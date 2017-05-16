Başrollerini Cansu Dere, Beren Gökyıldız, Vahide Perçin, Gülenay Kalkan ve Gonca Vuslateri'nin paylaştığı Anne dizisi, 28. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Turna ve Zeynep nihayet kavuşuyor. İşte Anne 28. son bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

ANNE YENİ BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Turna ve Zeynep, Gönül’ün evinde özlem giderirken, Şule her yerde Turna ve Hasan’ı aramaktadır. Sonunda Gönül’ün evini basar, onları bulamayınca gitmek zorunda kalır. Ancak polis çocukları aramaya devam ediyordur. Polis, Zeynep ve Turna’yı bir arada bulursa Zeynep yeniden hapse girecektir. Zeynep, Turna ve Hasan’la ilgili kesin bir çözüm bulana kadar geçici çözümlerle idare etmek zorunda kalır. Üçü birlikte bir maceraya atılır. Ancak bela peşlerini bırakmaz.

Cengiz yeni başladığı birahane işine Sinan’ın çomak soktuğunu bildiğinden, Sinan’ın boğazına bıçak dayayarak onu tehdit eder. Ancak Zeynep’le boşanma aşamasına gelmiş olan Sinan’ın psikolojisi bitik haldedir, Cengiz’in ölüm tehditleri onu korkutmaz. Cengiz yine de Sinan’a göz dağı verdiğini düşünerek oradan ayrılır. Cengiz bir gece Necmi’yle aynı mekanda karşılaşır ve aralarında bir tartışma çıkar. Necmi bu durumu Cengiz’in yanına bırakmaz ve Cengiz’in birahanesine bir kumpas kurup kapattırır. Cengiz bütün bu olan biteni Necmi’nin yaptığını tahmin edemez ve Sinan’ı sorumlu tutar. Sinan’ın iş yerini basar, ancak bedeli daha ağır olur. Cengiz artık iyice bilenmiştir Sinan’a, intikam ateşiyle tutuşur ve plan yapar.

Cahide Zeynep’in ortalarda olmadığını fark eder, en büyük korkusu Turna ve Hasan’ın Zeynep’le birlikte olmasıdır. Zeynep tutuklanacak diye endişelidir. Sonunda dayanamaz ve belki oradalar diye Gönül’e gider. Ancak Zeynep ve çocuklar çoktan gitmiştir.

Mesele Sinan ve Zeynep’in ayrılığına gelir, Gönül Cahide’ye artık tüm gerçekleri anlatması gerektiğini, belki bu sayede Sinan ve Zeynep’in evliliğinin kurtulabileceğini söyler. Cahide hak verir, sonunda Zeynep’e her şeyi anlatır, Turna’nın ölümüne dair yalanı o söylemiştir, Sinan’ın bir suçu yoktur. Ancak Zeynep bu duyduklarıyla yıkılır ve evi terk eder.

Zeynep perişan haldedir, hayatta en sevdiği iki insan ona yalan söylemiştir. Hem Sinan’dan ayrılmış hem de annesinin evini terk etmiş olan Zeynep’in gidecek bir yeri kalmamıştır, çaresizce Turna’ya yakın olmak için Aysel’in evine yerleşir. Zeynep’ten ayrılmak istemeyen Sinan ise kendini affettirmek için oraya gelip Zeynep’le konuşur. Ancak Zeynep’in geri adım atmaya niyeti yoktur. Sinan çaresizce oradan ayrılırken eve dönen Zeynep’i korkunç bir tehlike beklemektedir.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE SİNAN, GERÇEKLERİ ZEYNEP İLE PAYLAŞTI

Turna, Zeynep yüzünden kardeşiyle ayrılacaklarını düşünmektedir. Zeynep’e öfkesini kusup kaçar, gider. Zeynep ve Gönül peşinden koşarlar ama yetişemezler. Turna ortadan kaybolur. Onu ararlarken Turna’nın evinde herkesi çok üzecek gelişmeler yaşanmaktadır.

Hasan’ın kendi çocuğu olmadığını düşünen Cengiz gözünü karartmıştır. Hasan’ı satıp üzerinden para kazanmak ister. Şule, döktüğü dile ve bütün yalvarmalarına rağmen, onun çocuğu olduğuna dair Cengiz’i ikna edemez.



Turna, tek varlığı olarak gördüğü kardeşi için evine döndüğünde acı gerçekle yüzleşir. Hayatta en korktuğu şey başına gelmek üzeredir. İki kardeş Turna’nın bütün çırpınmalarına rağmen, gözyaşları içinde ayrılırlar. Turna yıkılır. Artık onun gözünde ne öz annesi Şule’nin ne de uzun süre anne yerine koyduğu Zeynep'in tutunacak bir tarafı kalmamıştır. Turna kendini yapayalnız hisseder.

Zeynep ise yaşadığı zor günlerde her şekilde yanında olan kocasına, Sinan’a derin bir minnet duygusuyla sarılmıştır. Sinan’a kayıtsız şartsız güvenir. Sinan da bunları gördükçe Zeynep’ten sakladığı gerçeklerin altında ezilmeye devam eder. Ve nihayet yaşadığı vicdan azabına yenik düşüp ettiği itiraf, beraberliklerinin ortasına bomba gibi düşer.



Turna’nın başına gelen talihsiz olaylar onu boyundan büyük kararlar almaya zorlar. Küçük kız kendini çetin bir maceranın içinde bulur. Bu macera şüphesiz pek çok tehlikenin habercisidir. Fakat beraberinde Turna’nın nicedir kafasında dönen, cevabını bir türlü bulamadığı soruların cevabını da öğrenmesine vesile olur. Zeynep onca zaman onu neden aramadı? Zeynep Turna’nın düşmanlığını gerçekten hak etti mi? Turna bir daha Zeynep’e “anne” diyebilecek mi?