Savaşçı
TELEVİZYON

Yüzbaşı Kağan Bozok ölecek mi?

Bordo Berelilerin hikayesini konu alan Savaşçı, 5. yeni bölümüyle ekranlarda. Yeni bölümde Yüzbaşı Kağan Bozok ölecek mi?

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 19:18:05 Güncelleme: 19:36:27

Başrollerinde Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy, Murat Serezli ve Fırat Albayram'ın yer aldığı Savaşçı, 5. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde teröristlerin elinde olan Yüzbaşı Kağan ölüme hiç bu kadar yakın olmamıştı. İşte Savaşçı 5. son bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

SAVAŞÇI 5. SON BÖLÜMDE YÜZBAŞI KAĞAN ÖLECEK Mİ?

Albay Halil İbrahim Kopuz'un 'Burası Türkiye, ama orası Türkiye değil! Orada biri benim Yüzbaşı'mı alıpta yaptığı işkenceyi filme çekiyorsa, ben onu toprağa gömerim, ben onları bastığı topraklara gömeceğim!' dediği tanıtımda izleyicilerde yeni bölümde 'Yüzbaşı Kağan ölecek mi?' sorusu merak uyandırdı. Dizinin yeni bölümünde olaylar şöyle gelişecek:

Yüzbaşı Kağan Bozok ölüme hiç bu kadar yakın olmamıştı!

Suriye’de teröristlerin elinde adım adım ölüme gitmekte olan Yüzbaşı Kağan direnmeye çalışırken,  Kopuz Albay en gözde adamını kurtarmak için Kılıç Timi’yle birlikte sonu belirsiz bir kavgaya atılır. Eline geçen bütün ipuçlarını değerlendiren Kopuz Albay, Kağan’ın yaşadığı umuduyla zamana karşı büyük bir yarışa girer.

Bu arada Tepegöz, yapacağı şeytani bir hamle ile Kağan’ı ele geçirmenin ve örgütteki eski gücünü tekrar kazanmanın peşindedir.

Her yönden saldırı altındaki Kopuz Albay, bu kez sınavların en zoruyla karşı karşıya. Kılıç Timi’nin her askeri ise aynı parolayı haykırıyor: “biz geride adam bırakmayız! Hele Kağan Bozok’u hiç bırakmayız!!!”

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Savaşçı 4. bölümde olaylar şöyle gelişti: Türkmen lider Yahya Batur ve beraberindeki Türkmen kafileyi Türkiye’ye sağ salim götürmek için emir almış olan Yüzbaşı Kağan ve Kılıç Timi, dönüş yolunda büyük bir terör grubunun onlara doğru yaklaşmasıyla ateş çemberi içinde kalır. Çıkan çatışmada yaşanan beklenmedik olay, Türkmen kafilesiyle Kılıç Timi’ni ölümle burun buruna getirir. Durumu öğrenen Albay Kopuz timini cehennemden almak için zamana karşı yarışırken, Selver’den Tepegöz’ün tehdidini öğrenmesi işin rengini daha da değiştirecektir.

Yüzbaşı Kağan, ailesinin büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığından habersiz canını ortaya koyarken, Albay Kopuz her şeyi göze alacak ve askerini kurtarmak için son hamlesini yapacaktır.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Bodrum Masalı 35. son bölümde ortalık fena karışıyor
TELEVİZYON

Gençlerin arası açılıyor
Korkut Dede konakta fırtınalar estirmeye devam ediyor
TELEVİZYON

Gelinler Bella için kolları sıvıyor
Hülya, Nejat'ı elden kaçırmamaya çalışıyor
TELEVİZYON

İbrahim, Zahide'nin evini basıyor
Fazilet ve Şükriye kozlarını paylaşıyor
TELEVİZYON

Hazan ve Yağız karşı karşıya
Bahar ile Tarık arasında neler olacak? Tarık yeni haberleri nasıl karşılayacak?
TELEVİZYON

Hakan ile Melis yolun sonuna geliyorlar!
İbrahim Erkal cenaze töreni ne zaman?
TELEVİZYON

İbrahim Erkal'in cenazesi ne zaman defnedilecek?
Bülent Ersoy'a taşlı tuk tuk
TELEVİZYON

Diva’ya taşlı tuk tuk
Gazi Osman Paşa iftiraya uğruyor
TELEVİZYON

Osman Paşa, düşmanla iş birliği yaptığı iddiasıyla ...
YAZARLAR
  • ESİN ÖVET
    ESİN ÖVET ASLI İLE KEREM
  • İPEK DURKAL
    İPEK DURKAL OĞLU ASKERDE PARA BEKLİYORMUŞ!
  • KADİR KAYMAKÇI
    KADİR KAYMAKÇI OKUNMAMIŞ KİTAPLAR KÜTÜPHANESİ
  • OBEN BUDAK
    OBEN BUDAK BEYOĞLU’NA TERAS DOPİNGİ
  • DAMLA ÇELİKTABAN
    DAMLA ÇELİKTABAN ‘BİZDEKİ ANNELİK FAZLA ROMANTİK’
  • ECE SARUHAN
    ECE SARUHAN HEPİMİZ BU LABİRENTİN İÇİNDEYİZ
  • MEHMET AÇAR
    MEHMET AÇAR ‘ALIEN'IN KÖKENLERİNE DOĞRU
  • SUNA DUMANKAYA
    SUNA DUMANKAYA YAĞLI CİLTLERE YEŞİL ÇAYLI REÇETE
  • SERMET SEVERÖZ
    SERMET SEVERÖZ DÜNYANIN ÇEKİM MERKEZİ DUBAİ
  • TAYFUN TOPAL
    TAYFUN TOPAL ALAÇATI’YI ALAÇATI YAPANLAR KİMLERDİ?
  • GÜNEŞ AKSÜS
    GÜNEŞ AKSÜS ANNE YEMEKLERİ VE DİYET
  • MUSTAFA DOĞAN
    MUSTAFA DOĞAN ‘DAĞ’ EKİBİNDEN 6 BÖLÜMLÜK DİZİ: BÖRÜ
Diğer yazarlar
HT TELEVİZYONDAKİLER
  • 1 Yüzbaşı Kağan ölecek mi?
  • 2 Gençlerin arası açılıyor
  • 3 İbrahim, Zahide'nin evini basıyor
  • 4 Hazan ve Yağız karşı karşıya
  • 5 Hakan ile Melis yolun sonuna geliyorlar!
  • 6 Gelinler Bella için kolları sıvıyor