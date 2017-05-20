Fox TV'de yayınlanan başrollerini Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy, Murat Serezli ve Fırat Albayram'ın paylaştığı Savaşçı 6. son bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde Yüzbaşı Kağan Bozok için artık Tepegöz’le hesaplaşma zamanı! İşte Savaşçı 6. son bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

SAVAŞÇI 6. SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Takipçileriyle 6. randevusuna çıkacak olan Savaşçı'da olaylar şöyle gelişecek: Yıldız’ın telefonundan Tepegöz’ün sesini duyan Kağan, çekildiği tuzağı hiçe sayarak, ailesini kurtarmak için Tepegöz’ün peşine düşer.

Bunu öğrenen Kopuz Albay Kılıç Timi’ni harekete geçirse de Kağan ve Tepegöz için ölümüne bir mücadele başlamıştır.

Kağan Bozok, son kozunu oynayan Tepegöz’e karşı bir kez daha ateşe koşuyor: tüm sevdikleri ve kapanmamış tüm hesaplar için.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE YAŞANANLAR?

Yüzbaşı Kağan Bozok ölüme hiç bu kadar yakın olmamıştı!

Suriye’de teröristlerin elinde adım adım ölüme gitmekte olan Yüzbaşı Kağan direnmeye çalışırken, Kopuz Albay en gözde adamını kurtarmak için Kılıç Timi’yle birlikte sonu belirsiz bir kavgaya atılır. Eline geçen bütün ipuçlarını değerlendiren Kopuz Albay, Kağan’ın yaşadığı umuduyla zamana karşı büyük bir yarışa girer.

Bu arada Tepegöz, yapacağı şeytani bir hamle ile Kağan’ı ele geçirmenin ve örgütteki eski gücünü tekrar kazanmanın peşindedir.

Her yönden saldırı altındaki Kopuz Albay, bu kez sınavların en zoruyla karşı karşıya. Kılıç Timi’nin her askeri ise aynı parolayı haykırıyor: “biz geride adam bırakmayız! Hele Kağan Bozok’u hiç bırakmayız!!!”

SAVAŞÇI OYUNCULARI

Berk Oktay(Yüzbaşı Kağan Bozok)

Tim komutanı. Gözüpek, zeki, cesur, inatçı ve kararlı bir subay. Keskin nişancı, yakın dövüşte çok iyi. Körü körüne disiplin konusunda ise berbat. Politik davranmaz, meydan okumayı sever ve asla geri çekilmez. Rasyonel her insanın "deli" gözüyle baktığı tiplerden.

Yıldız Çağrı Atiksoy(Aslı Özkaynak)

Uluslararası Politika konusunda uzman. Tam titri, “Yardımcı Doçent Doktor”… Tv programlarına, tartışmalara çıkar. Ağzı laf yapan, cerbezeli, çekici biri. Bir kaza sonrası Kağan’la tanışırlar. Uzun zamandır ezberlenmiş formüllerle algıladığı kendi ülkesini, Kağan üzerinden yeniden keşfedecektir.

Murat Serezli(Albay Halil İbrahim Kopuz)

Dirayetli, yiğit bir komutan. Bizim timimiz, onun komutası altında. Karısının 90'ların sonunda teröristlerce öldürülmesinden sonra, Kopuz için askerlik ve mücadele dışında, hayatında hiçbir şey kalmamıştır. Ancak bu mücadele, onun için kör bir intikam ve nefret mücadelesi değil.

Fırat Albayram(Üsteğmen Serdar Türkmen)

Ankaralı. Timde Yüzbaşı Kağan’dan sonraki adam. Neşeli, fırlama ve akıllı bir subay. İşkence görmüş, travmatik şeyler yaşamıştır. Tim, hem onu kurtarmak, hem de geri kazanmak için büyük bir mücadele verir. Travma sonrası bu noktaya tekrar gelmesi biraz zaman alacak.

Burç Kümbetlioğlu(Astsubay Kıdemli Başçavuş Bayram Bayat)

Erzurum’un Horasan ilçesinden. Timin abisi ve Anadolu yüzü. Karısı Hatice. Kağan ona tekrar mesleğe dönmeyi teklif edince, hiç düşünmeden kabul eder. Dünyalar Bayram’ın olmuştur.

Alican Albayrak(Teğmen Murat Gündoğdu)

Çanakkaleli. Murat, Kağan’ın çok güvendiği, makul, soğukkanlı, bilgili bir adam. Operasyonlarda Kağan’ı dengeleyen, kararlara mantık getiren bir asker.

Uğur Biçer(Astsubay Üstçavuş Emre Durmuş)

Denizlili. Genç ve bekar astsubay. Can arkadaşı Galip'le birlikte Kılıç Timi'nin enerjisi.

Bahadır Vatanoğlu(Astsubay Üstçavuş Galip Aygün)

Gaziantepli. Can arkadaşı Emre ile birlikte Kılıç Tim'inin gülen yüzü ve neşeli tarafıdırlar. Emre ile aynı kıza aşık olmak dahil pek çok macera yaşarlar, didişir, atışırlar ama daima birbirlerinin sırtını kollarlar.

Hakan Dinçkol(Astsubay Başçavuş Turan Hüseyinoğlu)

Edirneli, Bulgaristan göçmeni. Çoğu zaman hüzünlü bir ifadesi var. Disiplinli, işini çok iyi yapan bir asker. Ama geçmişten gelen bir trajedi, onun bugününü de belirliyor. Çok az konuşur Turan Başçavuş. Ama konuştuğunda, kitaptan konuşur, lafı gediğine koyar. Timin maneviyatı odur.

Nazan Diper(Selver Bozok)

Kağan’ın annesi. Kocasının ölümünden sonra büyük mücadelelerle çocuklarını okutmuş, ikisinin de adam olduğunu görmüştür. Kağan görevdeyken uykusuzdur. O, ailesini bir arada tutmaya çalışan anne iken, oğlu Kağan da ana vatanı bir arada tutmaya çalışan bir savaşçıdır ve tüm savaşçılar gibi, annesiyle çok özel bir ilişkisi vardır.

Doğan Bayraktar(Astsubay Kıdemli Üstçavuş Selçuk Yenilmez)

Adanmış, saf ve temiz bir asker, bir köy çocuğu. Astsubay Selçuk, timin Anadolu yüzlerinden biridir. Karşılıksız fedakarlığın, sabrın cisimleşmiş hali. Bekardır.

Zeynep Elçin(Yıldız Bozok)

Kağan’ın kız kardeşi. Akıllı, olgun bir genç kız. Tıp fakültesi son sınıfta. Abisinin desteğiyle üniversiteyi bitiriyor, ona minnet dolu. Abisinin yakın silah arkadaşı Serdar’a içten içe bir sevgi besliyor.

Yeliz Akkaya(Hatice Bayat)

Astsubay Bayram Bayat’ın eşi. Aklıbaşında, liseyi bitirmiş, dirayetli, dengeli bir kadın. Kocasına her bakımdan destek, tam bir yoldaş. Hatice, Bayram’ın çöktüğü yerde bile onu ayağa kaldıracak kadar mücadeleci. Kocasını sever, tam bir Anadolu kadını...

Ali Tarık Fındık(Uzman Çavuş İlyas)

1992 Iğdır doğumlu. Uzman Çavuş. Temiz, Anadolu çocuğu. Sessiz, gerektiğinde kısa cümlelerle konuşur. Görev adamı.