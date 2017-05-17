Seda Akgül'ün sunuculuğunu yaptığı ve 424 bölümdür ekranlarda olan Kısmetse Olur için izleyiciler merakla yeni bölümü bekliyor. Peki Kısmetse Olur saat kaçta? Kısmetse Olur hangi kanalda? Kısmetse Olur yeni bölüm ne zaman?

KISMETSE OLUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

İlkay, Melis'in ailesiyle tanışmaya gidiyor ancak işler pek yolunda gitmiyor! İlkay'ın ailesi tanışmaya gelmiyor ve Melis, yüzüğü çıkarıp atıyor!

Kısmetse Olur yeni bölüm fragmanında Melis'in ailesi İlkay'la tanışıyor. Tanışmaya ailesiyle gelmesi beklenen İlkay, tek başına gelince olanlar oluyor. Melis, annesinin neden gelmediğini soruyor ve istemedikleri için gelmediklerini düşündüğünü söylüyor. Melis, ailesinin yanında yüzüğü çıkarıp İlkay'ın yüzüne atıyor ve İlkay evi terk ediyor.

Teyzelerinin müdahalelerine rağmen giden İlkay, şimdi ne yapacak? Melis'in ailesi bu durum karşısında nasıl bir tavır alacak?

KISMETSE OLUR SAAT KAÇTA?

Son yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile arkadaş bulma ve karşı cins ile tanıştırma gibi programlar tamamen televizyonlardan yasaklandı. Yasaktan etkilenen Kısmetse Olur programı, artık internet izlenebilecek. Kanal D'nin resmi sitesindeki canlı yayın butonundan hafta içi her gün 12:30'da Kısmetse Olur'u izleyebilirsiniz.

KISMETSE OLUR SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Kısmetse Olur'un 16 Mayıs 2017 tarihinde yayınlanan bölümünde yaşananlar;

Emre yeni damat adayı Murat'la kavga ediyor ve bu durum yüzünden Tuğçe ile olan ilişkisinde sorunlar yaşamaya başlıyor. Kısmetse Olur evinde sesler yükseliyor.

Kısmetse Olur'da tansiyon düşmüyor. Önceki gün eve gelen yeni damat adayı Murat, Tuğçe'yi beğendiğini ve programa onun için başvurduğunu söylemişti. Bunun üzerine Emre daha fazla dayanamadı ve Murat'la karşı karşıya geldi. İkili arasında bir anda tartışma çıktı. Tartışma sırasında giderek yükselen Emre'yi diğer damat adayları sakinleştirmekte güçlük çektiler. Emre ve Murat tartışması kavgaya dönüştü. Peki şimdi ne olacak? Emre, damatlar evinde Murat'a nasıl davranacak? Murat bundan sonra ne yapacak?

Kısmetse Olur yeni bölümde, gelinler evine gelen Emre, Tuğçe'yle tartışma yaşıyor. Hasta olduğu için programa gelemeyen Emre, teknede bir arkadaşının doğum günü partisine gidince olanlar oluyor. Tuğçe, bu yaptığının hesabını Emre'den soruyor. Ancak Emre kendi konusunu konuşmadan doğrudan Tuğçe ve Murat konusuna geliyor. Buna sinirlenen Tuğçe de sesini yükseltmeye başlıyor. İkili arasında ipler kopma noktasına kadar geliyor.

Öte yandan günlerdir kavgalı olan Aycan ve Didem arasında tartışma çıkıyor. Aycan'ın sosyal medyada Adnan ve Didem hakkında söyledikleri ortalığı karıştırıyor. Bu sözleri kabul etmeyen Aycan ise Didem'le tartışmaya başlıyor. Didem, gördüğü ve duyduğu şeylerin doğruluğundan emin olduğunu ve Aycan'ın yine eskisi gibi olduğunu söyleyerek tepkisini ortaya koyuyor.