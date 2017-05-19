Adı Efsane 17. son bölüm Tarık ile Hakan'ın arası düzelecek mi?

Başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Gökçe Bahadır ve Rojda Demirer'in paylaştığı Adı Efsane 17. son bölümüyle seyircisinin karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde Fiko, takımı mekana neden topluyor? Fiko'nun büyük sürprizi ne? İşte Adı Efsane 17. son bölüm fragmanı ve yeni bölümden tüyolar...

ADI EFSANE 17. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

MELİS, VELAYET DAVASI İLE İLGİLİ MAHKEMEDE NE SÖYLEYECEK?

Tarık, kendisine benzettiği için Hakan'ın, Melis ile olan ilişkisine karşı çıkmıştır. Melis, bu durumu düzeltmek için babası ile konuşmaya karar verir. Tarık'ın, Hakan ile konuşmasını isteyen Melis, ondan özür dilemesi gerektiğini söyler. Bu sözler karşısında şaşkına dönen Tarık, kızının bu isteği karşısında ne yapacak? Tarık, Melis ile Hakan'ın ilişkisini onaylayacak mı?



Fiko, takımı mekana neden topluyor? Fiko'nun büyük sürprizi ne?



Hakan konusundan babası ile konuşan Melis; Tarık'ın, Hakan'dan özür dilemesini istiyor. Onunla kalması için Tarık'ın canının yanması gerektiğini düşünen Melis, babasını ikna edebilecek mi?. Peki Tarık, Melis'e nasıl tepki verecek? Tarık, Hakan'dan özür dileyecek mi?

Bahar ile Hakan arasında geçen konuşmada, Hakan kendisinin bedel ödediğini söylemesi üzerine Bahar ise Melis'in, mahkemede babası Tarık için aleyhinde tanıklık yapacağını söylüyor. Bunu duyan Hakan, Tarık'a yardım edecek mi?



Hakan ile yüzleşen Tarık, Hakan'ın kendisi için önyargılı olduğunu söylemesi üzerine bir kez daha sarsılıyor! Peki Tarık ile Hakan arasındaki buzlar eriyecek mi?

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE YAŞANANLAR

TARIK, TAKIMI BİR ARADA TUTMAYI BAŞARACAK MI?

Adı Efsane 16. bölümde olaylar şöyle gelişti: Hakan ve Melis yarım bıraktıkları aşka devam edecekler mi? Melis, Hakan'ın bu tavrının altında yatan sebebi öğrenecek mi?



Hakan, artık Melis ile beraber olmadığını net şekilde dile getirir. Fakat Melis onu anlamak istemez. Onu o kadar çok severki yapmış olduklarına rağmen onu ziyaret eder ve duygularını açıkça dile getirir. Hatta Hakan'ın gözlerinde sevgi ışığının sönmediğini bile görür.



Hakan ve Melis ilişkisi yarım kalan aşklarına devam etmek için yeniden alevlenecek mi? Melis, Hakan'ın bu tavrının sebebini öğrenebilecek mi?





Kıvanç tarafından bir seçim yapmaya zorlanan Hakan kontrolünü kaybeder. Kıvanç’a zarar veren Hakan, nezarete girer. Yarı final maçı yaklaşmaktadır; Tarık, bir yandan takımını maça hazırlamak, diğer yandan da Hakan’ı içine düştüğü durumdan kurtarmak zorundadır. Melis, Hakan’la aralarına giren her kimse öğrenmeye kararlıdır...



Takımını hiçbir zaman yalnız bırakmayan Hakan’ı, arkadaşları yalnız bırakacak mı? Hakan, yaptığı seçimin bedelini nasıl ödeyecek? Melis, Hakan’la ikisini ayıranın babası olduğunu öğrenecek mi?