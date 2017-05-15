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Geveze, kendini feda ediyor!

Söz dizisi, 7. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Dizinin yeni bölümünde Yavuz, Bahar'la yakınlaşıyor. İşte Söz 7. bölüm fragmanı ve özeti...

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 09:23:24 Güncelleme: 09:24:29

Kadrosunda Tolga Sarıtaş, Serhat Kılıç, Atakan Arslan ve Nihat Altınkaya gibi isimlerin yer aldığı Söz dizisi, 7. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Dizinin yeni bölümünde Yavuz, Bahar'la yakınlaşıyor. İşte Söz 7. bölüm fragmanı ve özeti...

SÖZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Çolak kaçmak için aradığı fırsatı bulurken, Yavuz son sürat olay yerine doğru yola çıkar. Üstelik büyük bir tuzağa doğru gittiğinden habersizdir.

Bu arada Kıdemli Üsteğmen Yavuz ve ekibinin Çolak’ın evindeki profesörü ele geçirmesi Çolak’ın planlarını bozar ama Çolak’ın geri adım atmaya niyeti yoktur. Biyolojik silahlar için ihtiyacı olan Profesörü İstanbul’da bulmuştur. Bu durum Yavuz ve ekibini İstanbul’a gelmeye zorlar.

Çolak bu davette Yavuz’a büyük bir sürpriz hazırlar aynı davete Bahar’ın da gelmesi işleri iyice karıştırır. Yavuz Bahar’la yakınlaşırken, zor ve riskli bir kararı da vermek zorundadır. 

Aynı anda Geveze çıktığı operasyonda hem sivillerin hem de kendi tim arkadaşlarının hayatını kurtarmak için kendini feda eder.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE YAVUZ KRİTİK BİR KARARIN EŞİĞİNDEDİR

Tim, Çolak’ı nihayet ele geçirmiştir ancak ortada büyük bir kriz vardır. Aynı anda altı tane özel kuvvet askeri de Çolak’ın adamları tarafından alıkonmuştur.

Yavuz kritik bir kararın eşiğindedir. Ya Çolak’ı adalete teslim edecek, ya da arkadaşlarını kurtarmak için Çolak’ı serbest bırakacaktır. Çolak ve Yavuz arasında büyük bir psikolojik savaş yaşanmaya başlar. Öte yandan teröristlerin elindeki Hafız ağır yaralıdır.

Onun hayatına karşılık Yavuz ve tim de yaralı bir teröristi yaşatmak zorundadır. Bu konuda doktor Bahar, Tim’e yardımcı olur. Yavuz, hem Hafız’ı kurtarmak hem de Çolak’ı elinde tutmak için cesur bir karar verir. Ancak Çolak’ın da aklında büyük bir infial yaratacak sinsi bir plan vardır.

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