Başrollerini Burak Özçivit ve Neslihan Atagül'ün paylaştığı Kara Sevda 70. son bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde Kemal ve Nihan'ın yıllardır hayalini kurduğu an geliyor. Nihan ile Emir sonunda boşanıyor. İşte Kara Sevda 70. son bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

KARA SEVDA 70. SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

EMİR VE NİHAN BOŞANIYOR

Kemal Emir’e diz çöktürtmenin, Nihan yıllardır süren esaretten kurtuluşunun tadını çıkarır. Kemal’in Emir’i seçeneksiz bırakması sonucunda yıllardır hayalini kurdukları gün gelir; Nihan ile Emir boşanır.

Emir hayatındaki en değerli varlık olan Nihan’ı düşmanına bırakmamaya kararlıdır. Emir Kemal’i can evinden vuracak bir plan için düğmeye basar. Bu planın merkezi artık kaybedecek bir şeyi kalmayan Asu olacaktır.

Emir’in teklifini kabul eden Asu zehrini akıtmak için hazırlıklara başlar. Asu için planın en zor kısmı intikam ateşi ile yanarken sabretmek olacaktır.

Eline geçen görüntülerin altında ezilen Zeynep sonunda kararını verir. Zeynep’in bu kararı Kemal ve Emir arasındaki ezeli savaşta tüm dengeleri değiştirecektir.

Emir ise elindeki hançeri Kemal’in kalbine saplamak için pusuda beklemektedir.

Emir’in ataklarının bitmediğinin farkında olan Nihan’a gelen not, Nihan’ın bütün hayatının akışını asla değişmeyecek şekilde sabitler. Nihan, Kemal’in hayatını kurtarmak için çıktığı yolculukta, kendi hayatının da sonsuza kadar değişeceğini çok geç anlayacaktır.

Kemal ve Nihan mutlu sona yaklaşmışken Emir ellerini kirletmekten çekinmez. Artık bu savaş sona doğru ilerlerken, Emir’in her hamlesi acımasız ve keskindir. Tüm tehlikeleri saklayan gecenin zifirini karanlığını dağıtmak için Kemal yola koyulduğunda, ok yaydan çıkmış olacaktır.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Kara Sevda 69. bölümde olaylar şöyle gelişti: Nihan, Leyla’nın düğününden eve döndüğünde kendisini bekleyen Emir’i bulur. Kemal’le düğünde geçirdiği mutlu anlar Nihan için kabusa dönüşür. Emir’in öfkesi kontrol edilemez hale geldiğinde Vildan bu duruma seyirci kalmaz. Emir’in bu tepkiye cevabı ise Vildan’ı tereddütsüz kapı dışarı etmek olacaktır.

Nihan’ın yaşadıklarını öğrendiğinde, Kemal Emir’in karşısına çıkar. Ancak ne Emir Nihan’ı bırakır, ne Kemal Nihan’dan vazgeçer. İki ezeli düşmanın savaşından tek bir galip çıkacaktır.

Kemal elindeki delille birlikte, Kozcuoğlu Holding’i bitirmek için harekete geçer. Kemal’in arka arkaya gelen hamlelerinden sonra Emir’in çöküşün eşiğindeki Kozcuoğlu Holding için hata yapma şansı kalmaz. Nihan’ın başkanlık edeceği yönetim kurulu toplantısı Emir'in hayatındaki en kritik toplantıya dönüşecektir. Bu toplantıya Nihan ne pahasına olursa olsun katılmamalıdır. Öte yandan Nihan’ın yokluğu, Emir’le Zeynep’i sürpriz bir şekilde aynı evde buluşturacaktır.

Zeynep geçmişin tozlu raflarında uzun süredir bekleyen bir kutuyu açar. Zeynep’in ellerinde artık Emir’i sonsuza dek hapse yollayacak bir bilet vardır. Zeynep’i hayatının en önemli kararı beklemektedir.

Kemal, Emir’le savaşında elindeki tek kurşunu henüz sıkmamıştır. Nihan’a kavuşmak için Emir’in karşısına son kez çıkacaktır.