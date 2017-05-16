Kadrosunda Nurgül Yeşilçay, Farah Zeynep Abdullah, Metin Akdülger ve Caner cindoruk gibi isimlerin bulunduğu Muhteşem Yüzyıl: Kösem, 24. bölümüyle bu akşam seyircisiyle buluşacak. Dizinin bu haftaki bölümünde Sultan Murad, Bağdat seferine çıkıyor. İşte Muhteşem Yüzyıl 24. son bölüm fragmanı ve özeti...

MUHTEŞEM YÜZYIL KÖSEM 24. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

İdam edilen Şehzade Kâsım defnedilir. Bütün saray şehzadenin yasını tutmaktadır. Sultan Murad, Şehzade İbrahim’i idam edecekken, bir mucize gerçekleşir. Sultan Murad Şehzade İbrahim’i idam etmekten vazgeçer…

Sultan Murad, kendisini tahttan indirmeye çalışan Kösem Sultan hakkında bir hüküm verir. Sultan Murad validesinin canını bağışlayacak mıdır?

Sultan Murad Bağdat seferine çıkar. Validesi Kösem Sultan’a karşı tedbir almak isteyen Sultan Murad, Şehzade İbrahim’i de sefere götürür. Kösem Sultan, Sultan Murad’ın seferde İbrahim’e kıyacağına düşünür. Zor da olsa Sultan Murad hakkında bir karar verir...

Kösem Sultan, Sinan Paşa’nın hain olduğunu öğrenir. Kaçmak üzereyken Sinan Paşa’yı yakalar. Kösem Sultan ve Sinan Paşa hesaplaşırlar.

Sinan Paşa ise çoktan Kösem Sultan’ın verdiği kararı Sultan Murad’a ifşa etmiştir... Validesinin hakkında verdiği acı kararı öğrenen Sultan Murad bu defa ne yapacaktır?

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE SULTAN MURAD HEM ÖLÜMLE, HEM DE KÖSEM SULTAN İLE SAVAŞIYOR

Sultan Murad’ın şehzadeleri Süleyman ve Selim’e, Sinan tarafından veba bulaştırılır. Fenalaşan şehzadeler vefat eder. Sultan Murad bir kez daha evlat acısıyla sınanır.

Sultan Murad hastalanır. Padişaha, şehzadelerden veba bulaştığını düşünülür. Oğlunun öleceğini düşünen Kösem Sultan, Şehzade Kâsım ve İbrahim’i yeniçeri ocağında takdim eder. Bunu öğrenen Sultan Murad yeniçeri ocağını basar. Ana oğul bu defa tüm askerin önünde karşı karşıya geri gelir. Kösem Sultan geri adım atacak mıdır?

Sultan Murad, Kösem Sultan’ı durdurmanın tek yolunun kardeşlerini öldürmek olduğuna karar verir. Şeyhülislamdan fetva ister. Bunu öğrenen Kösem Sultan, Sultan Murad’ı tahttan indirmek için isyan tertip eder. Fakat kendi kazdığı kuyuya düşer! Sultan Murad Şehzade Kâsım ve İbrahim’e cellat gönderir.