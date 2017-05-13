Show TV'nin Pazartesi akşamına damga vuran Ay Yapım imzalı reyting rekortmeni dizisi 'İçerde'nin 34. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Celal, Sarp'ı kaçırıyor. Celal'in 'Sen aileden değilsin artık, senin işini ben bitirmeyeceğim, bu işe çok daha hevesli biri var' dediği tanıtımda Mert'in Sarp'ın kafasına silah dayayıp 'İşte o gün geldi Sarp, ölmek için güzel bir gün' demesi izleyenlerde büyük merak uyandırdı. İşte İçerde 34. bölüm 2. fragmanı ve yeni bölümden tüyolar...

İÇERDE 34. BÖLÜM 2. FRAGMANI YAYINLANDI

Yayınlandığı ilk günden itibaren herkesi ekran başına kilitleyen "İçerde"nin 34. bölümünde; Sarp ve Mert’in kıran kırana geçen düellosu, ikisinin de kurtulmasıyla sonuçlanır. Ancak iki cephe arasındaki savaş, Celal’in Füsun’u kaçırtmasıyla kızışacaktır. Birincil hedefi Kudret olan Celal’in gözünü, Sarp’ı ve tüm sevdiklerini yok etme hırsı bürüyecektir.

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Annesi Füsun’un kaçırıldığını öğrenen Sarp, harekete geçtiğinde tek başına olmayacaktır. Vicdanı ile mantığı arasında sıkışıp kalan Mert ile Sarp, bir kez daha yan yana mücadele edeceklerdir. Bu esnada Kudret, kaçmayı başarırken iki cephe arasındaki savaş ise kardeşleri yeniden karşı karşıya getirecek ve savaşın seyri, bir kişinin hayatını kaybetmesiyle bambaşka bir boyut kazanacaktır.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

SARP VE MERT KARŞI KARŞIYA



Yayınlandığı ilk günden itibaren herkesi ekran başına kilitleyen "İçerde"nin 33. bölümünde; Sarp ve Mert arasındaki düello sahnesi nefesleri kesti. Evlerinin yemyeşil bahçesinde oynayan iki mutlu çocukken, birbirlerinden ayrı düşen Sarp ve Mert, Sarp’ın polis olduğu gerçeğinin ortaya çıkmasıyla yeniden karşı karşıya geldi.

Sarp ve Mert’in çocuklukları ile bugün arasında geçişlerin olduğu ve çatıda masumiyetin simgesi beyaz çarşafların arasında geçen dövüş sahnesinin damga vurduğu bölümde çatının kenarından aşağı düştüğü final sahnesi izleyenleri ekran başına kilitledi. Heyecanın giderek yükseleceği dizinin önümüzdeki hafta ekrana gelecek bölümünde Mert, Füsun’u bulmak için harekete geçiyor. Sarp’ın polis olduğunun ortaya çıkmasıyla ateş hattının tam ortasına düşen Füsun’un nerede olduğu sorusu yeni bölümde cevap bulacak.

İÇERDE DİZİSİ OYUNCULARI

ÇAĞATAY ULUSOY

ARAS BULUT İYNEMLİ

ÇETİN TEKİNDOR

MUSTAFA UĞURLU

DAMLA COLBAY

NİHAL KOLDAŞ

RIZA KOCAOĞLU

Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği ve iki kardeşin birbirini bulma hikayesini anlatan İçerde’nin başrollerinde Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Uğur Yücel, Bensu Soral, Damla Colbay, Mustafa Uğurlu, Rıza Kocaoğlu, Nihal Koldaş, Gözde Kansu ve Yıldıray Şahinler yer alırken yönetmenliğini ise Uluç Bayraktar üstleniyor.