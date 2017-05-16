Pazartesi akşamlarının zirvedeki ismi ‘İçerde’, dün akşam unutulmaz bir bölümle ekrana geldi. Bölümde Sarp ve Mert’in nefes kesen, unutulmaz düellosunda iki taraf da kaçmayı başardı. Sarp, düşmenin etkisiyle hastaneye kaldırılırken, bu esnada Celal boş durmayıp Füsun’u kaçırttı. Korktuğu başına gelen Mert, Celal’e Füsun’a karşılık Sarp’ın hayatını teklif etti.

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İçerde 35. bölüm ilk sahnesi;

Füsun’un, Mert’le olan yüzleşmesi ekran başındakilere duygusal anlar yaşatırken, Celal ile Mert arasındaki pazarlıktan habersiz olan Sarp, Mert ile birlikte annesini kurtarmak için harekete geçti. Sarp, annesini kurtardı ama Celal’in tuzağına düşmekten kurtulamadı.

Silahların konuştuğu ve Celal’in Sarp’ı, Mert’in öldürmesini istediği dakikalar heyecanı ve gerilimi doruk noktasına taşırken, bu büyük hesaplaşmanın şoke edici anı Yusuf Müdür’ün, Celal tarafından vurularak hayatını kaybettiği dakikalar oldu. Sarp’ın öldüğünü sanan Yusuf Müdür’ün, onun yaşadığını fark ettikten sonra hayata gözlerini yumduğu an izleyicileri gözyaşlarına boğdu.

YUSUF MÜDÜR TÜRKİYE GÜNDEMİNDE

Yusuf Müdür’ün ölümü, sosyal medya mecrası Twitter’ın da gündemine oturdu. #soluksuziçerde etiketi dışında dizinin hayranlarının açtığı #Yusuf etiketi, bölüm yayının ardından TT listesinde üst sıralara yerleşti. Dizinin hayranları, Yusuf Müdür’ün, kebapçıda Celal’e söylediği sözleri sosyal medyadan paylaşarak ona veda etti: “Kötüler hep kazanır! Dünya onlara güzel, istedikleri gibi at oynatırlar! Ama… Kırk yılda bir de olsa iyiler kazanır diyorum! Belki hayatları boyunca sadece bir kere kazanırlar ama tam kazanırlar.” Yusuf Müdür’ü canlandıran usta oyuncu Mustafa Uğurlu, dün akşam ekranlara gelen bölümdeki sahnelerinin çekimindeki performansından sonra set ekibince alkışlandı.

Pazartesi akşamlarının zirvedeki ismi ‘İçerde’nin dün akşam ekrana gelen bölümü; AB’de 8,41 izlenme oranı (rating), 20,74 izlenme payı (share), ABC1 20+'da 8,33 izlenme oranı (rating), 19,46 izlenme payı (share) ile birinciliği göğüsledi. #soluksuziçerde etiketi ise 36.246 tweet atılırken, Twitter'ın Türkiye gündeminde 7 saat 5 dakika, dünyada ise 6 saat 10 dakika TT listesinde kaldı.

SARP ARTIK TEK BAŞINA

Yeni bölümden yayınlanan ilk sahnede Sarp ile Yusuf Müdür’ün oğlu Gökhan’ın gözyaşları, ekran başındakileri derinden etkiledi. Sarp’ın hâlâ polis olduğunu bilen Yusuf Müdür’ü öldüren silahın Sarp’ın elinde olması, onu baş şüpheliye dönüştürecek. Sarp, suçsuz olduğunu nasıl kanıtlayacak sorusunun cevabı büyük merakla beklenecek.