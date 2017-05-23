Muhteşem Yüzyıl Kösem
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Kemankeş Mustafa Paşa, Vezir-i Azam oluyor

Muhteşem Yüzyıl Kösem, 25. bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluşuyor. Yeni bölümde neler yaşanacak? İzleyicileri neler bekliyor? İşte Muhteşem Yüzyıl Kösem'in 25. bölümüne dair tüm detaylar...

23 Mayıs 2017 Salı, 10:02:29 Güncelleme: 10:04:44

Kadrosunda Nurgül Yeşilçay, Farah Zeynep Abdullah, Metin Akgülder, Aslı Tandoğan, Engin Benli ve Caner Cindoruk gibi isimlerin yer aldığı Muhteşem Yüzyıl Kösem, 25. bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluşuyor. Yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Muhteşem Yüzyıl Kösem 25. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair tüm detaylar...

MUHTEŞEM YÜZYIL KÖSEM 25. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Sultan Murad hanedanı yok etmeye karar veriyor! Kösem Sultan’ın kendini öldürmek istediğini öğrenen Sultan Murad, ona hekimbaşının kellesini gönderiyor.

Sinan Paşa’nın onu ifşa ettiğini öğrenen Kösem Sultan çaresiz kalıyor! Sultan Murad Bağdat’ı fethediyor! Kemankeş Mustafa Paşa Vezir-i azam oluyor.

Kösem Sultan Şehzade İbrahim’i korumak için tedbir alıyor! Bağdat’tan dönen Sultan Murad’ın hastalığı iyice ilerliyor! Yatağa düşen Sultan Murad ve Kösem Sultan hesaplaşıyor! Sultan Murad devleti Kösem Sultan’a bırakmamak için taht namzetti seçiyor!

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE KÖSEM SULTAN VE SULTAN MURAD'IN HESAPLAŞMASI!

Kösem Sultan ve Sultan Murad büyük bir hesaplaşma yaşıyor! İdam edilen Şehzade Kâsım defnedilir. Bütün saray şehzadenin yasını tutmaktadır. Sultan Murad, Şehzade İbrahim’i idam edecekken, bir mucize gerçekleşir. Sultan Murad Şehzade İbrahim’i idam etmekten vazgeçer...

Sultan Murad, kendisini tahttan indirmeye çalışan Kösem Sultan hakkında bir hüküm verir. Sultan Murad validesinin canını bağışlayacak mıdır? Sultan Murad Bağdat seferine çıkar. Validesi Kösem Sultan’a karşı tedbir almak isteyen Sultan Murad, Şehzade İbrahim’i de sefere götürür.

Kösem Sultan, Sultan Murad’ın seferde İbrahim’e kıyacağına düşünür. Zor da olsa Sultan Murad hakkında bir karar verir… Kösem Sultan, Sinan Paşa’nın hain olduğunu öğrenir. Kaçmak üzereyken Sinan Paşa’yı yakalar. Kösem Sultan ve Sinan Paşa hesaplaşırlar.

Sinan Paşa ise çoktan Kösem Sultan’ın verdiği kararı Sultan Murad’a ifşa etmiştir... Validesinin hakkında verdiği acı kararı öğrenen Sultan Murad bu defa ne yapacaktır?

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