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Sarp, gizli polis olduğunu kanıtlayabilecek mi?

Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi İçerde'nin 35. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Sarp'ın gizli polis olduğuna dair kayıt bulunmuyor

19 Mayıs 2017 Cuma, 01:33:07 Güncelleme: 01:42:16

Show TV'nin Pazartesi akşamına damga vuran Ay Yapım imzalı reyting rekortmeni dizisi "İçerde"nin 35. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Sarp, Yusuf Müdür tarafından gizli görevde olduğunu ispat etmeye çalışıyor. Memurun 'Sarp polis değilmiş, yalan söylemiş' dediği anlar ve Coşkun'un Celal'e ateş ettiği final sahnesi tanıtıma damga vurdu. İşte İçerde 35. bölüm fragmanı ve yeni bölümden tüyolar...

İÇERDE 35. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

COŞKUN, CELAL'İ VURUYOR

Başrollerini Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Uğur Yücel, Damla Colbay, Rıza Kocaoğlu, Nihal Koldaş, Gözde Kansu ve Yıldıray Şahinler'in paylaştığı İçerde'nin 35. bölümünde Celal'in planı yüzünden Sarp, Yusuf Müdür'ü öldürmekle suçlanıyor. Peki, Sarp, gizli polis olduğunu kanıtlayabilecek mi? Merak edilen soruların yanıtı 22 Mayıs Pazartesi akşamı yayınlanacak 35. yeni bölümde belli olacak.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Füsun’un, Mert’le olan yüzleşmesi ekran başındakilere duygusal anlar yaşatırken, Celal ile Mert arasındaki pazarlıktan habersiz olan Sarp, Mert ile birlikte annesini kurtarmak için harekete geçti. Sarp, annesini kurtardı ama Celal’in tuzağına düşmekten kurtulamadı.

Tüm gerçeklerden habersiz olan iki kardeş yeniden karşı karşıya geldi. Annesini kurtarmak için Mert’le birlikte hareket eden Sarp’ı yolun sonunda büyük bir tehlike bekledi. Polis olduğu ortaya çıktıktan sonra ilk defa Celal ile karşı karşıya gelen ve ondan hiçbir sözünü sakınmayan Sarp, kendini savaşın tam ortasında buldu.

Celal ve Sarp arasındaki hesaplaşmada Celal’in “Yusuf Müdür”ü vurduğu final sahnesi izleyenleri şok etti.

İÇERDE DİZİSİ OYUNCULARI

ÇAĞATAY ULUSOY

 

ARAS BULUT İYNEMLİ

 

ÇETİN TEKİNDOR

DAMLA COLBAY

NİHAL KOLDAŞ

 

RIZA KOCAOĞLU

Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği ve iki kardeşin birbirini bulma hikayesini anlatan İçerde’nin başrollerinde Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Uğur Yücel, Bensu Soral, Damla Colbay, Mustafa Uğurlu, Rıza Kocaoğlu, Nihal Koldaş, Gözde Kansu ve Yıldıray Şahinler yer alırken yönetmenliğini ise Uluç Bayraktar üstleniyor.

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