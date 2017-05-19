Güldür Güldür Show
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Güldür Güldür Show sezon finali çekimini gerçekleştirdi

SHOW TV'nin fenomen programı Güldür Güldür Show, sezon finali bölümü çekimini gerçekleştirdi. İşte Güldür Güldür Show sezon finali hakkında detaylar...

19 Mayıs 2017 Cuma, 14:46:57 Güncelleme: 16:07:02

Show TV’nin fenomen eğlence programı Güldür Güldür Show, 150. Bölüm ile sezonun son bölümünü çekti. BKM tiyatroda gerçekleşen çekimlerde oyuncular yine birbirinden ilginç ve renkli tiplemeleriyle seyircileri kahkahaya boğdu. Doğa Rutkay, Alper Kul, Aylin Kontente ve Aslı İnandık kostümleri ve tiplemeleri ile büyük ilgi gördü.

BKM tiyatroyu hıncahınç dolduran izleyiciler, finalde selama çıkan oyuncuları dakikalarca alkışladı. “150. Bölüm” coşkusunu sahnede perukları havaya atarak kutlayan ekip renkli görüntülere imza attı.

Güldür Güldür Show’un sezon finali Haziran ayında ekrana gelecektir.

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