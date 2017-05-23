Show TV'nin Pazartesi akşamına damga vuran dizisi İçerde'nin 36. bölümünden yayınlanan ilk sahnesinde Kudret’in Alyanak’a “Bugün büyük gün Alyanak, hesap günü. Ya Kebapçı Celal ya da ben. İkimizden biri yarın doğacak güneşi görmeyecek” dediği tanıtım, izleyenlerde merak uyandırdı.

İçerde'nin bu akşam ekrana gelen 35. bölümünde, Yusuf Müdür’ün ölümü Sarp’ı büyük bir oyunun içine çekti. Sarp bir yandan suçsuz, bir yandan polis olduğunu kanıtlamaya çalıştı. Sarp’ın kötü polis olduğuna inanan Gökhan tüm delilleri yok etmeye başladı. Celal de Sarp’la arasındaki hesabı kapamak için harekete geçti.





Organize ekibin başına gelen Haluk Müdür, kimseye göz açtırmadı ve Yusuf Müdür’ün katilinin bulunması için tüm kontrolü eline aldı. Mahkemeye giderken polislerden Alyanak’ın yardımıyla kaçan Sarp’ın tek amacı Celal’i yok etmekti.



Coşkun’dan gelen beklenmedik telefonla sarsılan Mert için tüm dengeler değişti. Heyecan dolu bölümde Sarp'ın Mert'e “İçerde misin Umut?” Mert'in ise “İçerdeyim abi” diyerek karşılık verdiği; iki kardeşin birbirlerine özlemle bakarak, sarıldığı duygu yüklü final sahnesinde iki kardeşle birlikte ekran başındakiler de ağladı.

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Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği ve iki kardeşin birbirini bulma hikayesini anlatan İçerde’nin başrollerinde Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Uğur Yücel, Bensu Soral, Damla Colbay, Mustafa Uğurlu, Rıza Kocaoğlu, Nihal Koldaş, Gözde Kansu ve Yıldıray Şahinler yer alırken yönetmenliğini ise Uluç Bayraktar üstleniyor.



İçerde yeni bölümüyle 29 Mayıs Pazartesi akşamı 20.00’de Show TV’de.