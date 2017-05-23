Ay Yapım imzalı ‘İçerde’nin dün akşam yayınlanan bölümünde nefesler tutuldu ve ekran başındakiler final sahnesini büyük bir heyecanla bekledi. Kardeş olduklarını öğrenen Sarp ve Mert’in duygu yüklü buluşması izleyicileri gözyaşlarına boğdu.

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Pazartesi akşamları hem ekranlara hem de sosyal medyaya damgasını vuran ‘İçerde’de, izleyicilerin ilk bölümden bu yana büyük bir heyecanla bekledikleri tarihi an gerçekleşti. Birbirlerini bulmak için nefes alan Sarp ve Umut (Mert) Yılmaz Kardeşler, sonunda birbirlerine kavuştular. Bölümün final sahnesinde, aradan geçen yılların ve yitip giden çocukluk anılarının acısını çıkarırcasına birbirlerine sıkıca sarılan Sarp ve Mert, ekran başındakileri gözyaşlarına boğdu. Sarp’ın, “İçerde misin Umut?” sorusunun ardından Umut’tan gelen “İçerdeyim… Abi!” cevabını verdiği duygusal anla ilgili #içerdeyizabi etiketiyle sosyal medya mecrası Twitter’da sayısız yorum paylaşıldı.

Pazartesi akşamlarının zirvedeki ismi ‘İçerde’nin dün akşam ekrana gelen bölümü AB’de 10.31 izlenme oranı (rating), 23.80 izlenme payı (share), ABC1 20+'da 10.25 izlenme oranı (rating), 21.77 izlenme payı (share) ile birinciliği göğüsledi. #içerdeyizabi etiketi ile 112.977 tweet atılırken, Twitter'ın Türkiye gündeminde 13 saat 45 dakika, dünyada ise 8 saat 20 dakika TT listesinde kaldı.

SARP, CELAL’İN KORKULU RÜYASINA DÖNÜŞTÜ!

“SIRA SENDE KEBAPÇI CELAL!”

Yusuf Müdür’ü öldürmekle suçlanan Sarp, hem masum hem de polis olduğunu kanıtlamayı Celal ile Mert’in oyunu yüzünden başaramadı. Ancak Sarp’a uzanan sürpriz yardım eli, oyunun seyrini değiştirdi. Alyanak’a Sarp’ı kaçırtan Kudret, savaşın en kızgın olduğu anda cephenin ön safına Sarp’ı attı. Celal’den intikam almaya kurulu bir bombaya dönüşen Sarp’ın, Celal’le arasında geçen konuşma tansiyonu yükseltti. Sarp, Celal’e asıl darbeyi ona Coşkun’un hayatta olduğunu söyleyerek vurdu.

CELAL İLE KUDRET HESAPLAŞMASINDA SON RAUNT YAKLAŞIYOR MU?

Yeni bölümden yayınlanan ilk sahnede Kudret’in “Ya Kebapçı Celal ya da ben… İkimizden biri yarın doğacak güneşi görmeyecek” sözleri, Celal ile Kudret arasındaki savaş çanları son kez mi çalacak sorusunu akıllara getirdi. İki ezeli düşman arasındaki büyük hesaplaşma, nefesleri kesecek.

‘İçerde’nin yeni bölümünde Sarp ve Mert, kardeş olduklarını nasıl öğrendi, Celal ile Kudret arasında neler yaşanacak gibi sorular yanıt bulacak.

‘İçerde’nin yeni bölümü 29 Mayıs Pazartesi saat 20:00’de Show TV’de ekranlara gelecek.