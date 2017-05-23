İçerde
TELEVİZYON

Yılmaz kardeşler sonunda birbirlerine kavuştular!

Sarp ve Mert artık iki düşman değil, kardeş olarak İçerde!

23 Mayıs 2017 Salı, 11:24:50 Güncelleme: 12:14:36

Ay Yapım imzalı ‘İçerde’nin dün akşam yayınlanan bölümünde nefesler tutuldu ve ekran başındakiler final sahnesini büyük bir heyecanla bekledi. Kardeş olduklarını öğrenen Sarp ve Mert’in duygu yüklü buluşması izleyicileri gözyaşlarına boğdu.

İÇERDE'NİN 35. BÖLÜMÜNÜ SANSÜRSÜZ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Pazartesi akşamları hem ekranlara hem de sosyal medyaya damgasını vuran ‘İçerde’de, izleyicilerin ilk bölümden bu yana büyük bir heyecanla bekledikleri tarihi an gerçekleşti. Birbirlerini bulmak için nefes alan Sarp ve Umut (Mert) Yılmaz Kardeşler, sonunda birbirlerine kavuştular. Bölümün final sahnesinde, aradan geçen yılların ve yitip giden çocukluk anılarının acısını çıkarırcasına birbirlerine sıkıca sarılan Sarp ve Mert, ekran başındakileri gözyaşlarına boğdu. Sarp’ın, “İçerde misin Umut?” sorusunun ardından Umut’tan gelen “İçerdeyim… Abi!” cevabını verdiği duygusal anla ilgili #içerdeyizabi etiketiyle sosyal medya mecrası Twitter’da sayısız yorum paylaşıldı.

Pazartesi akşamlarının zirvedeki ismi ‘İçerde’nin dün akşam ekrana gelen bölümü AB’de 10.31 izlenme oranı (rating), 23.80 izlenme payı (share), ABC1 20+'da 10.25 izlenme oranı (rating), 21.77 izlenme payı (share) ile birinciliği göğüsledi. #içerdeyizabi etiketi ile 112.977 tweet atılırken, Twitter'ın Türkiye gündeminde 13 saat 45 dakika, dünyada ise 8 saat 20 dakika TT listesinde kaldı.

SARP, CELAL’İN KORKULU RÜYASINA DÖNÜŞTÜ!

“SIRA SENDE KEBAPÇI CELAL!”

Yusuf Müdür’ü öldürmekle suçlanan Sarp, hem masum hem de polis olduğunu kanıtlamayı Celal ile Mert’in oyunu yüzünden başaramadı. Ancak Sarp’a uzanan sürpriz yardım eli, oyunun seyrini değiştirdi. Alyanak’a Sarp’ı kaçırtan Kudret, savaşın en kızgın olduğu anda cephenin ön safına Sarp’ı attı. Celal’den intikam almaya kurulu bir bombaya dönüşen Sarp’ın, Celal’le arasında geçen konuşma tansiyonu yükseltti. Sarp, Celal’e asıl darbeyi ona Coşkun’un hayatta olduğunu söyleyerek vurdu.

CELAL İLE KUDRET HESAPLAŞMASINDA SON RAUNT YAKLAŞIYOR MU?

Yeni bölümden yayınlanan ilk sahnede Kudret’in “Ya Kebapçı Celal ya da ben… İkimizden biri yarın doğacak güneşi görmeyecek” sözleri, Celal ile Kudret arasındaki savaş çanları son kez mi çalacak sorusunu akıllara getirdi. İki ezeli düşman arasındaki büyük hesaplaşma, nefesleri kesecek.

‘İçerde’nin yeni bölümünde Sarp ve Mert, kardeş olduklarını nasıl öğrendi, Celal ile Kudret arasında neler yaşanacak gibi sorular yanıt bulacak.

‘İçerde’nin yeni bölümü 29 Mayıs Pazartesi saat 20:00’de Show TV’de ekranlara gelecek.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Kemankeş Mustafa Paşa, Vezir-i Azam oluyor
TELEVİZYON

Sultan Murad hanedanı yok etmeye karar veriyor!
Zeynep'in kaçırılma haberi herkesi yıkıyor
TELEVİZYON

Cengiz, Zeynep'i kaçırıyor
Hülya ve Mahir neyin peşinde?
TELEVİZYON

Hülya, Mahir'den kocası Kerim ile ilgili nasıl bir ...
"İkimizden biri yarın doğacak güneşi göremeyecek"
TELEVİZYON

"İkimizden biri yarın doğacak güneşi göremeyecek"
Dünya Güzellerim'den ilk görüntüler yayınlandı!
TELEVİZYON

Dünya Güzellerim'den ilk görüntüler yayınlandı!
Meral, Sadri ile tanışıyor!
TELEVİZYON

Her şeyi değiştirecek bir mektup!
Çolak, biyolojik bir bomba patlatmak için harekete geçiyor!
TELEVİZYON

Yavuz, Çolak'ın yaptığı bombayı durdurabilecek mi?
Yılmaz kardeşler kavuşuyor!
TELEVİZYON

İçerde'de tarihi an!

YAZARLAR
  • ESİN ÖVET
    ESİN ÖVET BU İSKELELER HER SENE GENİŞLİYOR MU?
  • İPEK DURKAL
    İPEK DURKAL REİNA’NIN YERİNE DOĞUŞ GELİYOR
  • KADİR KAYMAKÇI
    KADİR KAYMAKÇI BÖYLE BİR ŞEY OLABİLİR Mİ?
  • OBEN BUDAK
    OBEN BUDAK ELVEDA VE TEŞEKKÜRLER
  • DAMLA ÇELİKTABAN
    DAMLA ÇELİKTABAN KARACİĞER KANSERİNDE YENİ BİR TEDAVİ...
  • ECE SARUHAN
    ECE SARUHAN HEPİMİZ BU LABİRENTİN İÇİNDEYİZ
  • MEHMET AÇAR
    MEHMET AÇAR PROPAGANDA AŞKI
  • SUNA DUMANKAYA
    SUNA DUMANKAYA STRESİNİZİ MUZLU YOĞURTLA ATIN
  • SERMET SEVERÖZ
    SERMET SEVERÖZ SAVAŞIN EN LEZZETLİ HALİ
  • TAYFUN TOPAL
    TAYFUN TOPAL BODRUM'DA NELER OLUYOR?
  • GÜNEŞ AKSÜS
    GÜNEŞ AKSÜS DİYET ŞENLİĞİ BAŞLASIN!
  • MUSTAFA DOĞAN
    MUSTAFA DOĞAN ANA HABERLER KALDIRILIR MI?
Diğer yazarlar
HT TELEVİZYONDAKİLER
  • 1 Yılmaz kardeşler sonunda birbirlerine kavuştular!
  • 2 Sultan Murad hanedanı yok etmeye karar veriyor!
  • 3 Cengiz, Zeynep'i kaçırıyor
  • 4 Hülya, Mahir'den kocası Kerim ile ilgili nasıl bir bilgi alıyor?
  • 5 "İkimizden biri yarın doğacak güneşi göremeyecek"
  • 6 Dünya Güzellerim'den ilk görüntüler yayınlandı!