Payitaht Abdülhamid
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Sultan Abdülhamid, Devlete oynanan büyük oyunun farkında

TRT 1'de yayınlanan Payitaht Abdülhamid 12. bölümüyle ekranlara geldi. Yeni bölümde devletin içinde bulunduğu bela harem halkına nasıl tesir edecek?

19 Mayıs 2017 Cuma, 00:20:04 Güncelleme: 00:23:40

TRT 1'in Cuma akşamına damga vuran dizisi Payitaht Abdülhamid 12. son bölümüyle ekranlara gelecek. Başrollerinde Bülent İnal, Özlem Conker, Selen Öztürk, Akın Akınözü, Ezgi Eyüboğlu,  Hakan Boyav, Saygın Soysal ve Umut Kurt'un yer aldığı dizinin yeni bölümünde Sultan Abdülhamid, Devlete oynanan büyük oyunun fark ediyor. İşte Payitaht Abdülhamid 12. son bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 12. SON BÖLÜM ÖZETİ

PAYİTAHT KARIŞIYOR

Takipçileriyle 12. kez buluşacak olan Payitaht Abdülhamid'in yeni bölümünde olaylar şöyle gelişecek: Ermeni halk kışkırtılıp sokaklara indirildi. Çetecilerin hedefi, Osmanlı Bankası’na büyük bir saldırı ve devleti parça parça etmek düşüncesi! Sultan Abdülhamid, Devlete oynanan büyük oyunun farkında. Global Monarşinin oyununu bozacak büyük bir hamle yapıyor.

İçerdeki hain takımı; Mahmut Paşa, Basil Zaharoff ve Theodor Herzl emelleri uğruna Payitaht'ta akıttıkları kandan medet umuyorlar. Yeni planları, şehirde çıkardıkları karışıklığın bahanesiyle Payitaht'ın Avrupa devletlerince işgal edilmesini ummak! Ermeni çetecilerin nümayişe başlamasıyla harekete geçen ecnebi gemileri, son sürat Payitaht'a geliyor. Galibiyet muamma... Devletin içinde bulunduğu bela harem halkına nasıl tesir edecek?

Entrikaların kol gezdiği Saray koridorlarında şimdi bir endişe hâkim. Çünkü hiçbir şey devletin bekasından daha mühim değil. Bu nedenle Sultanlar da devletleri için üstlerine düşenleri yapmaya hazır bekliyorlar... Bidar Kadın ve Seniha Sultan bu konuyla ilgili sürpriz isimleri Saraya davet ettiriyor. Ömer'in hiddeti, banka baskınıyla birlikte kat be kat artıyor. Devlet için Sultan’ın emriyle büyük bir görevi üstlenen Ömer’in, diğer tarafta hainlerin planlarının ortasında kalacak Melike ve Zeynep için nasıl gözünün karardığına şahit olacağız!

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE YAŞANANLAR

OSMAN PAŞA, DÜŞMANLA İŞ BİRLİĞİ YAPTIĞI İDDİASIYLA KARŞILAŞIYOR

Payitaht Abdülhamid 11. bölümde olaylar şöyle gelişti: Saray siyasetinde kara bulutlar dolaşıyor. İhanet şüphesinin fısıltıları dört bir yanda dolaşıyor. Plevne Gazisi Osman Paşa, düşmanla iş birliği yaptığı iddiasıyla karşı karşıya. Aksini gösterecek bir durum da yok. Gazi Osman Paşa'nın etrafında gezinen ihanet sisi haremdeki meseleleri de karıştırıyor. Mahmut Paşa haremdeki bu debdebeyi kendi lehine çevirmek için düşmanla iş birliği içinde.

Mahmut Paşanın yaptığı hamle, Bidar Kadın Efendi ve Seniha Sultan’ı Kemalettin/ Hatice aşkında karşı karşıya getiriyor. Haremde hamle savaşları başlıyor. Hiram bu kez Ömer yerine Melike’nin peşine düşüyor. Melike’den kendilerini tehdit eden bir şeyi almak istiyor. Acaba başarılı olacak mı? Sultan Abdülhamid Kemalettin Paşa’ya öyle bir görev verecek ki, Paşa Sultanın güvenini kazanacak mı yoksa hayal kırıklığı mı yaşatacak? Göreceğiz. Babası Gazi Osman Paşanın durumunun en büyük mağduru Kemalettin Paşa, bir yanda babası Gazi Osman Paşa, bir yanda devleti ve sultanı Abdülhamid arasında.

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