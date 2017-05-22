SHOW TV'nin Pazartesi akşamlarına damga vuran fenomen dizi "İçerde", heyecanla beklenen 35. bölümüyle bu akşam izleyicilerle buluşacak. İçerde'nin bu haftaki bölümünde Sarp ve Mert, kardeş olduklarını öğrenebilecek mi?

MERT'E GELEN TELEFON, TÜM DENGELERİ DEĞİŞTİRİYOR

Melek’inin ardından babası bildiği Yusuf Müdür’ün ani ölümü ile sarsılan Sarp, büyük bir yıkım yaşar. Tüm deliller, Yusuf Müdür’ü Sarp’ın öldürdüğüne işaret etmektedir.

Kendini nezarethanede bulan Sarp, tüm organize ekibi hem suçsuz hem de polis olduğuna inandırmak zorundadır. Ancak Sarp’ın yaşadığını öğrenen Celal intikam ateşiyle nefes aldığı sürece bu hiç de kolay olmayacaktır.

Sarp, Celal’den Yusuf Müdür’ün intikamını almaya kurulu bir bombaya dönüşürken, Yusuf Müdür’ün ölümünü kaldıramayan Mert ise kendiyle büyük savaş halindedir.

İçinde gelgitler yaşayan Mert’e gelen beklenmedik bir telefon, onu harekete geçirir. Bu telefon “içerde” tüm dengeleri değiştirecek, ekran başındakiler için de büyük bir sürprize yol açacaktır.

TÜM DELİLLER YUSUF MÜDÜR'Ü SARP'IN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ GÖSTERİYOR

Sarp’ın “Yusuf Müdür’le uzun zamandır gizli görevde çalışıyorum, akademide müdürüme silah çekmem, hapis yatmam hepsi planın bir parçasıydı" dediği fakat kimseyi polis olduğuna inandıramadığı fragman izleyicilerde merak uyandırdı.

Aynı zamanda sistem taramasında da adı çıkmayan Sarp'ın polis olmadığına inanılmaktadır ancak Sarp bu gerçeği ispat edebilmenin yollarını aramaktadır.