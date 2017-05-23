Hayat Şarkısı
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Hülya ve Mahir neyin peşinde?

Hayat Şarkısı, 55. bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluşuyor. Yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor? İşte Hayat Şarkısı 55. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

23 Mayıs 2017 Salı, 09:24:03 Güncelleme: 09:26:36

Kadrosunda Ahmet Mümtaz Taylan, Burcu Biricik, Birkan Sokullu, Ecem Özkaya ve Tayanç Ayaydın gibi isimlerin yer aldığı Hayat Şarkısı, 55. bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluşuyor. Yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor? İşte Hayat Şarkısı 55. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti... 

HAYAT ŞARKISI YENİ BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Hayat Şarkısı'nın bu akşam ekranlara gelecek olan 55. bölümünde yaşanacaklar; 

Hülya, Mahir'den kocası Kerim ile ilgili nasıl bir bilgi alıyor?

Mahir, Hülya'ya kocası Kerim ile ilgili bir konu için çağırır... Kerim'in, aradığı bir şey için Mahir'den istediği yardımı Hülya'ya söyler.

Hülya, Kerim'in neye bulaştığını bulabilmek için Mahir ile birlikte ufak bir maceraya atılır... Metruk bir kulübeye gelen Hülya ve Mahir, gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemezler!

Hülya ve Mahir gene neyin peşindeler? Kerim'in, Mahir'den yardım isteyecek kadar önemsediği konu ne? Hülya ve Mahir, metruk kulübede ne gördüler?

GEÇTİĞİMİZ HAFTAKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Hayat Şarkısı'nın bir önceki hafta ekranlara gelen 54. bölümünde;

Bayram Cevher’in yeniden evlenme kararı, herkesi büyük bir şaşkınlığa düşürüyor!

Cevher ile Torunbaş Ailesi arasındaki sorunlar nihayet sona erer. Bu yaşanan problemler, Cevher Ailesi’nde derin yaralara sebep olur. Mahsa Torunbaş ile Bayram Cevher’in yaşadığı ilişkiyi öğrenen Süheyla, verdiği boşanma kararından geri adım atmaz. Süheyla’nın kalbini yeniden kazanmak isteyen Bayram Cevher, yeniden evlenme kararı alır. Herkesi şok eden bu karar, en çok Hatice halayı mutlu eder. Köyden tanıdığı bir kız ile Bayram’ı görüştüren Hatice hala, bu evliliğin sağlanması için tüm şartları oluşturmaya çalışır.

En büyük tepki Hüseyin ile Kerim’den gelir. Anneleri ve babalarının boşanmasını istemeyen ikili, fikirlerini açıkça belli ederler. Bayram Cevher’in büyük bir tepkiyle karşıladığı bu durum, aşılması güç tartışmalara yol açar. Kerim ile Hüseyin, evi terk ederler ve bir daha babalarının kendilerini göremeyeceğini söylerler.

Öte yandan Hülya ile Mahir, uzun süren küskünlüklerinden sonra barışmayı başarırlar. İpek yüzünden yolları ayrılan ikili, yeniden dostluklarına kaldıkları yerden devam ederler. İkisi de birbiri olmadan yaptıkları operasyonlardan keyif alamayacaklarını anlamışlardır.

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