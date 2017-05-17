Ünlü tiyatro sanatçısı Hakan Bilgin’in sunumuyla ekrana gelecek eğlenceli bilgi yarışmasında cevapları bilen herkes kazanıyor! Cevabını verme şansı ile ''ben biliyordum'' değil ''ben bildim'' dedirten, neşeli içeriği ile "kendime güvenirim ve eğlenmek isterim" diyen herkesi 23 Mayıs Salı günü saat 23.30’da ekran başına bekliyor.

SORU TELEVİZYONDA, CEVAP CEP TELEFONUNDA VE TABLETTE! İZLEYİCİ İSE EVİNDE!

Stüdyoda beş yarışmacı, ekranları başında yüz binler; 10 soruda toplamda 250.000 TL değerinde puan! Herkes aynı soruları cevaplıyor, doğru bilen herkes puan kazanıyor. Stüdyodaki yarışmacılar, soruları bildikçe öne geliyor.

Finaldeki süper soruda; önde olan iki yarışmacının kazandığı puanların para değeri cebinde kalıyor. Ayrıca 50.000 TL'ye varan para ödülü için yarışılıyor. Herkes Kazanır'a mobil uygulama aracılığı ile katılım gösteren izleyiciler sesini ve bilgisini herkese duyuruyor.

İşte Herkes Kazanır'ın yeni tanıtımı;