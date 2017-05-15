Türk Malı
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Türk Malı ne zaman başlıyor?

Bir dönem SHOW TV'de ekranlara gelen Türk Malı dizisi, yeniden ekranlara dönüyor. Peki Türk Malı dizisi, ne zaman başlayacak?

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:24:39 Güncelleme: 11:26:06

Bir dönem SHOW TV'de ekranlara gelen Türk Malı dizisi, yeniden ekranlara dönüyor. Peki oyuncu kadrosunda Şafak Sezer, Mehmet Ali Erbil, Hasibe Eren, Nergis Kumbasar, Anıl İlter, Burcu Binici, Gülhan Tekin, Haki Biçici, Polina Ch, Selen Görgüzel, Serkan Şengül, İlke Korkmaz ve Buse Narcı'nın rol aldığı Türk Malı, ne zaman başlayacak?

TÜRK MALI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2010 yılında Şafak Sezer'in Erman Kuzu, Binnur Kaya'nın Abiye rolünü üstlendiği Türk Malı, yeniden ekranlara geliyor. 2011 final yaparak ekranlara veda eden dizi, tahminlere göre 20-22 Mayıs 2017 tarihinde Star TV'de yayınlanmaya başlayacak.

Şafak Sezer’in canlandırdığı Erman Kuzu’nun başına gelen olayları komik bir şekilde ele alan Süreç Film imzalı dizinin senaristliğini Tayfun Güneyer üstleniyor. 

Güçlü cast listesine sahip olan dizide Şafak Sezer, Mehmet Ali Erbil, Hasibe Eren, Nergis Kumbasar, Anıl İlter, Burcu Binici, Gülhan Tekin, Haki Biçici, Polina Ch, Selen Görgüzel, Serkan Şengül, İlke Korkmaz ve Buse Narcı rol alıyor.

TÜRK MALI DİZİ HİKAYESİ

Erman ile Abiye, yirmi yıllık evli bir çift. Ve doğal olarak artık çok sıkılmışlar birbirlerinden, ama müebbet hapis misali, birbirlerine tahammül etmek zorundalar. Ayrı yumurta ikizi iki sorunlu çocuk ve hepsinden daha sorunlu bir kayınbirader de, ekstra eziyet olsun diye verilmiş Erman ile Abiye'ye.

Kuzu Ailesi'nin oturdukları, Abiye'nin babasından kalma, üç katlı, eski ve küçük evin bitişiğindeki eve, sadece yirmi günlük evli ve evliliğe inançları henüz çok taze olan genç bir çift taşınınca; Kuzu Ailesi'nin de tüm hayatı değişiyor. Çünkü, artık ellerinde kendi hayatlarını karşılaştırabilecekleri bir 'denek gurubu' var. Her macerada, ilk başta, komşu çiftin sevgi ve saygı ve modernlik dolu hayatlarına özenselerde, sonunda yine de kendi hayat tarzlarını en doğrusu olduğunu görüp, hall erine şükrediyorlar.

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