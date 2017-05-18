Kanal D'nin Türker İnanoğlu imzalı dizisi Arka Sokaklar 442. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan'ın yer aldığı dizinin yeni bölümünde Mesut, Sedat Çakmak’a olan gönül borcunu ödemek için, oğlu Ufuk’u uyuşturucuya alıştıranların peşine düşer! İşte Arka Sokaklar 442. son bölüm fragmanı ve yeni bölümden tüyolar...

ARKA SOKAKLAR 442. SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Takipçileriyle 442. randevusuna çıkacak olan Arka Sokaklar'da olaylar şöyle gelişecek: Mesut, Kovandere'de şehit olan arkadaşı Sedat Çakmak'ın oğlu Ufuk'u uyuşturucu batağından kurtarmak ve uyuşturucu tedarik eden çetenin içine gizli görev ile giriyor... Uyuşturucu imalatı yapan yere ve çetenin başındakine yakın olmak için hayatını riske atıyor. Ekip, Mesut'tan aldığı bilgiler ışığında çeteyi çökertmek için operasyon düzenliyor.

Volkan komisere ve Hüsnü'nün ailesine Bülent isimli birinden çiçek gelir. Amacını anlamayan ekip, gelen çiçeklere şaşkınlıklarını gizleyemez.

Ekip, sorguya aldıkları Naci’den, Gürcan’ın elebaşları olduğunu öğrenir. Mesut, gizli bir göreve hazırlanır. Gürcan’ın şoförü olarak işe başlar. Üretim yaptıkları atölyeye giderler. Gürcan’a bu kadar yakınken, onu ömür boyu hapse attıracak kanıtlar elinin altındadır artık. Gürcan, Behruz’dan uyuşturucu üretimi için, hammadde teminatı yapacaktır. Takas gerçekleşeceği zaman, ekibmiz suçüstü yapmak için baskına hazırlanır.

Mesut, vericiyi üzerine yerleştirir ve Rıza Baba’ya sinyal gönderir. Ekip, operasyona gitmek için hazırdır. Gürcan son anda, nişanlısı Cemre’nin havaalanına gittiğini öğrenir ve operasyonun yapılacağı yere gitmekten vazgeçer. Mesut, üzerindeki sinyal vericiyle Gürcan’ı geri getirmek için peşinden gider.

Uyuşturucu çetesine düzenlenen operasyonda ekibi ve Mesut'u bekleyen tehlike ne? Şebeke, Mesut'un polis olduğunu öğrenecek mi? Gizemli çiçeklerin amacı ne?

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE YAŞANANLAR

HAKAN'IN ANNESİNİN DURUMU KRİTİK

Arka Sokaklar 441. bölümde olaylar şöyle gelişti: Hakan ve Aylin'in düğününden sonra gelin arabasına ateş açan silaha ulaşılıyor!

Hakan ve Aylin'in en mutlu gününe karanlık bir bulut gibi çöken saldırının gündemi devam eder. Hakan'ın annesi ameliyata alınır. Bu duruma sebep olan silaha ulaşılır ve hain saldırının ipucu, ekibi bir yere yönlendirir. Hakan, annesini bu duruma düşüren saldırganı yakalabilecek mi?

Çetin, Nesrin’i vurduğu silahı satar ve silah banka soyguncularının eline geçer. Sibel ve Gökhan eskiden güvenlik görevlisi olarak çalıştıkları bankayı soyarlar. Ancak, arkalarında bıraktıkları ipuçları sonucu yakalanırlar. Nesrin’i vuran silah da ortaya çıkar. Hakan, annesini vuranın Çetin olduğunu öğrenince Çetin’i, Hakan’ın elinden zor alırlar.

Kovandere’de şehit olan Sedat Çakmak’ın oğlu Ufuk, uyuşturucu bağımlısı olmuştur. Bir çete kavgası sonucu tesadüfen bulunur. Annesi Ayfer’le yaşamaktadır. Mesut durumu öğrenince, Sedat’ın ailesiyle ilgilenmediği için suçluluk hisseder. Ufuk’u Amateme yatırırlar ancak oradan da kaçar. Uyuşturucu alabilmek için torbacılık yapar. Annesi evde hapları yakalar ve tuvalete döker. Öfke ve uyuşturucu etkisiyle annesini iter ve kadın ağır bir darbe alarak düşer. Mesut dağılmak üzere olan aileye olan borcunu ödeyebilmek için, Ufuk’u uyuşturucuya alıştıranların peşine düşer.