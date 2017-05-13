Seni Kimler Aldı
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Barış, Zehra'ya kendini affettirebilecek midir?

Atv'nin yeni dizisi Seni Kimler Aldı 3. bölümüyle ekranlara gelecek. Yeni bölümde Gözde'nin Aynur ile konuşmaya gittiğinden habersiz olan Ceren açığa mı çıkacak?

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 19:47:36 Güncelleme: 19:52:07

Başrollerini Fulya Zenginer, Duygu Yetiş, Serhan Yavaş ve Yiğit Kirazcı'nın paylaştığı Seni Kimler Aldı dizisi 3. yeni bölümüyle seyircinin karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde Zehra'ya kızgın olan Barış magazin olayının altında annesi olduğunu öğrenince Zehra'ya kendini affettirebilecek midir? İşte Seni Kimler Aldı 3. son bölüm fragmanı ve bölüm özeti...

SENİ KİMLER ALDI 3. SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Talat'ın iş teklifini kabul edip konağa geri dönen Zehra'nın, Barış'ın magazincileri onun ayarladığına inanmasıyla kalbi daha da kırılır.

Zehra'ya kızgın olan Barış magazin olayının altında annesi olduğunu öğrenince Zehra'ya kendini affettirebilecek midir?

Zehra'yı elinden kaçıran Ceren yeni planlar peşindeyken yakın arkadaşı Gözde'nin çabalarıyla Aynur'un karşısına çıkıp tüm gerçeği söylemeye karar verir. Ancak Ceren satılmasında Cahide'nin de parmağı olduğunu öğrenince tüm planları alt üst olur.

Cahide'nin onu araştırmasına engel olmaya çalışırken, Gözde'nin Aynur ile konuşmaya gittiğinden habersiz olan Ceren açığa mı çıkacaktır?

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Barış'la çıkan samimi fotoğraflarının sonucunda konaktan ayrılmak zorunda kalan Zehra, bir de üstüne Barış'ın magazin basınına yaptığı açıklamaları görünce şok olur. Barış'ın, Zehra'ya kendisini affettirme çabaları başarılı olacak mıdır? Üstelik Zehra'nın öldü bildiği kardeşi Ceren peşlerini bırakmayacak ve türlü oyunlar çevirerek huzurlarını kaçırmaya devam edecektir.



Cahide'nin baskılarına Cemile her ne kadar göğüs gerse de Zehra orada kalamayacağını anlayacak ve Ceren'in iyi niyetli teklifini kabul edip, yanına taşınacaktır. Zehra, Ceren'in planlarından nasıl kurtulabilecek midir?

GENEL HİKAYE

Zehra, annesi Aynur'la birlikte, İstanbul'un sayılı zenginlerinden sayılan Çamay ailesinin yanında çalışıp, yaşamaktadır. Zehra, birlikte büyüdüğü Çamay ailesinin tek veliahttı Barış'a âşıktır. Barış da Zehra'ya karşı duygularını fark eder. Fakat bu aşkın önünde çok sayıda engel vardır. Aynur'un evlatlık verdiği ama herkesin öldü bildiği Zehra'nın ablası Ceren (Zeynep) intikam için geri gelir ve oklarını önce kendi ailesine sonra ilgisi olan herkese yöneltir. Konak tarafında ise, bu ilişkiyi kesinlikle onaylamayan annesi Cahide, Barış'ı sadece Zehra'dan değil, amcası bildiği ama aslında babası olan Talat'tan da uzak tutmak için bıçakları bilemektedir.

Aşklarını korumak isteyen Barış ve Zehra, büyük sırların içinde ve satılmış olduğunu öğrenmiş olan Ceren'in intikamının gölgesinde savrulup duracaklardır.

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