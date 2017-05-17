TRT 1'de yayınlanan başrollerinde Settar Tanrıöğen, Melis Tüzüngüç, Uraz Kaygılaroğlu, Berna Koraltürk ve Özgün Karaman'ın yer aldığı Baba Candır 66. son bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Takipçileriyle son kez buluşacak olan dizinin yeni bölümünde Ceylan ve Emrecan ikiz bebeklerini kucaklarına alabilecekler mi? İşte Baba Candır 66. son bölüm fragmanı ve yeni bölümden tüyolar...

BABA CANDIR 66. SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Final bölümüyle ekranlara gelecek olan Baba Candır'ın 66. bölümünde olaylar şöyle gelişecek: Baba evinde toplanan çocuklar mangal partisi yapmaya karar verir. Yemeğe Aysima da eşlik eder. Çocukların ve Nermin’in aklında yine hain planlar vardır. Aysima ve Salih ile ayrı ayrı konuşup, onları hayırlı bir izdivaçla bir araya getirmek için uğraşacaklardır. Tabii zannettikleri kadar kolay olmayacaktır...

Çelik Ailesi hep birlikte keyifli günlerine devam ederlerken, Ceylan’ın doğum sancısı tutar,apar topar hastaneye giderler.Doğumu beklerlerken,Haluk ve Ece de bebeklerinin cinsiyetini öğrenir. Diğer yandan, Salih Usta ve Aysima baş başa kalacak; birbirlerine olan duygularını konuşma fırsatı bulacaklardır. Ceylan ve Emrecan ikiz bebeklerini kucaklarına alabilecekler mi? Ece ve Haluk bebeklerinin cinsiyetini öğrendiğinde, Haluk’ta nasıl bir etki yaratacak? Salih Usta ve Aysima evlenebilecekler mi?

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Baba Candır 65. bölümünde olaylar şöyle geliştişi: Evde son günlerini geçiren çocuklar tek tek odalarıyla ve anılarıyla vedalaşırlar. Çocukların gidişiyle beraber evi ve yufkacıyı satıp emekliye ayrılmayı planlayan Salih Usta’ya büyük sürpriz yaparlar. Kutlama için bütün aile hep birlikte tatile giderlerken, Aslı’nın sancıları başlar ve soluğu hastanede alırlar. Hastanede Aslı’nın doğum yapmasını beklerlerken, Ceylan’da ultrasona girer ve ikizlerin cinsiyetlerini öğrenir. Diğer yandan Haluk ve Emrecan yine yeni maceraların peşine düşmüşlerdir.

Zamanında Emrecan’ı dolandıran adamdan intikam alma vakti gelip çatmıştır. İyi olacak hastanın ayağına “Doktor Haluk” gidecektir. Salih ise; seneler önce vefat eden eşi, çocuklarının annesi Melek’in hayalini görür. Salih Usta artık ilk torununu kucağına alacak, çok da iyi bir dede olacaktır.

Haluk ve Emrecan intikam almak istedikleri adama kurdukları planı başarılı bir şekilde gerçekleştirebilecek mi? Aslı ve Egemen küçük Salihcan’larına kavuşacaklar mı?