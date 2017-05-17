Star TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi Cesur ve Güzel 27. bölümüyle ekranlara gelecek. Yönetmenlik koltuğunda Ali Bilgin'in oturduğu senaryosunu Elif Usman, Serdar Soydan ve Deniz Büyükkırlı'nın kaleme aldığı dizinin yeni bölümünde Sühan, Cesur'a bir bebekleri olacağını söyler. Mutluluktan havalara uçan Cesur ise karşısına ne engel çıkarsa çıksın Sühan'ın elini bırakmamaya kararlıdır. İşte Cesur ve Güzel 27. son bölüm fragmanı ve yeni bölümden tüyolar...

CESUR VE GÜZEL 27. SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Takipçileriyle 27. randevusuna çıkacak olan Cesur ve Güzel'de olaylar şöyle gelişecek: Tüm düşmanlıkları geride bırakıp yeniden bir aile olmak isteyen Sühan, Cesur’a mutlu haberi verir. Bir bebekleri olacağını öğrenen Cesur, sevinçten deliye döner. Bundan sonra ne olursa olsun Sühan’ın elini bırakmamaya kararlıdır.

Tahsin Korludağ’ın etrafındaki çember hızla daralırken, çözüm yine Rıza’dan gelir. Günahlarının ortaya çıkmasına engel olmak için bir oyun daha oynarlar fakat bu sefer kazanan sürpriz bir isim olacaktır.

Geçmişin sırları Bülent’in peşini bırakmazken, yaktığı kıvılcım Cahide’nin evliliğini de alevler içinde bırakır. Korhan’ın, Cahide’yi affetmesi giderek zorlaşmaktadır.

Sühan’ın teklifini kabul eden Cesur ona değiştiğini ispatlamak için büyük çaba sarf ederken hayat, önüne büyük engeller çıkarmaya devam eder. Tüm evlatlarını kaybeden Tahsin Korludağ ise Cesur’dan intikamını alacak son kozunu oynamak için fırsat beklemektedir.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE YAŞANANLAR

CESUR SÜHAN'I İHANETLE SUÇLUYOR

Cesur ve Güzel 26. bölümüyle olaylar şöyle gelişti: Cesur tarafından ihanetle suçlanan Sühan, sevdiği adamı kendinden uzaklaştırmak pahasına kalbinin sesini susturur ve onun sorularını cevapsız bırakır. Fakat Cesur’un pes etmeye hiç niyeti yoktur.

Adalet’ten haber alamayan Tahsin Korludağ’ın aklı onunla meşgulken fırsattan istifade eden Rıza’nın hedefinde Sühan vardır.

Bülent’le Cahide arasındaki savaş giderek alevlenirken Tahsin’in tepkisi ikisi için de sürpriz olur. Onların şaşkınlığından faydalanan Hülya, bu savaşın asıl kazananı olmak için elinden geleni yapacaktır.

Sühan’ın sessizliğinin ardındaki gerçeği bulmaya kararlı olan Cesur, tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Cesur’un ensesinde olduğunu hisseden Rıza, elindeki kozu büyük ustalıkla oynayarak Sühan’ı bir kez daha avucunun içine almaya çalışır fakat bu sefer oyunun sonu hiç de umduğu gibi olmayacaktır.