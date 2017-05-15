Kadrosunda Biran Damla Yılmaz, Gökçe Akyıldız, Hazar Motan, Çağla Irmak ve Aleyna Solaker gibi isimlerin yer aldığı Kırgın Çiçekler, 84. bölümüyle bu akşam seyircisiyle buluşacak. Yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor? İşte Kırgın Çiçekler 84. bölüm fragmanı ve özeti...

KIRGIN ÇİÇEKLER 84. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

Kemal, Eylül'ü hastane tuvaletinde köşeye sıkıştırır. Bir anda Kemal'le burun buruna gelen Eylül, panik halde yardım istemeye çalışır.

Kızlar ve Feride, Eylül'ün yaşadığını öğrenip şoka girerler. Feride bu bilgiyi kendisinden saklayan Toprak'a çok kızar. Kemal için çember iyice daralır.

Selin, Zehra'dan intikam almak için bir plan yaparak Zehra'yı evinden attırır. Yurda gelen bir avukat, çok zengin bir ailenin yıllar önce yurda verilen kızını aradığını bildirir.

Olay basına yansıyınca Meral, verilen bilgilerden bu kızın kendisi olduğunu düşünerek aileyi ziyarete gider...

GEÇTİĞİMİZ HAFTAKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Kemal kızları boş odaya kilitleyip, içeri gaz vererek kaçar. Kızların kurtulmak için tek umutları Nazan'dır… Kızların Kemal'i öldürdüğünü sanan Nazan panikle kaçmaktadır.

Zehra, kilitlendiği odadan çıkınca Songül'ün Güney'e yazdığı mektubu bularak soluğu Selin'in kapısında alır. Selin'le mektup karşılığı bir anlaşma yapar.

Kemal, Metin'i kaçırmak için Feride ve Toprak'ın kapısında nöbet tutmaktadır... Eylül, Büşra'yı görmek isteyince Kemal'le burun buruna gelir.