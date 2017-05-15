Virankaya'ya Kaymakam olarak giden Kaymakam Fatih'in ve beraberindeki terörle mücadele ekibinin hikayesini konu edinen İsimsizler, 8. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor? İşte İsimsizler 8. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

İSİMSİZLER YENİ BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Fatih ve ekibi, örgütün elebaşlarını yakalamak için Suriye’ye geçerler. Ancak işler planlandığı gibi gitmez. Ya geri dönecekler ya da hayatları pahasına Suriye’nin ölümcül bölgelerinde teröristlerle mücadele edeceklerdir.

Türkiye’den kaçan Sinan ise paralel yapının hain emelleri için Gözcü ile buluşur. Bu arada Elif, Otto’nun ajan olup olmadığını anlamak için tehlikeli bir oyuna girişecektir.

Elif’in Fatih ile konuşmasına tanık olan Yıldız ise hayatının şokunu yaşayacaktır...

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE KÖYDE KIRAN KIRANA MÜCADELE YAŞANDI

Fatih, bir yandan namlusunun ucundaki Afran’ın öz amcası olmasının şokunu yaşarken diğer yandan da Sawer’in kendisini bıraktığı ikilem arasında kalır. Köydeki mücadele ise kıran kırana sürmektedir.

Cezaevinde bulunan Ahmet, bebeğini kaybettiğini öğrenince çılgına döner. Cezaevine hakim olan paralel yapı, Ahmet’e büyük bir kumpas daha kurar.

Ahmet bu tuzağa düşecek midir?

Virankaya’da bütün bunlar yaşanırken, Gözcü başkentteki kanlı planının son aşamasının düğmesine basar.