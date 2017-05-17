Kanal D'nin O3 Medya imzalı dizisi Vatanım Sensin 28. son bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Başrollerini Halit Ergenç, Bergüzar Korel ve Onur Saylak'ın paylaştığı dizinin yeni bölümünde Leon, hayatta kalabilmek için Türklerin içine sızarak planlarını öğrenmesi gerekmektedir. Peki, Leon, babası Vasili'nin bu isteğini yapacak mı? İşte Vatanım Sensin 28. son bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

VATANIM SENSİN 28. SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

HİLAL, AŞK İÇİN NELERİ GÖZE ALACAK?

Takipçileriyle 28. randevusuna çıkacak olan Vatanım Sensin'de olaylar şöyle gelişecek: Leon, hayatta kalabilmek için Vasili'nin dediklerini yapacak mı? Hilal, aşk için neleri göze alacak?

Leon, hayatta kalabilmek için babası Vasili ile bir anlaşma yapmıştır. Türklerin içine sızarak planlarını öğrenmesi gerekmektedir. Fakat herkes Leon'dan şüphelenmeye başlar. Çok önemli bir havadis için ihtiyaç duyulan an telgrafın bozulması tüm gözleri Leon üzerine yönlendirir.

Hilal, Leon için katlandığı zorlukları annesi Azize ile paylaşır. Azize, duruma şaşkın olsa da aşk duygusunun insanlara neler yaptırdığını en iyi kendisinden bilir. Mantığı bunun yanlış olduğunu söylese de Hilal'in yüreği bu sözleri duymazsan gelir. Hilal, aşk için neler yapacak?

Vasili, Paradise Lost Operasyonu’nu Cevdet’ten gizlemeye devam eder. Charles ve Vasili’nin ne maksatla iş birliği yaptığını çözmeye çalışan Cevdet, diken üstündedir. Üstelik Yörükler’e yapılan katliam, bu operasyonun sadece küçük bir adımıdır. Büyük bir facia kapıdadır!

Şehir katliam havadisiyle çalkalanırken, suç Kuvva’ya atılır. Cevdet hakikatten bihaber ahaliyi Kuvva-i Milliye’nin safına çekmek için Azize’yi de dahil ettiği zekice bir plan yapar. Azize ve Cevdet bundan böyle mücadeleye omuz omuza devam edecekken Tevfik, kendi sonuna yaklaştığının farkında dahi değildir. Katliam emrini bizzat babasının verdiğini öğrenen Leon ise, Hilal’in canıyla sınanır.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

STAVRO, CEVDET'İN GERÇEK AMACINI ÖĞRENECEK Mİ?

Vatanım Sensin 27. bölümünde olaylar şöyle gelişti: Cevdet, Azize'nin gerçeklerle ilgili bilmek istediği sorulara ne cevap verecek?

Yıldız, Leon'da yaşadığı tüm duygu kırıklıklarından sonra Ali Kemal ile konuşmaya başlar. Yıldız, artık hayatında ebediyen kalacak ve her şeye göğüs gerebilecek birisini ister. Ali Kemal, her şeyi görmezden gelip, Yıldız'a olan duygularını açabilecek mi?

Azize, yaşanmışlıklardan parçaları birleştirmeye başladığında artık Cevdet ile ilgili farklı bir durum olduğuna inanmaya başlar. Buna en doğru cevabı öğrenmek için sorularını Cevdet'e yöneltir. Cevdet, gerçek vazifesini Azize'ye açıklayacak mı?

Leon, tüm olaylardan ve kaçak bir hayat yaşamak istemediğinden dolayı artık taraf değiştirmeyi kafasına koymuştur. Cevdet'in de ılımlı baktığı bu durum hangi sonuçlara gebe olacak?

Cevdet ile tanıştığı andan itibaren güven sorunu yaşayan Stavro, kılık değiştirerek takip etmeye başlar. Yakup ile Cevdet'in buluşma mekanına kadar onları izleyen Stavro'nun sonraki hamlesi ne olacak?

GENEL HİKAYE

Azize üç çocuğu ve kayınvalidesi ile zorlu bir mücadelenin içinde bulur kendini... Canından çok sevdiği kocasının yokluğuyla ve savaş yıllarının zorluklarıyla mücadele ederek yetiştirir çocuklarını.

1919 yılında, Yıldız güzeller güzeli, gözü yükseklerde bir genç kız, Hilal ise memleket sevdalısı mücadeleci bir genç kız olmuştur. Ali Kemal ise gönlündeki aşk acısıyla ve kendisine dair öğrendiği hazin sırla yaşamaya çalışan serseri bir mayın gibidir. Azize her birinin dertleriyle uğraşmaya çalışırken, İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal edileceği haberi ile sarsılırlar. Oysa bu işgal onlara yıllar önce kaybettikleri birini geri getirecektir. Ama hiç ummadıkları bir şekilde...

Üst üste mağlubiyetle biten savaşlardan yorgun düşmüş bir milletin, en son ve en büyük sınavına hazırlandığı 1919 senesinin baharı, Azize ve Cevdet'in de hayatlarında yeni bir dönemi başlatacaktır.

Görünür ve görünmez düşmanların gölgesinde, yolları tekrar kesişecek, hayatları bu kesişme yüzünden alt üst olacaktır. Zaferler ve mağlubiyetler görecekler, ayrılıklar ve kavuşmalar yaşayacaklar, umudun ve buhranın ateşiyle yanacak ve gerçek sevginin, gerçek vefanın, gerçek ihanetin ne olduğunu öğreneceklerdir. Cevdet ve Azize'nin hikayesi, küllerinden doğan yepyeni bir ülkenin kaderiyle bir yazılacaktır.

Vatanım Sensin ; Savaşın acımasız ortamında vazifeleri ve vicdanları arasına sıkışanların, aşklarını yine de yeşertmeye çalışanların, her şeye rağmen bir arada kalmaya gayret eden bir ailenin, esaretten özgürlüğe doğru çıkılan amansız bir yolun hikayesidir bu...

OYUNCU KADROSU

Halit Ergenç (Cevdet), Bergüzar Korel (Azize), Onur Saylak (Tevfik), Senan Kara (Veronika), Baki Davrak (Vasili), Şebnem Hassanisoughi (Eftelya), Celile Toyon (Hasibe), Boran Kuzum (Leon), Pınar Deniz (Yıldız), Miray Daner (Hilal), Kubilay Aka (Ali Kemal), Hakan Salınmış (Eşref), Aslı Omağ (Marika), Mert Denizmen (Yinon), Yasemin Szawlowski (Eleni), Emre Şen (Hacimihalis), Yiğit Çelebi (Mustafa Saim)