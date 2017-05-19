Fazilet Hanım ve Kızları
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Sinan’ın sahte aşk itirafı Hazan’ın ayaklarını yerden kesiyor

Star TV'de yayınlanan Fazilet Hanım ve Kızları 9. son bölümüyle ekranlarda. Yeni bölümde Hazan ve Sinan’ın uzun gecesi, Sinan için artık oyunun sonudur

19 Mayıs 2017 Cuma, 19:26:41 Güncelleme: 19:33:31

Başrollerini Nazan Kesal, Mahir Günşıray, Deniz Baysal, Çağlar Ertuğrul, Afra Saraçoğlu, Alp Navruz ve Tolga Güleç'in paylaştığı Fazilet Hanım ve Kızları 9. son bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde Sinan’ın sahte aşk itirafı Hazan’ın ayaklarını yerden kesiyor

FAZİLET HANIM VE KIZLARI 9. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

FAZİLET, EGEMEN SIRRINI ÇÖZÜYOR MU?

Fazilet, Hazan’ın çeki yırtmasıyla büyük bir yıkım yaşarken, Sinan’ın sahte aşk itirafı Hazan’ın ayaklarını yerden keser. Sebep olduklarının ağırlığı altında kıvranan Sinan ve ona inanmaya ilk kez bu kadar hazır olan Hazan, kendilerini plansız bir şekilde hayatlarının en sıra dışı gecelerinden birini geçirirken bulur.

Çek şokunu atlatamayan Fazilet ise Hazım ve Kerime arasındaki büyük sırrın peşinde, gizli gerçeğe adım adım yaklaşmaktadır. Babasıyla köprüleri atan Yağız’ın yolunun Ece’yle yeniden kesişmesi büyük bir yanlış anlamanın fitilini ateşlerken, Yağız, otel odasındaki geceyi yeniden sorgulamaya başlar.

Diğer yanda, Hazan ve Sinan’ın uzun gecesi, Sinan için artık oyunun sonudur. Daha önce hiç hissetmediği duyguları keşfetmeye başlayan Sinan, pişmanlık sancılarıyla kıvranırken kendini büyük bir çıkmazda bulur. Sinan ve Hazan arasında olanları artık kaldıramayan Nil’in tehlikeli tuzağı ise dengeleri değiştirmek üzeredir.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE YAŞANANLAR

ÜÇ KARDEŞİN YÜZLEŞMESİ

Kızları için en iyisini isteyen bir annenin hikayesinin anlatıldığı Fazilet Hanım ve Kızları 8. bölümüyle karşımızda. Yeni bölümde olaylar şöyle gelişecek:

Hazan, Ece’yi Yağız’ın evinde bulmanın şaşkınlığını yaşarken, abla ve kardeşin duygusal buluşması Yağız’ı etkilemiştir. Kızına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Fazilet, büyük rahatlamanın ardından ev meselesini çözmek için kolları sıvar. Fazilet’in ev hamlesi hem Hazan’ı hem de Sinan’ı zor durumda bırakır.

Bir taşla iki kuş vuran Fazilet, Saliha’nın kendine gelmesiyle, büyük tehdit altında olduğundan habersizdir. Ece’nin tüm yalvarmalarına karşılık Yasin’i affetmeyen ve şikayetini geri çekmeyen Fazilet, Şükriye ile kozlarını paylaşmak zorundadır.

Sinan, abileri arasındaki ihale krizini çözmek için harekete geçerken, üç kardeşin yüzleşmelerle dolu gecesi Sinan ve Yağız’ın girdikleri iddia ile bir anda raydan çıkar. Tehlikeli iddianın sonuçları Hazan ve Yağız’ı yeniden karşı karşıya getirirken, Sinan’ın beklenmedik itirafı geri dönüşü olmayan bir süreci başlatır.

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