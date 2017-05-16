Hayat Şarkısı
TELEVİZYON

Hülya, Hüseyin'in odasındaki kasayı kurcalarken yakalanıyor!

Hayat Şarkısı, 54. bölümüyle bu akşam seyircisiyle buluşacak. Dizinin yeni bölümünde Hatice Hala, Bayram'a yeni bir gelin arama çalışmalarını hızlandırıyor. İşte Hayat Şarkısı 54. bölüm fragmanı ve bölüm özeti...

16 Mayıs 2017 Salı, 09:29:13 Güncelleme: 09:31:06

Başrollerini Burcu Biricik, Birkan Sokullu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Tayanç Ayaydın'ın paylaştığı Hayat Şarkısı, 54. bölümüyle bu akşam seyircisiyle buluşacak. Dizinin yeni bölümünde Hatice Hala, Bayram'a yeni bir gelin arama çalışmalarını hızlandırıyor. İşte Hayat Şarkısı 54. bölüm fragmanı ve bölüm özeti...

HAYAT ŞARKISI YENİ BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Hülya yine işler peşinde! Kerim, Hülya'nın ne işler karıştırdığını anlayabilecek mi?

Hülya, Hüseyin'in odasındaki kasayı kurcalarken güvenliğe yakalanır. Bu duruma ise Kerim ve Hüseyin çok şaşırır. 

Öte yandan Hülya'nın tedavisine yardımcı olan doktorun Kerim'e söyleyecekleri vardır. Hülya, bu randevuya Kerim'i getirmeye ikna edebilecek mi?

Süheyla’nın açtığı boşanma davasına karşılık olarak Hatice Hala, Bayram’a yeni bir gelin arama çabalarına hız verir. Mahir’e verdiği sözü tutmakta kararlı olan Hülya ise, giriştiği son operasyonda Hüseyin’e suçüstü yakalanır.

Hülya, son marifetinin Kerim tarafından duyulmaması karşılığında Hüseyin’in öne sürdüğü koşulları kabul etmek zorunda kalır.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE HÜLYA, CEVHER AİLESİNİ KURTARMIŞTI

Hülya, Cevher Ailesi’ni kurtarıyor; Kerim ile yeni problemler yaşıyorlar!

Torunbaş Ailesi’nin intikam almak için gözünü karartması, başta Bayram Cevher olmak üzere tüm Cevher Ailesi’ni derinden sarsar.

Yaşadıkları evi kaybeden Cevher Ailesi, ekonomik olarak güç duruma düşer. İpek’in çektiği video, tüm olayların aydınlanmasına sebep olur. Torunbaş Ailesi’nin her şeyin sorumlusu olduğunu kanıtlayan video, Mahir ile Hülya’yı harekete geçirir.

Hülya ile Mahir bir operasyonu daha başarıyla atlatmışken, ikili arasındaki gerilim zirve yapar. Hüseyin ise Ziya Torunbaş ile bir anlaşma yapar. Ellerindeki videonun her şeyi kanıtladığını söyleyen Hüseyin, nihayet Torunbaş sorunundan kurtulur. Evlerini geri almayı başaran Cevher Ailesi, eski günlerine geri dönmeye çalışırlar.

İpek’in videoyu vermesi ise kendi hayatını tehlikeye atar. Hülya ve Mahir’e güvenerek hareket eden İpek, videonun Torunbaş Ailesi tarafından bilindiğini öğrenir. Bu haber, Mahir ile aralarında büyük bir probleme dönüşür. Cevehr Ailesi, eve dönüş mutluluğu yaşarken öğrendikleri haber herkesi şaşkınlığa uğratır.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Sarp, Yusuf Müdür'ü kendisinin vurmadığını kanıtlayabilecek mi?
TELEVİZYON

"Polisim ben, müdürümü nasıl öldürürüm"
'Kalp Atışı' dizisinin çekimleri başladı!
TELEVİZYON

'Kalp Atışı'nın çekimleri başladı!
Bir zamanların ünlüleri şimdi ne yapıyor?
TELEVİZYON

Bakın şimdi ne halde...
Celal, Füsun'u kaçırtıyor!
TELEVİZYON

"Sen aileden değilsin artık!"
Tarık, Ali'nin anlattıkları karşısında şok oluyor
TELEVİZYON

Vurulan Hulusi, yoğun bakımda!
Kemal, Eylül'ü hastane tuvaletinde köşeye sıkıştırıyor
TELEVİZYON

Kemal ölüyor mu?
Geveze, kendini feda ediyor!
TELEVİZYON

Yavuz ve ekibi İstanbul'a geliyor
Elif'in Fatih ile konuşmasını dinleyen Yıldız, hayatının şokunu yaşıyor!
TELEVİZYON

Fatih ve ekibi, Suriye'ye geçiyor
YAZARLAR
  • ESİN ÖVET
    ESİN ÖVET HT MAGAZİN’İN BAŞARISI
  • İPEK DURKAL
    İPEK DURKAL OĞLU ASKERDE PARA BEKLİYORMUŞ!
  • KADİR KAYMAKÇI
    KADİR KAYMAKÇI OKUNMAMIŞ KİTAPLAR KÜTÜPHANESİ
  • OBEN BUDAK
    OBEN BUDAK BEYOĞLU’NA TERAS DOPİNGİ
  • DAMLA ÇELİKTABAN
    DAMLA ÇELİKTABAN ‘BİZDEKİ ANNELİK FAZLA ROMANTİK’
  • ECE SARUHAN
    ECE SARUHAN HEPİMİZ BU LABİRENTİN İÇİNDEYİZ
  • MEHMET AÇAR
    MEHMET AÇAR EFSANEYE ‘HIZLI’ YORUM
  • SUNA DUMANKAYA
    SUNA DUMANKAYA YAĞLI CİLTLERE YEŞİL ÇAYLI REÇETE
  • SERMET SEVERÖZ
    SERMET SEVERÖZ ‘DEMİR ADAM’LARLA PALMA DE MALLORCA’DA
  • TAYFUN TOPAL
    TAYFUN TOPAL ALAÇATI’YI ALAÇATI YAPANLAR KİMLERDİ?
  • GÜNEŞ AKSÜS
    GÜNEŞ AKSÜS ANNE YEMEKLERİ VE DİYET
  • MUSTAFA DOĞAN
    MUSTAFA DOĞAN DİZİLER OUT YARIŞMALAR IN
Diğer yazarlar
HT TELEVİZYONDAKİLER
  • 1 "Polisim ben, müdürümü nasıl öldürürüm"
  • 2 'Kalp Atışı'nın çekimleri başladı!
  • 3 Türk Malı ne zaman başlıyor?
  • 4 "Sen aileden değilsin artık!"
  • 5 Vurulan Hulusi, yoğun bakımda!
  • 6 Kemal ölüyor mu?