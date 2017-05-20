Seni Kimler Aldı
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Zehra, sevdiği adam ve ailesi arasında bir ikileme düşer

Atv'nin yeni dizisi Seni Kimler Aldı 4. son bölümüyle ekranlarda. Yeni bölümde Ceren'in yeni hamlesi Barış'la yakınlaşıp Zehra'ya acı çektirmektir

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 21:46:24 Güncelleme: 21:56:08

Başrollerini Fulya Zenginer, Duygu Yetiş, Serhan Yavaş ve Yiğit Kirazcı'nın paylaştığı Seni Kimler Aldı 4. son bölümüyle seyircisiyle buluşacak. Dizinin yeni bölümünde Ceren, Cahide'nin kendi peşine düşmesini Banu vasıtasıyla engelledikten sonra oklarını Aynur'a yöneltir. İşte Seni Kimler Aldı 4. son bölüm fragmanı ve yeni bölümden tüyolar...

SENİ KİMLER ALDI 4. SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cahide'nin çevirdiği dolaplar yüzünden Zehra'nın kalbini kıran Barış, yaptığı bu hatayı telafi etmek için Zehra'yı öpünce onları gören Mehmet, ablasına ve Barış'a karşı tavrını değiştirir. Barış, Zehra'ya kendisini affettirmek için uğraşırken Zehra, sevdiği adam ve ailesi arasında bir ikileme düşer. Bu sırada Ceren'in yeni hamlesi Barış'la yakınlaşıp Zehra'ya acı çektirmektir.

Zehra bütün bunlarla başa çıkmaya çalışırken, annesinin içinde bulunduğu çıkmazın farkında değildir. Ceren, Cahide'nin kendi peşine düşmesini Banu vasıtasıyla engelledikten sonra oklarını Aynur'a yöneltir. Kızının yaşadığını düşünen Aynur, Zeynep'in peşine düşer.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Talat'ın iş teklifini kabul edip konağa geri dönen Zehra'nın, Barış'ın magazincileri onun ayarladığına inanmasıyla kalbi daha da kırılır.

Zehra'ya kızgın olan Barış magazin olayının altında annesi olduğunu öğrenince Zehra'ya kendini affettirebilecek midir?

Zehra'yı elinden kaçıran Ceren yeni planlar peşindeyken yakın arkadaşı Gözde'nin çabalarıyla Aynur'un karşısına çıkıp tüm gerçeği söylemeye karar verir. Ancak Ceren satılmasında Cahide'nin de parmağı olduğunu öğrenince tüm planları alt üst olur.

Cahide'nin onu araştırmasına engel olmaya çalışırken, Gözde'nin Aynur ile konuşmaya gittiğinden habersiz olan Ceren açığa mı çıkacaktır?

GENEL HİKAYE

Zehra, annesi Aynur'la birlikte, İstanbul'un sayılı zenginlerinden sayılan Çamay ailesinin yanında çalışıp, yaşamaktadır. Zehra, birlikte büyüdüğü Çamay ailesinin tek veliahttı Barış'a âşıktır. Barış da Zehra'ya karşı duygularını fark eder. Fakat bu aşkın önünde çok sayıda engel vardır. Aynur'un evlatlık verdiği ama herkesin öldü bildiği Zehra'nın ablası Ceren (Zeynep) intikam için geri gelir ve oklarını önce kendi ailesine sonra ilgisi olan herkese yöneltir. Konak tarafında ise, bu ilişkiyi kesinlikle onaylamayan annesi Cahide, Barış'ı sadece Zehra'dan değil, amcası bildiği ama aslında babası olan Talat'tan da uzak tutmak için bıçakları bilemektedir.

Aşklarını korumak isteyen Barış ve Zehra, büyük sırların içinde ve satılmış olduğunu öğrenmiş olan Ceren'in intikamının gölgesinde savrulup duracaklardır.

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