Kadrosunda Altan Erkekli, Gül Onat, Can Yaman ve Yeliz Kuvancı gibi isimlerin yer aldığı Hangimiz Sevmedik, 40. bölümüyle bu akşam ekranlarda olcak. Yeni bölümde Münir, hastaneye kaldırılıyor. İşte Hangimiz Sevmedik 40. bölüm fragmanı ve özeti...

HANGİMİZ SEVMEDİK 40. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Münir Tarık'la konuştuktan hemen sonra rahatsızlanmış, o sırada yanında olan Şener, Ayşen ve Tuncay onu hastaneye kaldırmışlardır.

Münir hastanede gözünü açtığında yanıbaşında Adile durmaktadır. Aklına ilk gelen şey Tarık'ın Adile'yle konuşup konuşmadığı olur. Şaşkın ve biraz da endişeli bir ifadeyle Tarık'ı sorar.

Adile onu yatıştırır. Dinlenmesini söyler. Odadan çıktıktan hemen sonra gözündeki yaşı siler. Bu esnada parmağındaki alyansı farkeder. İçinde Münir'in isminin yazılı olduğu alyansını çıkarır ve buruk bir ifadeyle avucunun içinde saklar.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Hulusi’nin hırsız tarafından vurulmasında Şener kendini suçlu hissetmektedir. Yoğun bakıma alınan Hulusi’nin vurulduğunu öğrenen mahalleli hastaneye koşar.

Diğer yandan hırsızın nezarette olduğunu öğrenenler de onu linç etmek ister. Bu olay bir şekilde Tarık ile Münir’in arasındaki buzları eritecektir. Yoğun bakımda olan Hulusi’ye kan gerekmektedir. Kimsenin kanı uymaz.

Hiç ummadıkları biri bu konuda yardımcı olacaktır. Bütün bunlar olurken Tarık geçmişte Münir ve Ali arasında olanları merak eder. Ali ile konuşmaya gider . Tarık Ali’nin söyledikleri karşısında şok olacaktır.