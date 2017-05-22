İsimsizler
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İsimsizler'in yeni bölümünde Fatih ve ekibi, Türkmenlere desteğe gidiyor

İsimsizler'in yeni bölümünde Türkmenlere yardıma giden Fatih ve ekibine, paralel yapı engel oluyor! İşte İsimsizler 9. bölüm fragmanı ve özeti...

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 09:59:04 Güncelleme: 10:01:22

Umut vaat eden bir diplomat iken bu görevinden son anda vazgeçen ve Virankaya Kaymakamı olmak için gönüllü olan Fatih'in ve ekibinin hikayesini konu edinen İsimsizler, 9. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Türkmenlere yardıma giden Fatih ve ekibine, paralel yapı engel oluyor! İşte İsimsizler 9. bölüm fragmanı ve özeti...

İSİMSİZLER YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Fatih ve ekibi, ateş altındaki Türkmenlere destek vermek için harekete geçerler. Ancak, paralel yapının devreye girmesiyle Fatih ve ekibinin destek operasyonu sekteye uğrar.

Eğer gerekli destek sağlanmazsa yüzlerce Türkmen, kadınlar ve çocuklar katledilecektir. İsimsizlerin zamanla yarıştıkları kritik ve tehlikeli bir süreç başlar.

Babasının yaşadığını ve azılı bir terörist olduğunu öğrenen Yıldız deliye dönmüş, babasına ulaşmanın ve cevaplar bulmanın peşine düşer.

Otto’nun ofisine gizlice giren Elif, Fatih’e kurulacak pusuyu öğrenir. Ancak, genç kadın Otto’nun kendisinden şüphelendiğini anlamamıştır. Elif, Fatih’in hayatını kurtarmaya çalışırken, kendi hayatıyla oynadığının farkında değildir henüz...

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE FATİH VE EKİBİ SURİYE'YE GEÇTİ

Fatih ve ekibi, örgütün elebaşlarını yakalamak için Suriye’ye geçerler. Ancak işler planlandığı gibi gitmez. Ya geri dönecekler ya da hayatları pahasına Suriye’nin ölümcül bölgelerinde teröristlerle mücadele edeceklerdir.

Türkiye’den kaçan Sinan ise paralel yapının hain emelleri için Gözcü ile buluşur.

Bu arada Elif, Otto’nun ajan olup olmadığını anlamak için tehlikeli bir oyuna girişecektir. Elif’in Fatih ile konuşmasına tanık olan Yıldız ise hayatının şokunu yaşayacaktır.

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