleriyle barışacaklar mı? Gençler, eskisi gibi yeniden bir arada olabilecekler mi? İşte Bodrum Masalı 35. son bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

BODRUM MASALI 35. SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

ARASI BOZULAN GENÇLER, TEKRAR BİR ARAYA GELECEK Mİ?

Nerede yanlış yaptığını bir türlü anlamayan Faryalı, başta Yıldız olmak üzere Aslı, Ateş ve Kelebek'le konuşmak ister fakat bir türlü orta yolu bulamazlar.

Faryalı ve Maya ile birlikte aile kurmak isteyen Aslı, hayatının alt üst olduğunu düşünürken Ateş ise anne ile babasını bulup onlara kavuştuğu için Aslı'nın ne kadar şanslı olduğunu ve mutlu olması gerektiğini dile getirir. Ateş, burada mağdur olan aslında iki kişinin olduğunu, birinin annesi Yıldız diğerinin de Faryalı olduğu savunurken, bu durum Aslı ile Ateş'in aralarının açılmasına neden olur.

Diğer taraftan Kelebek, abisi Faryalı'yı, Su ise annesi Yıldız'ı savunurken ikili arasında gerginlik yaşanır. Kelebek ile Su'yun yaşadığı tartışmayı duyan Ateş ise kardeşini üzdüğü için Kelebek'i sert bir dille uyarır. Bir araya gelen Aslı ve Su da bu konuda birbirlerine ters düşer.

Yaşadıkları olaydan sonra arkadaşlıkları bozulan Aslı-Ateş, Kelebek-Su, Aslı-Su ve Kelebek-Ateş birbirleriyle barışacaklar mı? Gençler, eskisi gibi yeniden bir arada olabilecekler mi?

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

ATEŞ, BABASI EVREN'İ KURTARMASI İÇİN FARYALI'DAN YARDIM İSTİYOR

Bodrum Masalı 34. bölümünde olaylar şöyle gelişti: Ateş ve Kelebek, Yıldız’ın itirazına rağmen Evren’i kurtarmak için tehlikenin göbeğine doğru yola çıkar. Ateş, Faryalı’nın yardım etmesine razı olmaz ama Faryalı ister istemez olayın ortasındadır. Evren’in amacı götürüldüğü yerden kurtulup Bora’yı bitirme planına devam etmektir. Bora bir yandan Evren’i durdurmaya bir yandan da Maya’ya yaklaşmaya çalışır. Maya ise onunla arasına mesafe koymakta kararlıdır. Hem Maya ve Aslı, hem de Yıldız birlikte seyahat planları yapınca Faryalı yine kızı ve sevdiği kadın arasında kalır.

Hesaplaşmak üzere Yıldızlı Otel’e giden Gözde, Su’nun ona karşı öfkesini kaldıramaz ve fenalaşır, hastaneye kaldırılır. Karnındaki bebeği çoktan düşürdüğünü gizlemesi artık imkansızdır.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Korkut Dede konakta fırtınalar estirmeye devam ediyor
TELEVİZYON

Gelinler Bella için kolları sıvıyor
Hülya, Nejat'ı elden kaçırmamaya çalışıyor
TELEVİZYON

İbrahim, Zahide'nin evini basıyor
Fazilet ve Şükriye kozlarını paylaşıyor
TELEVİZYON

Hazan ve Yağız karşı karşıya
Bahar ile Tarık arasında neler olacak? Tarık yeni haberleri nasıl karşılayacak?
TELEVİZYON

Hakan ile Melis yolun sonuna geliyorlar!
İbrahim Erkal cenaze töreni ne zaman?
TELEVİZYON

İbrahim Erkal'in cenazesi ne zaman defnedilecek?
Bülent Ersoy'a taşlı tuk tuk
TELEVİZYON

Diva’ya taşlı tuk tuk
Gazi Osman Paşa iftiraya uğruyor
TELEVİZYON

Osman Paşa, düşmanla iş birliği yaptığı iddiasıyla ...
"Benim annem aynısını yapsa sen kızmaz mısın?"
TELEVİZYON

Ağır yaralanan Cemal hastaneye kaldırılır
YAZARLAR
  • ESİN ÖVET
    ESİN ÖVET ASLI İLE KEREM
  • İPEK DURKAL
    İPEK DURKAL OĞLU ASKERDE PARA BEKLİYORMUŞ!
  • KADİR KAYMAKÇI
    KADİR KAYMAKÇI OKUNMAMIŞ KİTAPLAR KÜTÜPHANESİ
  • OBEN BUDAK
    OBEN BUDAK BEYOĞLU’NA TERAS DOPİNGİ
  • DAMLA ÇELİKTABAN
    DAMLA ÇELİKTABAN ‘BİZDEKİ ANNELİK FAZLA ROMANTİK’
  • ECE SARUHAN
    ECE SARUHAN HEPİMİZ BU LABİRENTİN İÇİNDEYİZ
  • MEHMET AÇAR
    MEHMET AÇAR ‘ALIEN'IN KÖKENLERİNE DOĞRU
  • SUNA DUMANKAYA
    SUNA DUMANKAYA YAĞLI CİLTLERE YEŞİL ÇAYLI REÇETE
  • SERMET SEVERÖZ
    SERMET SEVERÖZ DÜNYANIN ÇEKİM MERKEZİ DUBAİ
  • TAYFUN TOPAL
    TAYFUN TOPAL ALAÇATI’YI ALAÇATI YAPANLAR KİMLERDİ?
  • GÜNEŞ AKSÜS
    GÜNEŞ AKSÜS ANNE YEMEKLERİ VE DİYET
  • MUSTAFA DOĞAN
    MUSTAFA DOĞAN ‘DAĞ’ EKİBİNDEN 6 BÖLÜMLÜK DİZİ: BÖRÜ
Diğer yazarlar
HT TELEVİZYONDAKİLER
  • 1 İbrahim, Zahide'nin evini basıyor
  • 2 Hazan ve Yağız karşı karşıya
  • 3 Hakan ile Melis yolun sonuna geliyorlar!
  • 4 Gelinler Bella için kolları sıvıyor
  • 5 İbrahim Erkal'in cenazesi ne zaman defnedilecek?
  • 6 Diva’ya taşlı tuk tuk