Başrollerinde Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy, Murat Serezli ve Fırat Albayram'ın yer aldığı Savaşçı, 5. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde teröristlerin elinde olan Yüzbaşı Kağan ölüme hiç bu kadar yakın olmamıştı. İşte Savaşçı 5. son bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

SAVAŞÇI 5. SON BÖLÜMDE YÜZBAŞI KAĞAN ÖLECEK Mİ?

Albay Halil İbrahim Kopuz'un 'Burası Türkiye, ama orası Türkiye değil! Orada biri benim Yüzbaşı'mı alıpta yaptığı işkenceyi filme çekiyorsa, ben onu toprağa gömerim, ben onları bastığı topraklara gömeceğim!' dediği tanıtımda izleyicilerde yeni bölümde 'Yüzbaşı Kağan ölecek mi?' sorusu merak uyandırdı. Dizinin yeni bölümünde olaylar şöyle gelişecek:

Yüzbaşı Kağan Bozok ölüme hiç bu kadar yakın olmamıştı!

Suriye’de teröristlerin elinde adım adım ölüme gitmekte olan Yüzbaşı Kağan direnmeye çalışırken, Kopuz Albay en gözde adamını kurtarmak için Kılıç Timi’yle birlikte sonu belirsiz bir kavgaya atılır. Eline geçen bütün ipuçlarını değerlendiren Kopuz Albay, Kağan’ın yaşadığı umuduyla zamana karşı büyük bir yarışa girer.

Bu arada Tepegöz, yapacağı şeytani bir hamle ile Kağan’ı ele geçirmenin ve örgütteki eski gücünü tekrar kazanmanın peşindedir.

Her yönden saldırı altındaki Kopuz Albay, bu kez sınavların en zoruyla karşı karşıya. Kılıç Timi’nin her askeri ise aynı parolayı haykırıyor: “biz geride adam bırakmayız! Hele Kağan Bozok’u hiç bırakmayız!!!”

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Savaşçı 4. bölümde olaylar şöyle gelişti: Türkmen lider Yahya Batur ve beraberindeki Türkmen kafileyi Türkiye’ye sağ salim götürmek için emir almış olan Yüzbaşı Kağan ve Kılıç Timi, dönüş yolunda büyük bir terör grubunun onlara doğru yaklaşmasıyla ateş çemberi içinde kalır. Çıkan çatışmada yaşanan beklenmedik olay, Türkmen kafilesiyle Kılıç Timi’ni ölümle burun buruna getirir. Durumu öğrenen Albay Kopuz timini cehennemden almak için zamana karşı yarışırken, Selver’den Tepegöz’ün tehdidini öğrenmesi işin rengini daha da değiştirecektir.

Yüzbaşı Kağan, ailesinin büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığından habersiz canını ortaya koyarken, Albay Kopuz her şeyi göze alacak ve askerini kurtarmak için son hamlesini yapacaktır.