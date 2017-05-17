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Fi 8. ve 9. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

"Fi" dizisi, yayınlanan 7 bölümü ile izleyicilerin merakını uyandırmıştı. Peki Fi dizsii yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Fi 8. ve 9. bölüm ne zaman? İşte tüm detaylar...

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:17:07 Güncelleme: 12:20:24

Oyuncu kadrosunda Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsür, Ozan Güven, Büşra Develi ve Berrak Tüzünataç'ın yer aldığı "Fi" dizisi, yayınlanan 7 bölümü ile izleyicilerin merakını uyandırmıştı. Peki Fi dizsii yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Fi 8. ve 9. bölüm ne zaman? İşte tüm detaylar...

Fİ 8. VE 9. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Fi dizisinin yayınlanan 7 bölümü izleyicilerin beğenisini kazanmış ve puhutv üzerinde 343 bin kişinin listesinde yer almayı başarmıştı. Geçtiğimiz bölümler yayınlanmadan önce, puhutv üzerinden izleyicilere yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı bildirilmekteydi. Ancak şuan 8. veya 9. yeni bölüm için ne zaman yayınlanacağına dair bir tarih bilgisi bulunmuyor.

İzleyiciler ise heyecanla Fi dizisinin geçtiğimiz gün fragmanı yayınlanan 8. ve 9. bölümünün yayınlanmasını bekliyor. İşte Fi'nin yeni bölümünü bekleyen kişilerin attığı tweet'ler;

YENİ BÖLÜM FRAGMANINDA CESUR SAHNE

Fi'nin yayınlanan 8. ve 9. bölüm fragmanında Serenay Sarıkaya'nın Mehmet Günsür ile rol aldığı ateşli sahne, dikkatleri çekti. Fi'de yer alan cesur sahnelerle ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Serenay Sarıkaya, "Sevgilim, Kerem Bürsin bu sahneleri kıskanmıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Fİ DİZİ HİKAYESİ

Bir adam bir kadını sever ve dünya değişir. Ama hayatı kökten değiştiren, aşkı değil, aşkına ulaşabilmek için cesaret edebildikleridir. O kişiye duyduğu aşkın acımasızlığında öylesine büyük fırtınalar başlatır ki, sonunda, dokunduğu her şeyi yıkar. Ve bazen... Hayatın kendini yenilemesi için önce her şeyin yıkılması şarttır.

Yapımcılığını Ay Yapım'ın, yönetmenliğini Mert Baykal’ın üstlendiği, Azra Kohen’in çok satan “Fi-Çi-Pi” üçlemesinden Nüket Bıçakçı tarafından senaryolaştırılan, başrollerinde Ozan Güven, Serenay Sarıkaya, Berrak Tüzünataç, Mehmet Günsür ve Büşra Develi’nin yer aldığı, tutkunun peşinden koşanların, yanma pahasına ateşe uçanların ve acıdan geçerek süregelen yaşama karşı dik duranların hikayesi Fi, yaklaşık 60 dakikalık bölümleriyle sadece puhutv'de yayınlanıyor.

Fİ OYUNCU KADROSU

Oyuncu Adı Karakter
Ozan Güven Can Manay
Serenay Sarıkaya Duru
Mehmet Günsür Deniz
Berrak Tüzünataç Özge Egeli
Büşra Develi Bilge Görgün
Osman Sonant Sadık
Tülay Günal Eti

Fİ DİZİSİ HANGİ KANALDA?

Fi dizisi, bu yıl içerisinde oluşturulan, bünyesinde sinema filmleri, yeni ve eski dizileri barındıran bir platformdur. Fi dizisi dahil olmak üzere İçerde gibi büyük izleyici kitlesine sahip diziler Puhu TV üzerinde ücretsiz olarak yayınlanmaktadır.

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