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Sarp, Yusuf Müdür'ü kendisinin vurmadığını kanıtlayabilecek mi?

Show TV'nin Ay Yapım imzalı, Pazartesi akşamına damga vuran dizisi "İçerde"nin 35. bölümünden ilk sahne yayınlandı. Sarp’ın “Polisim ben, müdürümü nasıl öldürürüm, Yusuf Müdür benim babam gibiydi” dediği fakat kimsenin Sarp'a inanmadığı sahne izleyenlerde merak uyandırdı

16 Mayıs 2017 Salı, 00:31:28 Güncelleme: 01:54:19 HABERTURK.COM

İçerde"nin bu akşam ekrana gelen 34. bölümünde Sarp ve Mert’in müthiş düellosu ikisinin de kurtulmasıyla sonuçlandı. Fakat iki karşıt cephenin içine girdiği bu savaşta her şey Celal’in Füsun’u kaçırması ile farklı bir boyuta taşındı. Annesi Füsun’un, Celal tarafından kaçırıldığını öğrenen Sarp hemen harekete geçti.

İçerde'nin 34. bölümünü sansürsüz izlemek için tıklayın!

Tüm gerçeklerden habersiz olan iki kardeş yeniden karşı karşıya geldi. Annesini kurtarmak için Mert’le birlikte hareket eden Sarp’ı yolun sonunda büyük bir tehlike bekledi. Polis olduğu ortaya çıktıktan sonra ilk defa Celal ile karşı karşıya gelen ve ondan hiçbir sözünü sakınmayan Sarp, kendini savaşın tam ortasında buldu.



Celal ve Sarp arasındaki hesaplaşmada Celal’in “Yusuf Müdür”ü vurduğu final sahnesi izleyenleri şok etti.



Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği ve iki kardeşin birbirini bulma hikayesini anlatan İçerde’nin başrollerinde Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Uğur Yücel, Bensu Soral, Damla Colbay, Mustafa Uğurlu, Rıza Kocaoğlu, Nihal Koldaş, Gözde Kansu ve Yıldıray Şahinler yer alırken yönetmenliğini ise Uluç Bayraktar üstleniyor.

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