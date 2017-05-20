Bodrum Masalı
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Su, Kelebek'i terk ediyor!

Kanal D'de yayınlanan Bodrum Masalı 38. yeni bölümüyle ekranlarda. Yeni bölümde Faryalı, Ateş ve Kelebek'ten Bora'ya beklenmeyen yardım eli!

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 19:30:58 Güncelleme: 19:39:32

Başrollerini Şevvam Sam, Timuçin Esen, Nejat İşler, Murat Aygen, Alperen Duymaz, Hilmicem İntepe ve Dilan Çiçek Deniz'in paylaştığı Bodrum Masalı 38. son bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde Gözde ve Evren'in foyası ortaya çıkıyor. İşte Bodrum Masalı 38. son bölüm fragmanı ve yeni bölümden tüyolar...

BODRUM MASALI 38. SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Annesinin ölümü ile bozguna uğrayan Bora, Evren ve Gözde'nin kendisini ihbar etmesi sonucu annesinin cenazesine katılamayacak duruma geliyor ama Faryalı'nın önderliğinde gelen yardım eli, işlerin seyrini değiştiriyor. Gözde, herkese oynadığı bebek oyunundan sonra Evren ile iş birliği yapması, ikisinin de foyasını ortaya çıkarır. Bora, intikam yemini ederken yardımına düşman olduğu Faryalı koşar. Faryalı, Kelebek ve Ateş'in de desteğini alacak olan Bora, şimdi her zamankinden daha güçlüdür.

Bora, annesinin cenazesini toprağa verebilmek için yakalanma riskine rağmen Bodrum’a dönmeye karar verir. Bu tam Evren’in aradığı fırsattır, Gözde’yi de planına uymaya zorlar. Polis baskınlara başlar, her yerde Bora’yı ve beraber çalıştığı kişileri aramaktadırlar. Faryalı ise, eski anlaşmazlıkları bir kenara bırakarak bu hassas konuda Bora’ya yardım edecektir. Bu arada, büyük bir kavganın ardından Su tarafından terk edilen Kelebek perişan olur. Onları barıştırmak yine Aslı ve Ateş’e düşer.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMLERDE NELER OLDU?

Bodrum Masalı 36. ve 37. bölümlerde olaylar şöyle gelişti: Evren, Gözde’nin karnındaki bebeğin düştüğünü öğrenen ve bunu Bora’ya söylemekle tehdit eden Lal’i kaçırmış, gizli bir yerde tutmaktadır. Bir yandan da Gözde’ye büyük bir sürpriz yapma hazırlığı içindedir. Savcılıktaki inceleme ilerledikçe Bora da köşeye sıkıştığını hisseder ve annesini yurtdışına götürmeye karar verir.

Maya’nın Bodrum’da ev tutmasına Faryalı’nın yardımcı olması, yeni bir gerginlik yaratır. Bu sırada korkulan olur, Faryalı ve Yıldız arasındaki problemler gençlerin arasının bozulmasına yol açar. Aslı, Ateş, Su ve Kelebek’in dördü de tartışıp birbiriyle küser.

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