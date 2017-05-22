Show TV'nin Pazartesi akşamına damga vuran dizisi 'İçerde'nin Sarp ve Mert’in karşı karşıya geldiği ve gözyaşlarıyla birbirine sarıldığı duygusal tanıtım izleyenlerde merak uyandırdı.



'İçerde'nin Pazartesi günü ekrana gelecek 35. bölümünde;



Melek’inin ardından babası bildiği Yusuf Müdür’ün ani ölümü ile sarsılan Sarp, büyük bir yıkım yaşar. Tüm deliller, Yusuf Müdür’ü Sarp’ın öldürdüğüne işaret etmektedir. Kendini nezarethanede bulan Sarp, tüm organize ekibi hem suçsuz hem de polis olduğuna inandırmak zorundadır. Ancak Sarp’ın yaşadığını öğrenen Celal intikam ateşiyle nefes aldığı sürece bu hiç de kolay olmayacaktır.

Sarp, Celal’den Yusuf Müdür’ün intikamını almaya kurulu bir bombaya dönüşürken, Yusuf Müdür’ün ölümünü kaldıramayan Mert ise kendiyle büyük savaş halindedir. İçinde gelgitler yaşayan Mert’e gelen beklenmedik bir telefon, onu harekete geçirir. Bu telefon “içerde” tüm dengeleri değiştirecek, ekran başındakiler için de büyük bir sürprize yol açacaktır.

İçerde'nin 34. bölümünü sansürsüz izlemek için tıklayın!



Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği ve iki kardeşin birbirini bulma hikayesini anlatan İçerde’nin başrollerinde Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Uğur Yücel, Bensu Soral, Damla Colbay, Mustafa Uğurlu, Rıza Kocaoğlu, Nihal Koldaş, Gözde Kansu ve Yıldıray Şahinler yer alırken yönetmenliğini ise Uluç Bayraktar üstleniyor.