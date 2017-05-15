Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, SHOW TV'nin fenomen dizisi İçerde, merakla beklenen 34. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Celal, Füsun'u kaçırtıyor! İşte İçerde 34. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair tüm detaylar...

İÇERDE YENİ BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Sarp ve Mert’in kıran kırana geçen düellosu, ikisinin de kurtulmasıyla sonuçlanır. Ancak iki cephe arasındaki savaş, Celal’in Füsun’u kaçırtmasıyla kızışacaktır.

Birincil hedefi Kudret olan Celal’in gözünü, Sarp’ı ve tüm sevdiklerini yok etme hırsı bürüyecektir. Annesi Füsun’un kaçırıldığını öğrenen Sarp, harekete geçtiğinde tek başına olmayacaktır.

Vicdanı ile mantığı arasında sıkışıp kalan Mert ile Sarp, bir kez daha yan yana mücadele edeceklerdir.

Bu esnada Kudret, kaçmayı başarırken iki cephe arasındaki savaş ise kardeşleri yeniden karşı karşıya getirecek ve savaşın seyri, bir kişinin hayatını kaybetmesiyle bambaşka bir boyut kazanacaktır.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE MERT VE CELAL, SARP'IN POLİS OLDUĞUNU ÖĞRENİYOR

Mert Sarp'ın polis olduğunu deşifre etmiştir. Bundan sonra Mert de Sarp da İçerde değildir ve artık ezeli birer düşmandırlar. Mert, tüm gerçekleri Celal'e anlatmak ister ama Fusün ve Eylem'in hayatını tehlikeye atmamak için bu bilgiyi gizler.

Mert Sarp'ın cezasını Kudret'ten sonra kesmeye kararlıdır. Kudret'ten paraları alan Alyanak, herkesin dengelerini değiştirecek çok değerli bilgilerin olduğu dosyalar bulur. Bunu üzerinde Celal'i bitirmek için harekete geçer.

Bütün bunlardan habersiz olan Sarp ve Mert yeni bir plan yaparlar. Celal, Kudret'i yok etmek için yeni yollar denemektedir. Kebapçı Celal, kendisinden saklanan gerçekleri öğrenince sıcak savaşı başlatır.

Artık İçerde kılıçlar kuşanılıp, taş üstünde taş kalmayacaktır.