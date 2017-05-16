Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
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Rüstem, Esra'nın evine Suzi'yi yollayarak ölümle yüzleştiriyor!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 69. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde neler olacak? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 69. bölüm fragmanı ve özeti...

16 Mayıs 2017 Salı, 10:20:37 Güncelleme: 10:23:43

Oyuncu kadrosunda Oktay Kaynarca, Deniz Çakır, Meryem Uzerli, Sanem Çelik, Tarık Ünlüoğlu, Yunus Emre Yıldırımer, ve Ozan Akbaba gibi isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 69. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 69. bölüm fragmanı ve özeti...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Serkan'a esir düşen İlyas, Tipi ve Şahin Ağa tanık olmaya ikna olmadıkları için çeşitli işkencelere maruz kalırlar. En acımasızı ise sevdikleri üzerinden yapılan psikolojik işkencedir. Herkes en zayıf noktasından vurulur ama yine de kimse konuşmaz.

Olacaklardan habersiz ortalığı karıştıran Serkan'ın keyfi şimdilik yerindedir. İçeride tutulanlar sevdiklerine düşman edilmeye çalışırken, dışarıda büyük bir çaba vardır. Elindekilerle yetinmeyen Serkan, operasyon hazırlığı içinde olan Hızır ve çevresindekilere de zarar vermeye çalışır. 

İşkenceler esnasında çekilip gönderilen bir görüntü bardağı taşıran son damla olacaktır. Hem devleti hem sevdikleri için her türlü çabayı sarf eden Davut ise Rüstem'in hala asıl hedefidir. 

Yaşanan tüm felaketlerin sebebi Rüstem, gizli tanıklığı kabul etmeyen Esra'nın evine Suzi'yi yollayarak onu ölümle yüzleştirir. İlyas'ın yaşaması için her şeye razı gelebilecek olan Suzi'nin bir seçim yapması gerekecektir.

GEÇTİĞİMİZ BÖLÜMDE PLAN YAPMA SIRASI KADINLARDAYDI

Hızır Çakırbeyli'ye kurulan pusu İlyas'ın alınmasına sebep olmuştur. Hızır bozduğu oyun yüzünden pişmandır. İlyas'ı kaybetmemek için kendini feda edecek kararlar almak üzeredir.Çakırbeyli ailesinin etrafındaki herkesi endişe içerisindedir.

Nitekim bu endişenin boş bir endişe olmadığı Şahin Ağa'nın da alınmasıyla kanıtlanmış olur. Bir an önce karşı atağa geçilmelidir. Serkan'ın merhamet yoksunu olduğunu bilen masa üyeleri, İlyas ve Şahin Ağa'nın saklandıkları yeri bulmak için seferber olurlar.

İlk bakışta hedef Hızır'ı zayıf bırakmak gibi görünse de, Davut asıl hedefin kendisi olduğunun farkındadır. Olanlar yüzünden Rüstem ve Ünal'ın anlaştığı düşünülür. Üzerine kurulan ölümcül planları bozmak için Rüstem'in kapısını çalma sırası Davut'a gelmiştir.

İlk fırsatta yanına Ceylan'ı alarak bu ziyareti gerçekleştirir.Ünal engeli yüzünden elinden bir şey gelmeyen Suzi perişandır. Olaylara seyirci kalamayan Meryem'e bu aşamada büyük iş düşecektir. Bu kez plan yapma sırası kadınlardadır.

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