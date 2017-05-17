Vatanım Sensin
TELEVİZYON

Leon, Hilal’in canıyla sınanıyor

Kanal D'de yayınlanan Vatanım Sensin 28. son bölümüyle ekranlarda. Hilal, aşk için neleri göze alacak? Leon, hayatta kalabilmek için babası Vasili ile anlaşma yapıyor

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 18:30:45 Güncelleme: 18:42:35

Kanal D'nin O3 Medya imzalı dizisi Vatanım Sensin 28. son bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Başrollerini Halit Ergenç, Bergüzar Korel ve Onur Saylak'ın paylaştığı dizinin yeni bölümünde Leon, hayatta kalabilmek için Türklerin içine sızarak planlarını öğrenmesi gerekmektedir. Peki, Leon, babası Vasili'nin bu isteğini yapacak mı? İşte Vatanım Sensin 28. son bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

VATANIM SENSİN 28. SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

HİLAL, AŞK İÇİN NELERİ GÖZE ALACAK?

Takipçileriyle 28. randevusuna çıkacak olan Vatanım Sensin'de olaylar şöyle gelişecek: Leon, hayatta kalabilmek için Vasili'nin dediklerini yapacak mı? Hilal, aşk için neleri göze alacak?

Leon, hayatta kalabilmek için babası Vasili ile bir anlaşma yapmıştır. Türklerin içine sızarak planlarını öğrenmesi gerekmektedir. Fakat herkes Leon'dan şüphelenmeye başlar. Çok önemli bir havadis için ihtiyaç duyulan an telgrafın bozulması tüm gözleri Leon üzerine yönlendirir.

Hilal, Leon için katlandığı zorlukları annesi Azize ile paylaşır. Azize, duruma şaşkın olsa da aşk duygusunun insanlara neler yaptırdığını en iyi kendisinden bilir. Mantığı bunun yanlış olduğunu söylese de Hilal'in yüreği bu sözleri duymazsan gelir. Hilal, aşk için neler yapacak?

Vasili, Paradise Lost Operasyonu’nu Cevdet’ten gizlemeye devam eder. Charles ve Vasili’nin ne maksatla iş birliği yaptığını çözmeye çalışan Cevdet, diken üstündedir. Üstelik Yörükler’e yapılan katliam, bu operasyonun sadece küçük bir adımıdır. Büyük bir facia kapıdadır!



Şehir katliam havadisiyle çalkalanırken, suç Kuvva’ya atılır. Cevdet hakikatten bihaber ahaliyi Kuvva-i Milliye’nin safına çekmek için Azize’yi de dahil ettiği zekice bir plan yapar. Azize ve Cevdet bundan böyle mücadeleye omuz omuza devam edecekken Tevfik, kendi sonuna yaklaştığının farkında dahi değildir. Katliam emrini bizzat babasının verdiğini öğrenen Leon ise, Hilal’in canıyla sınanır.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

STAVRO, CEVDET'İN GERÇEK AMACINI ÖĞRENECEK Mİ?

Vatanım Sensin 27. bölümünde olaylar şöyle gelişti: Cevdet, Azize'nin gerçeklerle ilgili bilmek istediği sorulara ne cevap verecek?

Yıldız, Leon'da yaşadığı tüm duygu kırıklıklarından sonra Ali Kemal ile konuşmaya başlar. Yıldız, artık hayatında ebediyen kalacak ve her şeye göğüs gerebilecek birisini ister. Ali Kemal, her şeyi görmezden gelip, Yıldız'a olan duygularını açabilecek mi?

Azize, yaşanmışlıklardan parçaları birleştirmeye başladığında artık Cevdet ile ilgili farklı bir durum olduğuna inanmaya başlar. Buna en doğru cevabı öğrenmek için sorularını Cevdet'e yöneltir. Cevdet, gerçek vazifesini Azize'ye açıklayacak mı?

Leon, tüm olaylardan ve kaçak bir hayat yaşamak istemediğinden dolayı artık taraf değiştirmeyi kafasına koymuştur. Cevdet'in de ılımlı baktığı bu durum hangi sonuçlara gebe olacak?

Cevdet ile tanıştığı andan itibaren güven sorunu yaşayan Stavro, kılık değiştirerek takip etmeye başlar. Yakup ile Cevdet'in buluşma mekanına kadar onları izleyen Stavro'nun sonraki hamlesi ne olacak?

GENEL HİKAYE

Azize üç çocuğu ve kayınvalidesi ile zorlu bir mücadelenin içinde bulur kendini... Canından çok sevdiği kocasının yokluğuyla ve savaş yıllarının zorluklarıyla mücadele ederek yetiştirir çocuklarını.

1919 yılında, Yıldız güzeller güzeli, gözü yükseklerde bir genç kız, Hilal ise memleket sevdalısı mücadeleci bir genç kız olmuştur. Ali Kemal ise gönlündeki aşk acısıyla ve kendisine dair öğrendiği hazin sırla yaşamaya çalışan serseri bir mayın gibidir. Azize her birinin dertleriyle uğraşmaya çalışırken, İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal edileceği haberi ile sarsılırlar. Oysa bu işgal onlara yıllar önce kaybettikleri birini geri getirecektir. Ama hiç ummadıkları bir şekilde...

Üst üste mağlubiyetle biten savaşlardan yorgun düşmüş bir milletin, en son ve en büyük sınavına hazırlandığı 1919 senesinin baharı, Azize ve Cevdet'in de hayatlarında yeni bir dönemi başlatacaktır.

Görünür ve görünmez düşmanların gölgesinde, yolları tekrar kesişecek, hayatları bu kesişme yüzünden alt üst olacaktır. Zaferler ve mağlubiyetler görecekler, ayrılıklar ve kavuşmalar yaşayacaklar, umudun ve buhranın ateşiyle yanacak ve gerçek sevginin, gerçek vefanın, gerçek ihanetin ne olduğunu öğreneceklerdir. Cevdet ve Azize'nin hikayesi, küllerinden doğan yepyeni bir ülkenin kaderiyle bir yazılacaktır.

Vatanım Sensin ; Savaşın acımasız ortamında vazifeleri ve vicdanları arasına sıkışanların, aşklarını yine de yeşertmeye çalışanların,  her şeye rağmen bir arada kalmaya gayret eden bir ailenin, esaretten özgürlüğe doğru çıkılan amansız bir yolun hikayesidir bu...

OYUNCU KADROSU

Halit Ergenç (Cevdet), Bergüzar Korel (Azize), Onur Saylak (Tevfik), Senan Kara (Veronika), Baki Davrak (Vasili), Şebnem Hassanisoughi (Eftelya), Celile Toyon (Hasibe), Boran Kuzum (Leon), Pınar Deniz (Yıldız), Miray Daner (Hilal), Kubilay Aka (Ali Kemal), Hakan Salınmış (Eşref), Aslı Omağ (Marika), Mert Denizmen (Yinon), Yasemin Szawlowski (Eleni), Emre Şen (Hacimihalis), Yiğit Çelebi (Mustafa Saim)

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Bir zamanların ünlüleri şimdi ne yapıyor?
TELEVİZYON

Doktorlar dizisinin 'kötü kadın'ı şimdi ne yapıyor?
Cevapları bilen herkesin kazandığı "Herkes Kazanır" başlıyor!
TELEVİZYON

Eğlenceli bilgi yarışması "Herkes Kazanır" çok ...
Vasilius'tan Ertuğrul'lara büyük tuzak!
TELEVİZYON

Ertuğrul'lar, Vasilius'un büyük saldırısından ...
Kısmetse Olur saat kaçta, yeni bölüm ne zaman?
TELEVİZYON

Melis, yüzüğü çıkarıp atıyor!
Fi 8. ve 9. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
TELEVİZYON

Can Manay, Duru ve Deniz üçgeninde tansiyon artıyor!
"Dünya Güzellerim" ne zaman başlayacak?
TELEVİZYON

Çok konuşulacak "Dünya Güzellerim" Haziran'da ...
Yusuf Müdür, Celal ile Sarp arasındaki savaşın ilk büyük kaybı oldu!
TELEVİZYON

İçerde'de şok veda!
Vasilius, Ertuğrul'ları tuzağa düşürüyor
TELEVİZYON

Aliyar ölecek mi?
YAZARLAR
  • ESİN ÖVET
    ESİN ÖVET BU İKİLİ ÇOK KALP ATTIRIR
  • İPEK DURKAL
    İPEK DURKAL GUPSE, BETÜ’SÜNÜN PEŞİNDE PERİŞAN OLDU
  • KADİR KAYMAKÇI
    KADİR KAYMAKÇI MOR SALKIMLI EV!
  • OBEN BUDAK
    OBEN BUDAK ‘NEREDE O ESKİ DİVANELER?’
  • DAMLA ÇELİKTABAN
    DAMLA ÇELİKTABAN KARACİĞER KANSERİNDE YENİ BİR TEDAVİ...
  • ECE SARUHAN
    ECE SARUHAN HEPİMİZ BU LABİRENTİN İÇİNDEYİZ
  • MEHMET AÇAR
    MEHMET AÇAR EFSANEYE ‘HIZLI’ YORUM
  • SUNA DUMANKAYA
    SUNA DUMANKAYA STRESİNİZİ MUZLU YOĞURTLA ATIN
  • SERMET SEVERÖZ
    SERMET SEVERÖZ GOOGLE’DAN BURS ALAN İLK TÜRK ENGELLİ
  • TAYFUN TOPAL
    TAYFUN TOPAL ALAÇATI’YI ALAÇATI YAPANLAR KİMLERDİ?
  • GÜNEŞ AKSÜS
    GÜNEŞ AKSÜS ANNE YEMEKLERİ VE DİYET
  • MUSTAFA DOĞAN
    MUSTAFA DOĞAN DİZİLER OUT YARIŞMALAR IN
Diğer yazarlar
HT TELEVİZYONDAKİLER
  • 1 Hilal, aşk için neleri göze alacak?
  • 2 Ertuğrul'lar, Vasilius'un büyük saldırısından kurtulabilecek mi?
  • 3 Eğlenceli bilgi yarışması "Herkes Kazanır" çok yakında Show TV'de!
  • 4 Çok konuşulacak "Dünya Güzellerim" Haziran'da başlıyor!
  • 5 Melis, yüzüğü çıkarıp atıyor!
  • 6 Can Manay, Duru ve Deniz üçgeninde tansiyon artıyor!