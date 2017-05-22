Hangimiz Sevmedik
TELEVİZYON

Münir, hastaneye kaldırılıyor

Hangimiz Sevmedik, 40. bölümüyle bu akşam ekranlarda olcak. Yeni bölümde Münir, hastaneye kaldırılıyor. İşte Hangimiz Sevmedik 40. bölüm fragmanı ve özeti...

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:20:06 Güncelleme: 10:21:52

Kadrosunda Altan Erkekli, Gül Onat, Can Yaman ve Yeliz Kuvancı gibi isimlerin yer aldığı Hangimiz Sevmedik, 40. bölümüyle bu akşam ekranlarda olcak. Yeni bölümde Münir, hastaneye kaldırılıyor. İşte Hangimiz Sevmedik 40. bölüm fragmanı ve özeti...

HANGİMİZ SEVMEDİK 40. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Münir Tarık'la konuştuktan hemen sonra rahatsızlanmış, o sırada yanında olan Şener, Ayşen ve Tuncay onu hastaneye kaldırmışlardır.

Münir hastanede gözünü açtığında yanıbaşında Adile durmaktadır. Aklına ilk gelen şey Tarık'ın Adile'yle konuşup konuşmadığı olur. Şaşkın ve biraz da endişeli bir ifadeyle Tarık'ı sorar.

Adile onu yatıştırır. Dinlenmesini söyler. Odadan çıktıktan hemen sonra gözündeki yaşı siler. Bu esnada parmağındaki alyansı farkeder. İçinde Münir'in isminin yazılı olduğu alyansını çıkarır ve buruk bir ifadeyle avucunun içinde saklar.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Hulusi’nin hırsız tarafından vurulmasında Şener kendini suçlu hissetmektedir. Yoğun bakıma alınan Hulusi’nin vurulduğunu öğrenen mahalleli hastaneye koşar.

Diğer yandan hırsızın nezarette olduğunu öğrenenler de onu linç etmek ister. Bu olay bir şekilde Tarık ile Münir’in arasındaki buzları eritecektir. Yoğun bakımda olan Hulusi’ye kan gerekmektedir. Kimsenin kanı uymaz.

Hiç ummadıkları biri bu konuda yardımcı olacaktır. Bütün bunlar olurken Tarık geçmişte Münir ve Ali arasında olanları merak eder. Ali ile konuşmaya gider . Tarık Ali’nin söyledikleri karşısında şok olacaktır.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Meral, Sadri ile tanışıyor!
TELEVİZYON

Her şeyi değiştirecek bir mektup!
Çolak, biyolojik bir bomba patlatmak için harekete geçiyor!
TELEVİZYON

Yavuz, Çolak'ın yaptığı bombayı durdurabilecek mi?
İçerde büyük kavuşma
TELEVİZYON

'İçerde' büyük kavuşma!
İsimsizler'in yeni bölümünde Fatih ve ekibi, Türkmenlere desteğe gidiyor
TELEVİZYON

Paralel yapı Fatih ve ekibini engelliyor!
Zehra, sevdiği adam ve ailesi arasında bir ikileme düşer
TELEVİZYON

"Bir gecede değişti değil mi her şey?"
Yüzbaşı Kağan Bozok için artık Tepegöz’le hesaplaşma zamanı!
TELEVİZYON

Yüzbaşı Kağan Tepegöz'le hesaplaşıyor
Su, Kelebek'i terk ediyor!
TELEVİZYON

Faryalı, Ateş ve Kelebek'ten Bora'ya beklenmeyen ...
Sarp'ın intikam yemini!
TELEVİZYON

"Şimdi hepsi bu yaptıklarının cezasını çekecek!"
YAZARLAR
  • ESİN ÖVET
    ESİN ÖVET BU İSKELELER HER SENE GENİŞLİYOR MU?
  • İPEK DURKAL
    İPEK DURKAL ŞEVVAL SAM’IN OĞLU OXFORD’DA
  • KADİR KAYMAKÇI
    KADİR KAYMAKÇI BÖYLE BİR ŞEY OLABİLİR Mİ?
  • OBEN BUDAK
    OBEN BUDAK ELVEDA VE TEŞEKKÜRLER
  • DAMLA ÇELİKTABAN
    DAMLA ÇELİKTABAN KARACİĞER KANSERİNDE YENİ BİR TEDAVİ...
  • ECE SARUHAN
    ECE SARUHAN HEPİMİZ BU LABİRENTİN İÇİNDEYİZ
  • MEHMET AÇAR
    MEHMET AÇAR PROPAGANDA AŞKI
  • SUNA DUMANKAYA
    SUNA DUMANKAYA STRESİNİZİ MUZLU YOĞURTLA ATIN
  • SERMET SEVERÖZ
    SERMET SEVERÖZ SAVAŞIN EN LEZZETLİ HALİ
  • TAYFUN TOPAL
    TAYFUN TOPAL BODRUM'DA NELER OLUYOR?
  • GÜNEŞ AKSÜS
    GÜNEŞ AKSÜS ANNE YEMEKLERİ VE DİYET
  • MUSTAFA DOĞAN
    MUSTAFA DOĞAN ANA HABERLER KALDIRILIR MI?
Diğer yazarlar
HT TELEVİZYONDAKİLER
  • 1 Her şeyi değiştirecek bir mektup!
  • 2 Yavuz, Çolak'ın yaptığı bombayı durdurabilecek mi?
  • 3 Paralel yapı Fatih ve ekibini engelliyor!
  • 4 'İçerde' büyük kavuşma!
  • 5 "Bir gecede değişti değil mi her şey?"
  • 6 Yüzbaşı Kağan Tepegöz'le hesaplaşıyor