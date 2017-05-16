TRT 1'in Çarşamba akşamına damga vuran dizisi Diriliş Ertuğrul, 88. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Vasilius'un kalesini fethetmek için yola çıkan Ertuğrul, büyük tuzağa düşüyor. Nikea'dan gelen büyük orduyla birlikte güç toplayan Vasilius'un saldırısında, Aliyar ciddi bir ok darbesi almıştır. Aliyar'ın yaralanması, seyircilerde 'Aliyar ölecek mi?' sorusuna merak uyandırdı. Peki Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümünde Aliyar ölecek mi? İşte Diriliş Ertuğrul 88. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 88. SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

ERTUĞRUL'LAR VASİLİUS'UN TUZAĞINA DÜŞÜYOR

Bir süredir sessizliğini koruyan Vasilius Nikea’dan gelen büyük orduyla birlikte güç toplamış ve Sultan’ın casusunu yakalayarak Ertuğrul’ları büyük bir tuzağa düşürmüştür. Ertuğrul’lar büyük zayiat vermiş, Aliyar ciddi bir ok darbesi almıştır. Peki Ertuğrul’lar Vasilius’un bu büyük saldırısından kurtulabilecek midir? Aliyar yaşayacak mıdır?

Diğer yandan Halime doğum sancıları içinde kıvranmaktadır. Çocuk ters gelmekte ve ebeler bir türlü doğumu gerçekleştirememektedir. Halime son olarak kendinden geçmiş ve herkes çaresiz kalmıştır

Ebeler var güçleriyle çaba harcamaktadırlar. Peki ebelerin bu çabası netice verecek midir? Halime Sultan kurtulacak mıdır? Bebek yaşayacak mıdır? Diğer yandan Sultan Aleaddin Ebu Mansur adıyla Kayı Obasına gelmiş, incelemelerde bulunmuştur. Peki Sultan Aleaddin’i Konyadan kayı obasına tebdil-i kıyafet getiren sebep nedir? Sultan’ın burada olması ne gibi neticeler doğuracaktır?

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Ural hain beylerle bir olup son kozunu oynayarak obasını almak üzere harekete geçmiştir… Vasilius ise Ural’a destek sözü vermiştir. Birlikte Çavdar obasına darbe yapmaya giderlerken, yaptığı hata neticesinde obayı terk eden Dündar onları görmüş ve bu durumu Ertuğrul Bey’e iletmiştir. Ertuğrul önce hain beyleri, ardından Çavdar Obasındaki başta Ural olmak üzere tüm hainleri Aliyar ve alplarıyla birlikte öldürmüştür. Vasilius ise bir olmuş Türk Beyleriyle baş edemeyeceğini anlayarak orayı terk etmiştir. Peki Vasilius şimdi hangi yoldan Ertuğrul’a saldıracak?

İntikam almak için neler yapacaktır? Ertuğrul, Vasilius’un hamlelerine karşı nasıl bir önlem alacaktır? Diğer yandan Aslıhan, Ilgın’dan dönmüş; döner dönmez Ural’ın hain darbe teşebbüsüyle karşılaşmıştır… Aslıhan Ilgın’da olmaktan pek memnun olmadığını, yurdundan ayrılmak istemediğini ima etmiştir… Peki Aslıhan Sadettin Köpek’le evlenmek istemeyecek midir? Eğer istemezse Aliyar’ın ve Ertuğrul’un tepkisi ne olacaktır?