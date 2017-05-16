Başrollerini Burcu Biricik, Birkan Sokullu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Tayanç Ayaydın'ın paylaştığı Hayat Şarkısı, 54. bölümüyle bu akşam seyircisiyle buluşacak. Dizinin yeni bölümünde Hatice Hala, Bayram'a yeni bir gelin arama çalışmalarını hızlandırıyor. İşte Hayat Şarkısı 54. bölüm fragmanı ve bölüm özeti...

HAYAT ŞARKISI YENİ BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Hülya yine işler peşinde! Kerim, Hülya'nın ne işler karıştırdığını anlayabilecek mi?

Hülya, Hüseyin'in odasındaki kasayı kurcalarken güvenliğe yakalanır. Bu duruma ise Kerim ve Hüseyin çok şaşırır.

Öte yandan Hülya'nın tedavisine yardımcı olan doktorun Kerim'e söyleyecekleri vardır. Hülya, bu randevuya Kerim'i getirmeye ikna edebilecek mi?

Süheyla’nın açtığı boşanma davasına karşılık olarak Hatice Hala, Bayram’a yeni bir gelin arama çabalarına hız verir. Mahir’e verdiği sözü tutmakta kararlı olan Hülya ise, giriştiği son operasyonda Hüseyin’e suçüstü yakalanır.

Hülya, son marifetinin Kerim tarafından duyulmaması karşılığında Hüseyin’in öne sürdüğü koşulları kabul etmek zorunda kalır.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE HÜLYA, CEVHER AİLESİNİ KURTARMIŞTI

Hülya, Cevher Ailesi’ni kurtarıyor; Kerim ile yeni problemler yaşıyorlar!

Torunbaş Ailesi’nin intikam almak için gözünü karartması, başta Bayram Cevher olmak üzere tüm Cevher Ailesi’ni derinden sarsar.

Yaşadıkları evi kaybeden Cevher Ailesi, ekonomik olarak güç duruma düşer. İpek’in çektiği video, tüm olayların aydınlanmasına sebep olur. Torunbaş Ailesi’nin her şeyin sorumlusu olduğunu kanıtlayan video, Mahir ile Hülya’yı harekete geçirir.

Hülya ile Mahir bir operasyonu daha başarıyla atlatmışken, ikili arasındaki gerilim zirve yapar. Hüseyin ise Ziya Torunbaş ile bir anlaşma yapar. Ellerindeki videonun her şeyi kanıtladığını söyleyen Hüseyin, nihayet Torunbaş sorunundan kurtulur. Evlerini geri almayı başaran Cevher Ailesi, eski günlerine geri dönmeye çalışırlar.

İpek’in videoyu vermesi ise kendi hayatını tehlikeye atar. Hülya ve Mahir’e güvenerek hareket eden İpek, videonun Torunbaş Ailesi tarafından bilindiğini öğrenir. Bu haber, Mahir ile aralarında büyük bir probleme dönüşür. Cevehr Ailesi, eve dönüş mutluluğu yaşarken öğrendikleri haber herkesi şaşkınlığa uğratır.