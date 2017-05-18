Şehirli genç bir kızın yeni gelinlik hallerini konu alan ve SHOW TV'de ekranlara gelen Yeni Gelin dizisinin 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Hazar, çareyi doktorda aramaya karar veriyor. İşte Yeni Gelin 11. bölüm 2. fragmanı ve özeti...

YENİ GELİN 11. BÖLÜM 2. FRAGMANI YAYINLANDI

Başrollerini Jessica May ve Tolga Mend'nin paylaştığı Yeni Gelin'de, Mustafa Avkıran, Dağhan Külegeç, Sema Keçik, Lale Başar, Renan Bilek, Yonca Şahinbaş, Burçin Bildik, Zeynep Kankonde, Esin Gündoğdu, Murat Kocacık ve daha birçok ünlü oyuncu yer alıyor. Dizinin yönetmenliğini ve senaryosunu Ersoy Güler üstleniyor.

"Yeni Gelin"in Cumartesi akşam ekrana gelecek 11. bölümünde; Bella’yı uçurumun kenarından, onu yine oraya gönderen kişi kurtarır. Hazar, Bella’yı hurafelerden uzak tutmaya çalışsa da Bella’nın aklı bir kez çelinmiştir. Canla başla Ebe Durdu’nun direktiflerine uymaya kararlıdır.

Hazar’sa çareyi doktorda aramaya karar verir. Genç çift, doktora gittiğinde ikinci şoku yaşarlar. Çocuk sahibi olmak için Hazar’ın da tedavi görmesi gerekmektedir.

Hazar, bunun kesinlikle konaktakiler tarafından duyulmasını istemez. Fakat Bozok Konağı’nda hiçbir şey saklı kalmadığından bu sır da kısa zamanda gün yüzüne çıkar. Kalender, bir yandan oğluna üzülürken diğer yandan kızı için çırpınmaktadır.

Çünkü Şirin, Dilan’ın şikayeti üzerine Baran’la birlikte nezarethanededir. Dilan, öcünü almak için bir fırsat bulmuştur fakat Baran olaya müdahale eder. Şirin, kısa zamanda özgürlüğüne kavuşur. Türkmen’in aşk hayatı, Kamilla ve Kamil’in yuvalarını yıkma noktasına getirir.

Kamilla, Türkmen’e yardım ettiğini sanarken kendi evliliğinin altını oymaktadır. Kamil, Kalender’in yardımıyla birlikte büyük bir yanılgıya sürüklenir. Tüm bunlar, kadınların gündemini değiştirmeye yetmez.

Onlar, Çukurtarla’nın peşindedir. Konaktakilere çaktırmadan tarlaya gidip keşif yaparlar, konağa gelip malzeme ararlar, canla başla çalışırlar. Ve sonunda emeklerinin karşılığını alırlar. Çukurtarla’nın hikmeti nihayet ortaya çıkmıştır.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Bella’nın hayatta en çok istediği şeye, bir bebeğe sahip olmak için tedaviye ihtiyacı vardır. Nazgül, duruma el koymuştur. Bu haber, üç elti arasında bir sır olarak saklanacak ve alternatif tedaviler denenecektir. Bu yüzden soluğu Durdu Ebe’de alırlar.

Koca karı ilaçlarıyla ve batıl inançlarla sorunun çözüleceğine inanırlar. Konaktaki kadınların gündemiyse bambaşkadır. Kadınlar, nikahtan vazgeçmiş ama güvence istemektedir. Bu yüzden Kalender Ağa’nın mallarından hak isterler. Asıl sorun, ağalığın nişanesi Çukurtarla’nın kime gideceğidir.

Kadınlar bir yandan; Kalender’in talimatıyla Kör Hasan ve Müsellim de bir yandan Çukurtarla’da keşif yaparlar. Ve iki taraf da oranın sıradan bir tarla olmadığını anlarlar. Nazgül, Bella’nın derdine çare olmaya çalışırken Kağan’la problemlerini de çözmeye başlamıştır.

Elmas, hayatlarından tamamen çıkıp gitmiştir. Kağan’la balayı planları yaparlar. Bella, onları böyle görmekten çok mutludur. Bir de kendi derdine çare bulsa her şey dört dörtlük olacaktır. Durdu Ebe’nin şifa diye önerdiği “sümbül teke” otunu bulmaya kararlıdır. Fakat bu kararlılık, onu kelimenin tam anlamıyla uçurumun kenarına getirecektir.